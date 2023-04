Ta bakteria powoduje raka żołądka. Sprawdź, czy ją masz

Na raka żołądka zapada w Polsce około 5 tys. osób rocznie, a ponad 90 proc. przypadków diagnozuje się w stadium zaawansowanym. Z tego powodu śmiertelność na raka żołądka jest bardzo wysoka. Lekarze tłumaczą, że dzieje się tak dlatego, że nowotwór nie daje o sobie znać.

Okazuje się, że za większość zachorowań odpowiada bakteria Helicobacter pylori. Do czynników wpływających na zwiększenie ryzyka raka żołądka należą również: predyspozycje genetyczne, dieta uboga w witaminy C i E, nadużywanie soli w diecie, grupa krwi A i infekcja H. pylori we wczesnym wieku – wskazują lekarze.

Helicobacter pylori – co to za bakteria?

Bakterie z gatunku Helicobacter pylori należą do gram-ujemnymych bakterii, które mają zdolność ruchu. To ona pozwala im na wnikanie w głąb błony śluzowej żołądka. Dzięki temu, że wytwarzają enzym ureazę, mogą przeżyć w żołądku. Enzym powoduje rozkład mocznika w amoniak, przez co dochodzi w żołądku do zmiany pH środowiska z kwaśnego na zasadowe. Za wywoływanie procesu zapalnego, a w konsekwencji wrzodów żołądka lub dwunastnicy oraz raka żołądka, odpowiedzialne są toksyny produkowane przez te bakterie, zwłaszcza cytotoksyna wakuolizująca. Układ immunologiczny człowieka nie jest w stanie sam wyeliminować bakterii z błony śluzowej żołądka.

Objawy zakażenia Helicobacter pylori

Helicobacter pylori może żyć w naszym organizmie przez wiele lat i nie dawać żadnych objawów. Do najczęstszych symptomów zakażenia należą:

zaparcia,

brak apetytu,

ból brzucha,

bóle w nadbrzuszu,

mdłości,

zgaga,

odbijanie,

wzdęcia.

Jak wykryć Helicobacter pylori?

Istnieje wiele różnych metod wykrywania infekcji Helicobacter pylori, które różnią się między sobą m.in. stopniem inwazyjności, czasem oczekiwania na wynik, czułością oraz swoistością. Bakterię pomagają wykryć:

metoda histologiczna i szybki test urazowy, który polega na pobraniu wycinka błony śluzowej żołądka w trakcie gastroskopii,

test oddechowy z mocznikiem znakowany radioaktywnym węglem,

testy oznaczające antygen H. pylori w kale,

testy serologiczne z krwi.

Leczenie zakażenia Helicobacter pylori

W leczeniu zakażenia bakterią Helicobacter pylori stosuje się połączenie dwóch leków: przeciwbakteryjnych (antybiotyków) oraz leku zmniejszającego wydzielanie soku żołądkowego (inhibitora pompy protonowej).

