Koronawirus nie zepsuł nam świąt. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia

Z drugiej strony te dane mogą być niedoszacowane – coraz mniej Polaków testuje się na COVID-19. Dzienna liczba wykonywanych testów nie przekracza 2 tys. Dla porównania – jeszcze kilka tygodni temu każdego dnia było to ponad 10 tys. testów.

Eksperci obawiali się, że rodzinne spotkania podczas świąt wielkanocnych będą skutkowały wysypem nowych zakażeń koronawirusem. Jednak dzienny raport Ministerstwa Zdrowia tego nie potwierdza. Mowa jest w nim o 146 zakażeniach, z czego 23 osoby zachorowały ponownie. Najwięcej przypadków koronawirusa odnotowano w woj. mazowieckim (28) i śląskim (14). W niektórych województwach mowa jest o pojedynczych zakażeniach: trzech w lubuskim i po cztery w świętokrzyskim i małopolskim. Nie należy jednak wpadać w zbyt wczesny optymizm – okres wylegiwania się wirusa może trwać nawet 12 dni.

Koronaraport z całego tygodnia

Ministerstwo Zdrowia podsumowało również zakażenia z ubiegłego tygodnia. Ta analiza nie wygląda tak optymistycznie jak raport dobowy. Od 6 do 12 kwietnia odnotowano 4 761 zakażeń koronawirusem (w tym 1 083 ponownych). Liczba zakażonych w poszczególnych województwach:



mazowieckie – 841,

lubelskie – 395,

śląskie – 358,

wielkopolskie – 327,

zachodniopomorskie – 318,

małopolskie – 312,

łódzkie – 287,

podlaskie – 283,

dolnośląskie – 266,

pomorskie – 226,

warmińsko-mazurskie – 223,

podkarpackie – 213,

kujawsko-pomorskie – 189,

świętokrzyskie – 178,

lubuskie – 123,

opolskie – 109.

Cotygodniowe raporty covidowe Ministerstwa Zdrowia

Raport Covidowy w ostatnich ośmiu tygodniach prezentował się następująco (wyniki dotyczą raportów publikowanych we środy):



12 kwietnia – 4 761 zakażeń koronawirusem, 12 zgonów

5 kwietnia – 1240 zakażeń, 13 zgonów

29 marca – 1763 zakażenia, 31 zgonów

22 marca – 3048 zakażeń, 29 zgonów

15 marca – 4071 zakażeń, 26 zgonów

8 marca- 3907 zakażeń, 19 zgonów

1 marca – 2992 zakażenia, 14 zgonów

22 lutego – 2770 zakażeń, 7 zgonów

Zmieniły się także objawy COVID-19. Coraz częściej mowa jest o bólach głowy i nóg, problemach żołądkowych oraz gęstym katarze. Zdaniem ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia 90 procent populacji na świecie uzyskało już pewien poziom odporności przed wirusem SARS-CoV-2. Co oznacza, że jeszcze w tym roku prawdopodobnie pandemia zostanie odwołana.

Od początku jej trwania zakażenie wirusem SARS-CoV-2 spowodowało w Polsce 119 432 zgony. Ogólnie koronawirusem zakaziło się 6 505 726 osób.

Co z grypą w Polsce?

W ostatnich tygodniach większe spustoszenie niż COVID-19 siała grypa. Wygląda na to, że sytuacja się ustabilizowała. Od 1 do 7 kwietnia odnotowano ponad 167 tys. nowych zachorowań na grypę, o 55 tys. mniej niż tydzień wcześniej. 683 osoby zostały skierowane do szpitala. Dwie zmarły z powodu grypy – byli to seniorzy powyżej 65 lat (z woj. kujawskO-pomorskiego i wielkopolskiego).

Zachorowania na grypę i jej podejrzenia w ostatnich tygodniach wg danych PZH:



1-7.04.2023 – 167 543

23.31.03.2023 – 223 486

16-22.03.2023 – 206 754

8-15.03.2023 – 234 596

1-7.03.2023 – 187 835

23-28.02.2023 – 174 583

16-22.02.2023 – 186 436

8-15.02.2023 – 192 396

15 kwietnia ruszy rejestracja na szczepienia piątą dawką

Za kilka dni, w połowie miesiąca, ruszy rejestracja na szczepienie piątą dawką szczepionki na COVID-19. Zgodnie z rekomendacjami, powinni z niej skorzystać ci, „którzy przyjęli jako czwartą dawkę szczepionkę jednowalentną, przekroczyli 60 lat lub mają upośledzoną odporność lub pracują w podmiotach medycznych”.

Wczoraj Minister zdrowia Adam Niedzielski spotkał się w Bułgarii z ministrem Asenem Medżidijewem.

„Rozmawiali o konieczności zmiany kontraktów szczepionkowych i braku zgody na propozycje przedkładane przez firmę Pfizer. Obaj wskazywali na brak społecznej odpowiedzialności koncernu” – podało Ministerstwo Zdrowia na Twitterze.

Ministrowie nie zgadzają się na to, aby ich kraje wydawały publiczne pieniądze na szczepionki, które nie zostaną wykorzystane albo nie dotrą. Tak było w Bułgarii. Władze tego kraju zapłaciły za prawie 1,5 mln dawek preparatów, których nie otrzymały.

