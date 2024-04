Teraz łatwiej zapiszecie dziecko na szczepienie przeciw HPV. Pamiętajcie: to ochrona przed rakiem

Aktualnie w Polsce realizowany jest program bezpłatnych szczepień dla dzieci przeciwko HPV. Mogą z niego skorzystać nastolatkowie, którzy skończyli już 11 lat, a nie obchodzili jeszcze14 urodzin. Takie szczepienia przeciw wirusowi HPV skierowane są zarówno do dziewczynek, jak i chłopców. Pamiętajcie: zaszczepienie dziecka jest niezwykle istotne – zapobiega ono między innymi rakowi szyjki macicy oraz innym nowotworom, które mogą być spowodowane wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Szczepionka jest całkowicie darmowa, a także bezpieczna. Powszechnie stosuje się ją aż w 125 krajach.

Jak szybko zapisać dziecko na szczepienie przeciwko HPV?

Na rządowym serwisie pacjent.gov pojawiła się informacja, że teraz rodzice w jeszcze szybszy i prostszy sposób mogą zapisać swoje dziecko na szczepienie przeciwko HPV. Od niedawna można to zrobić za pośrednictwem aplikacji mojeIKP – w rezultacie więc wystarczy jedynie kilka kliknięć na telefonie.

Żeby zapisać dziecko na takie szczepienie, należy najpierw zalogować się na swoje konto, a następnie przejść na konto swojego dziecka. Później należy wejść w kategorię e-zdrowie i nacisnąć „Plan leczenia”. Tam trzeba wybrać zakładkę „Rejestracja na wizyty” i nacisnąć „Umów wizytę”. Należy już tylko wybrać rodzaj szczepienia, a także termin oraz lokalizację. Na koniec musicie jedynie potwierdzić swój wybór. Zapisany termin szczepienia znajdziecie w swoim planie leczenia w aplikacji mojeIKP.

Inne sposoby zapisu dziecka na szczepienie przeciw HPV

Aplikacja mojeIKP jest szybkim i wygodnym sposobem zapisania dziecka na szczepienie przeciwko HPV, ale nie jest to jedyna metoda. Możecie zrobić to również poprzez Internetowe Konto Pacjenta, a także specjalną infolinię. Wystarczy, że zadzwonicie pod numer telefonu +48 800 100 101 i umówicie wizytę (należy to zrobić w godzinach od 8:00 do 18:00). Kolejny sposób to zapisanie dziecka w przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).

Kontaktując się bezpośrednio z punktem szczepień, możecie zmienić termin szczepienia lub odwołać wizytę. Pamiętajcie, że dziecko w dniu szczepienia musi być zdrowe – nie może mieć żadnych objawów ostrej infekcji ani wysokiej gorączki.

Dlaczego tak ważne jest zaszczepienie dziecka przeciw HPV?

Wirus HPV odpowiada za zachorowania na raka szyjki macicy, ale też inne choroby nowotworowe. Szczepienie przeciwko temu wirusowi jest więc realną ochroną przed rakiem. Bardzo ważne jest, żeby dziecko zostało zaszczepione przed potencjalnym narażeniem na zarażenie wirusem HPV – najczęściej dochodzi do tego drogą kontaktów seksualnych. Szczepionka będzie najbardziej skuteczna, jeśli dziecko przyjmie ją jeszcze przed rozpoczęciem współżycia seksualnego. To właśnie z tego powodu powszechny program szczepień przeciw HPV obejmuje chłopców i dziewczynki w wieku 12-13 lat. Bardzo ważne: przeciw HPV powinno się szczepić również chłopców.

W ramach programu podawane są szczepionki przeciwko HPV w dwóch dawkach. Odstępy między nimi wynoszą od 6 do 12 miesięcy. Pamiętajcie: szczepionka jest bardzo skuteczna w zapobieganiu rakowi szyjki macicy, który jest jednym z najczęstszych nowotworów u kobiet. Chroni jednak również przed innymi nowotworami, takimi jak rak odbytu, sromu, pochwy, prącia.

Czytaj też:

Prof. Wróbel: Musimy szukać słabych punktów nowotworuCzytaj też:

Polka „wyhodowała” w ciele gigantycznego guza. Lekarze mówią o ewenemencie na skalę światową