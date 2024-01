Weszły w życie nowe zasady refundacji wyrobów medycznych. Chorzy zapłacą mniej

Wykaz wyrobów medycznych przeszedł „lifting” techniczny. Wprowadzono specjalne kody, które mają ułatwić identyfikację poszczególnych artykułów. Zastąpiły one dotychczas stosowane liczby porządkowe. W nowym rozporządzeniu resortu zdrowia nie zabrakło również zmian merytorycznych.

Refundacja wyrobów medycznych na nowych zasadach

Pacjenci zapłacą mniej za chłonne wyroby medyczne, czyli na przykład pieluchomajtki, wkładki urologiczne czy podkłady higieniczne. W przypadku osób dorosłych udział pacjenta w limicie refundacji został zmniejszony z 30 do 20 procent. Jeszcze więcej zaoszczędzą rodzice dzieci, które korzystają z tego typu artykułów – w ich przypadku dopłata została zmniejszona do 10 procent. Oszczędności czekają również dorosłe osoby używające cewników hydrofilowych – udział tych pacjentów w limicie refundacji został zmniejszony do 10 procent. Nowelizacja rozporządzenia uwzględnia również refundację wyrobów medycznych dla następujących grup:

kobiet po zabiegu usunięcia piersi (mastektomii) – dopłaty dotyczą biustonoszy i gorsetów pooperacyjnych, a także rękawów profilaktycznych kompresyjnych (uciskowych) okrągłodzianych,

chorych z bardzo wysokimi wadami wzroku (powyżej 10 dioptrii) – podniesiono limit finansowania (czyli wysokość kwoty, do której dany wyrób medyczny jest refundowany),

pacjentów z rzadkimi chorobami metabolicznymi – dopłaty obejmują systemy monitorowania glikemii (poszerzono również wskazania refundacyjne o nowe grupy, czyli kobiety w ciąży i w okresie połogu z cukrzycą),

chorych korzystających z plastrów mocujących do filtrów HME.

Katalog refundowanych wyrobów medycznych został dodatkowo poszerzony o wyroby medyczne kompresyjne okrągłodziane wykorzystywane przez pacjentów z niewydolnością żylną w leczeniu lub profilaktyce owrzodzeń żylnych. Znalazły się w nim również wkładki ortopedyczne na zamówienie wraz z badaniem rozmieszczenia nacisków na podeszwowej stronie stóp oraz aparaty do pomiaru INR/PT (krzepliwości krwi). Na wpisaniu urządzeń na listę refundacyjną skorzystają osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także pacjenci przed ukończeniem 18 roku życia, które przyjmują leki przeciwkrzepliwe i pozostają pod stałą kontrolą oraz chorzy ze sztucznymi mechanicznymi zastawkami serca, z migotaniem przedsionków, ze zwężeniem (stenozą) zastawki mitralnej w stopniu co najmniej umiarkowanym (do ciężkiego).

Inne zmiany w wykazie refundowanych wyrobów medycznych

W nowelizacji rozporządzenia uwzględniono także podział refundacji protez piersi. Kryterium rozróżniającym jest budowa wyrobu medycznego. Dodatkowo pacjentki onkologiczne korzystające z peruk mogą liczyć na zwiększenie limitu refundacji. Stworzono również odrębne zasady dopłat do białych lasek. Ich wysokość zależy od funkcjonalności danego wyrobu.

Nowe przepisy zmieniają limity refundacyjne oraz opisy dotyczące ortez, protez na zamówienie, a także obuwia ortopedycznego na zamówienie. Modyfikacji ulegają również zasady refundacji osprzętu do pomp insulinowych. Dostosowano je do rekomendowanych okresów użytkowania i nowych wyrobów pojawiających się na rynku.

