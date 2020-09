Dlaczego drzemki w ciągu dnia przyprawiają o bóle głowy?

Drzemanie ma pomóc ci poczuć się lepiej, prawda? Zdrzemnij się, obudź się rześki i wypoczęty… ale czasami tak się nie dzieje. Istnieje wiele powodów, dla których po drzemce możesz odczuwać ból głowy. Jakie są najczęstsze?

Ból głowy po drzemce – co jest jego przyczyną?

Chrapanie

Jeśli zazwyczaj chrapiesz, może to wskazywać na problemy z oddychaniem. Nieprawidłowy oddech nie tylko zakłóca sen, ale może również zwiększać ryzyko bólów głowy po przebudzeniu. Chrapanie może być również objawem bezdechu sennego, który może obejmować następujące objawy:

przerwy w oddychaniu podczas snu

przebudzenie w nocy

nocne poty

senność w ciągu dnia (ponieważ nie odpoczywasz odpowiednio w nocy)

Zgrzytanie zębami (bruksizm)

Bruksizm to zgrzytanie lub zaciskanie zębów, często wykonywane nieświadomie. Jeśli robisz to podczas snu, może być przyczyną bólów głowy po przebudzeniu. Jest to również związane z chrapaniem i bezdechem sennym. Powtarzające się zaciskanie może powodować napięte mięśnie w ciągu dnia, a także ból głowy po przebudzeniu.

Ciąża

Ciąża może powodować zmęczenie, co prowadzi do częstszych drzemek, również tych kończących się bólem głowy. Może to wynikać z różnych czynników, w tym:

odwodnienie

niski poziom cukru we krwi

przekrwienie

hormony

Upewnij się, że pijesz wystarczającą ilość płynów (i minimalizujesz kofeinę, która może odwadniać) i często jesz. Jeśli bóle głowy nie ustępują, porozmawiaj ze swoim lekarzem o objawach.

Zaburzona higiena snu

Jeśli używasz niewłaściwej poduszki, głowa i szyja mogą znajdować się w niewygodnej pozycji, co prowadzi do napięcia, które skutkuje bólem głowy. National Sleep Foundation zaleca używanie poduszki, która utrzymuje głowę i szyję w neutralnej pozycji, czyli nie pod kątem. Jeśli drzemiesz, ponieważ nie śpisz w nocy z powodu bezsenności, zbyt krótki sen może również wywoływać ból głowy, którego drzemki nie zawsze pomagają złagodzić. Zbyt długie drzemki mogą również powodować bóle głowy.

Czytaj także:

Te napoje pozwolą ci szybko zasnąć. Będą idealne na jesienne wieczory