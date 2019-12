Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest chorobą śmiertelną. Szacuje się, że do 2020 roku będzie na 2 miejscu najczęstszych chorób, a do 2030 – na pierwszym. W Polsce choruje na nią około 1,5 miliona osób. Psychiatra dr n. med. Sławomir Murawiec opowiedział, jak diagnozować depresję i jak ją leczyć. Jak odróżnić smutek od depresji?

Jakie czynniki mogą wywołać depresję?

Każdy z nas zostaje wystawiony na ciężkie próby. Śmierć bliskiej osoby, utrata pracy lub zakończenie związku to trudne doświadczenia, które spotykają nas w życiu. Normalne jest poczucie smutku lub żalu, które rozwija się w odpowiedzi na takie sytuacje. Osoby, które doświadczają takich sytuacji i zdarzeń, mają prawo odczuwać smutek czy przygnębienie. Może brakować im chęci do życia. Ale bycie smutnym to nie to samo, co depresja. Proces żałoby jest naturalny i unikalny dla każdej osoby i ma pewne cechy depresji. To samo dotyczy trudnej sytuacji życiowej czy finansowej, a także rozpadu związku czy zdrady. Zdarzenia te mogą powodować intensywny smutek i wycofanie się ze zwykłych czynności.

Czynnikiem ryzyka jest coś, co zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania lub choroby. Jednak depresja może wystąpić niezależnie od braku potencjalnego ryzyka. Jednak im więcej czynników ryzyka występuje u danej osoby, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia depresji.

Jeśli podejrzewasz u siebie depresję, ale nie wiesz, czy twój stan wymaga wizyty u specjalisty, spróbuj odpowiedzieć sobie na tych kilka pytań:

Czy zawsze jesteś zmęczony, szczególnie rano, gdy się budzisz?

To jeden z najważniejszych objawów depresji. Osoby, które się z nią zmagają, odczuwają notoryczne zmęczenie. Najsilniejsze jest rano, tuż po przebudzeniu. Zdarza się, że dosłownie nie mogą wstać z łóżka. Często dzieje się tak dlatego, że bardzo źle śpią i nie wypoczywają. Ich głowy są przepełnione problemami i zmartwieniami, które przejawiają się nawet w snach. Niewystarczająca ilość snu przekłada się na pamięć i koncentrację.

Nieustannie zadajesz sobie pytania na temat swojego życia, na które nie potrafisz odpowiedzieć?

Osoby, które zmagają się z depresją są przepełnione strachem, niepokojem, a nawet miewają napady paniki. Martwią się o swoje zdrowie, pracę. Widzą, że dzieje się z nimi coś niedobrego, ale nie wiedzą co jest przyczyną ich stanu i jak sobie pomóc.

Czy słusznie myślisz o sobie negatywnie?

Porażki zdarzają się w życiu każdego z nas. Trzeba wziąć z nich lekcję i iść dalej. Osoby, które zmagają się z depresją bardzo krytycznie oceniają siebie, swoje życie, a nawet ewentualne sukcesy. Jednorazowa porażka utwierdza ich w przekonaniu, że do niczego się nie nadają, nie zasługują na szczęście i nigdy go nie osiągną. Uważają siebie za gorszych od innych. W przypadku depresji zmiana sposobu myślenia jest bardzo trudna, ponieważ nic nie poprawia humoru, nie cieszy i nie podnosi na duchu.

Czy czujesz się winny lub masz poczucie żalu?

To, co kiedyś sprawiało ci radość, teraz już cię nie cieszy? Powracają co ciebie negatywne wspomnienia z przeszłości, które utwierdzają cię w przkonaniu, że jesteś bezwartościowym człowiekiem. Kiedy jesteś wyczerpany psychicznie i emocjonalnie, panikujesz i boisz się, nie rozumiesz, co się dzieje, błędne koło się zamyka.

Czy wolisz samotnie spędzać czas w domu niż wychodzić do ludzi?

Chociaż depresja daje poczucie osamotnienia, chorzy nie chcą mieć kontaktu z innymi ludźmi. Wolą spędzać czas w domu i nic konkretnego nie robić. Często porzucają swoje pasje i zainteresowania, ponieważ przestają sprawiać im radość.

Jeśli podejrzewasz u siebie depresję, jak najszybciej udaj się po pomoc.

Niedobór składników odżywczych a depresja

Występowaniu objawów depresji sprzyja niedobór takich składników jak:

selen,



witamina D (wiąże się z wieloma zaburzeniami nastroju, w tym z depresją),



kwasy tłuszczowe omega-3,



witaminy z grupy B,



antyoksydanty,



pełnowartościowe białko.



Prowadzenie zdrowej i zbilansowanej diety mieć zmniejszyć objawy depresji i być silnym wsparciem profesjonalnej terapii. Potwierdziły to badania, opublikowane na łamach „BMC MEdicine”. Eksperci stosowali wśród chorych specjalny program przez 12 tygodni, który obejmował indywidualne konsultacje z dietetykiem. Sugerowana dieta opierała się na zdrowych produktach spożywczych, bogatych w składniki odżywcze, a wykluczała słodycze, używki, żywność przetworzoną i smażone potrawy.

U osób, które prowadziły zdrową dietę zauważono poprawę. Ponadto ponad 32 proc. uczestników doświadczyło remisji. Oznacza to, że prowadzenie zdrowej diety ma znaczący wpływ na nasze zdrowie psychiczne.

