Domowe sposoby na ból mięśni. Na liście kąpiel i jedzenie czosnku

Ból mięśni może mieć różne przyczyny. To m.in. zbyt intensywny trening, ale jednocześnie też zbyt mała aktywność fizyczna, praca siedząca, urazy czy nawet niewygodne łóżko. Jeśli u podłoża bólu nie leży żadna poważna choroba, można próbować poradzić sobie z nim domowymi sposobami.

Domowe sposoby na ból mięśni

Z łagodnym, krótkotrwałym bólem mięśni można poradzić sobie domowymi sposobami. To:

odpoczynek – odciąż mięśnie i pozwól sobie na kilkudniowy reset; podczas odpoczynku warto przynajmniej na 15 minut unieść bolącą kończynę do góry;

masaż lub automasaż – umiejętne, delikatne rozmasowanie obolałych mięśni poprawia ich elastyczność, usprawnia przepływ krwi i zmniejsza dolegliwości bólowe; do takiego masażu można użyć zwykłej oliwki dla dzieci;

relaksująca kąpiel w ciepłej wodzie z dodatkiem soli – rozluźnia napięte mięśnie i łagodzi dokuczliwy ból; skuteczna przede wszystkim po intensywnym treningu;

wzbogacenie diety w produkty o działaniu przeciwzapalnym, np. kurkumę, czosnek czy tłuste ryby;

utrzymywanie prawidłowej masy ciała;

niwelowanie stresu i napięć, np. poprzez jogę, medytację i ćwiczenia relaksacyjne.

Bolące mięśnie, zwłaszcza jeśli dolegliwości spowodowane są przetrenowaniem, warto „rozchodzić”. Nie należy jednak robić niczego na siłę ani zbytnio się forsować, bo można tylko pogorszyć swój stan. Jeśli ból nie jest zbyt dokuczliwy, warto wybrać się na spokojny spacer w wygodnych butach lub na krótką przejażdżkę rowerem w umiarkowanym tempie. Jeśli ból jest bardzo dokuczliwy, można wspomóc się maścią lub żelem przeciwbólowym (takie preparaty są dostępne bez recepty).

Kiedy z bólem mięśni należy iść do lekarza?

Trwające długi lub silne stany bólowe mięśni należy zawsze skonsultować z lekarzem. To, do jakiego specjalisty należy się udać, zależy w dużej mierze od przyczyny dolegliwości. Dlatego najlepiej w pierwszej kolejności wybrać się do swojego lekarza rodzinnego, który w zależności od sytuacji, może skierować do odpowiedniego specjalisty, np. ortopedy, reumatologa, chirurga lub neurologa.

