Nie ma przeciwwskazań medycznych do uprawiania seksu w czasie miesiączki, ale warto zachować ostrożność

Seks w czasie miesiączki nie musi wywoływać strachu, ponieważ nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań do jego uprawiania.

Seks w czasie miesiączki: kiedy się na niego NIE decydować?

To, że teoretycznie można współżyć podczas okresu nie oznacza, że koniecznie trzeba to robić. Niektóre kobiety mogą w tym czasie odczuwać zmęczenie i dyskomfort na myśl, że miałyby uprawiać seks, gdy krwawią. Swoje obawy mają też czasami mężczyźni, którym współżycie płciowe z miesiączkującą kobietą może nie wydawać się zachęcające. Nie ma nic złego w tym, że ktoś nie chce decydować się na seks w czasie miesiączki, a podstawę tego, by był on udany, stanowi zgoda obojga partnerów.

Seks w czasie miesiączki: jak się do niego przygotować?

Jeśli zdecydujecie się na seks w czasie, gdy kobieta ma miesiączkę, warto położyć na łóżku ręcznik, zapobiegający wniknięciu krwi w prześcieradło czy materac. Dobrym rozwiązaniem akurat w trakcie tych kilku dni w miesiącu jest wybór pozycji, w których to mężczyzna jest stroną aktywną, ponieważ nie powodują one wzmożenia krwawienia, jak to może mieć miejsce np. podczas seksu w pozycji na jeźdźca. Jeśli natomiast łóżko was nie przekonuje, warto zdecydować się na bardziej higieniczny seks pod prysznicem.

Bardzo jest też ważne, by seks w czasie miesiączki uprawiać z użyciem prezerwatywy, nawet jeśli na co dzień stosujecie inne metody antykoncepcji –w czasie okresu kobiety łatwiej zarażają się (i partnerów) infekcjami intymnymi.

Seks w czasie miesiączki: jakie ma zalety?

1. Zminimalizowanie skurczów odczuwanych podczas okresu

W czasie miesiączki dochodzi do regularnych skurczów macicy, która dzięki nim pozbywa się zalegającej w jej wnętrzu krwi. U niektórych kobiet skurcze te mogą być bardzo bolesne, a łagodząco podziała na nie właśnie seks. W czasie orgazmu również dochodzi do skurczu macicy oraz następującego po nim rozkurczu, dzięki czemu ta ulga powinna się później – w dalszym przebiegu miesiączki – pojawić.

2. Poprawa samopoczucia

Seks poprawia samopoczucie bez względu na płeć osób go uprawiających oraz dzień w miesiącu, w którym się współżyje. Jednak uwalniane na jego skutek endorfiny mogą się okazać szczególnie przydatne właśnie w trakcie okresu, gdy kobiety często nie czują się dobrze psychicznie i fizycznie.

3. Krótsze miesiączki

Jako że, jak wspomniano, podczas orgazmu macica się kurczy, proces ten może pomóc w szybszym uwolnieniu z narządu zalegającej krwi, dzięki czemu okres trwa krócej.

4. Zaspokojenie podwyższonego libido

W czasie okresu jedna część kobiet może nie mieć w ogóle ochoty na seks, a druga – wręcz przeciwnie. Decydując się na niego zaspokoją więc swoje podwyższone na skutek zmian hormonalnych libido.

5. Może złagodzić objawy migreny menstruacyjnej

Jak wynika z badań, nawet połowa kobiet chorujących na migrenę doświadcza jej w czasie okresu, stąd nazwa migrena menstruacyjna. Choć dużej części pań odbiera ona ochotę na seks, te, które jednak się na niego decydują zaznaczają, że w niewielkim stopniu łagodzi on ten rodzaj bólu.

Seks w czasie miesiączki: jakie ma wady?

Seks podczas okresu zwiększa ryzyko zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową, takimi jak HIV i wirusowe zapalenie wątroby, ponieważ wirusy te żyją we krwi i przez krew menstruacyjną mogą się rozprzestrzeniać. Dlatego też zawsze wskazane jest używanie prezerwatywy w czasie seksu w ciąży.

Seks w czasie miesiączki: czy można zajść w ciążę?

W czasie miesiączki można zajść w ciążę, choć to ryzyko jest małe. Największe występuje nie podczas okresu, a w trakcie owulacji, czyli koło 14 dnia cyklu menstruacyjnego. Warto jednak pamiętać, że każda kobieta inaczej miesiączkuje, u każdej długość cyklu jest inna i może się zmieniać co miesiąc. Im krótszy cykl menstruacyjny, tym większe ryzyko zajścia w ciążę, ponieważ plemniki pozostają w cele żywe nawet do 7 dni. Jeśli więc kobieta ma 22-dniowy cykl, jest możliwe, że do owulacji dojdzie jeszcze gdy plemniki nadal będą się znajdować w drogach rozrodczych.

