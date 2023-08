Obciążenia finansowe dla pacjentów, którzy nie chcą się badać? Lekarka porównuje ludzi do samochodów

Dr Joanna Streb mówiąc o obciążeniach finansowych pacjentów, którzy unikają regularnych badań, porównała badania profilaktyczne z obowiązkowym przeglądem auta. – Wiemy, że musimy się zgłosić na okresowe badanie techniczne samochodu, bo nie otrzymamy odszkodowania od ubezpieczyciela w razie wypadku. Być może badań profilaktycznych powinni domagać się od swych pacjentów lekarze rodzinni. Chodzi o kolonoskopię, jak również o mammografię i cytologię u kobiet oraz test PSA u mężczyzn pozwalające wcześnie wykryć zmiany – powiedziała w rozmowie z serwisem Nauka w Polsce PAP.

U coraz młodszych osób wykrywa się nowotwory

Lekarka, która jest jednocześnie konsultantką wojewódzką w dziedzinie onkologii klinicznej zwróciła uwagę, że nowotwory wykrywane są u coraz młodszych pacjentów. – Szczególnie niepokojące jest, że młodzi wiekiem pacjenci zgłaszają się z zaawansowanym już rakiem żołądka. Jeden z moich pacjentów ma zaledwie 29 lat i rozsiany rak żołądka– powiedziała. Faktem jest, że od ponad trzech dekad w całej Europie wzrasta zachorowalność na nowotwory wśród pacjentów będących jeszcze przed pięćdziesiątką. Wśród tych nowotworów jest oprócz raka żołądka także rak jelita grubego.

Dlaczego młodzi chorują na raka żołądka i raka jelita grubego?

– Jeśli chodzi o nowotwory przewodu pokarmowego, to przede wszystkim jest to związane z błędami dietetycznymi, ale istotną rolę odgrywa też zakażenie bakterią Helicobacter pylori. Jej obecność w przewodzie pokarmowym zwiększa ryzyko zachorowania na raka żołądka. Poza tym może się do tego przyczyniać codzienny stres – przekazała dr Streb. Jak dodała u młodych ludzi zwykle choroba ma agresywny przebieg. – A pierwsze objawy choroby, jeśli w ogóle występują, są często bagatelizowane. Inna sprawa, że jak rak jelita grubego czy rak żołądka daje objawy, to zwykle jest już dość mocno zaawansowany – powiedziała.

Potrzebna jest czujność onkologiczna

Jej zdaniem kluczowa jest profilaktyka i regularne badanie się, nawet w młodym wieku. Jak podkreśliła, ważna jest także tzw. czujność onkologiczna, którą powinni wykazać się chociażby lekarze rodzinni, do których pacjenci zgłaszają się z pierwszymi objawami rozwijającego się raka. – Pamiętam 30-letniego mężczyznę z rakiem żołądka, który przez pół roku był leczony z powodu zmian skórnych, był to tzw. wyprzedzający zespół paranowotworowy. Miał coraz ciemniejszą zmiany i plamy na skórze aż wreszcie trafił do dermatologa, który natychmiast skierował go na gastroskopię – powiedziała.

Lekarka w rozmowie przypomniała też dane dotyczące nowotworów. Jak powiedziała, mamy już ponad 20 tys. zachorowań z tego powodu, a za dwa lata może być już około 24 tys. przypadków tego nowotworu. – To tyle, ile jest już zachorowań na raka płuca czy raka piersi u kobiet – podsumowała.

