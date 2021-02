Zestresowany? Tych 12 sposobów może sprawić, że poczujesz się lepiej

Bo choć w umiarkowanych ilościach stres jest wręcz pożądany, gdy jest go za dużo i trwa on zbyt długo, pojawić się mogą takie konsekwencje jak choroby układu krążenia, cukrzyca, depresja, choroba Alzheimera, stres może też powodować stan zapalny w całym organizmie. Podwyższa również poziom kortyzolu, a ten z kolei powiązany jest z podwyższonym poziomem glukozy, zwiększeniem masy ciała i większym apetytem. Stres można też jednak spróbować poskromić.

12 sposobów na stres

1. Spróbuj medytacji

Tak, słyszałeś to już pewnie mnóstwo razy, jednak coś w tym jest. Nawet badania naukowe, a konkretnie 45 z nich, które zawarto w większym przeglądzie z 2017 roku, potwierdzają, że medytacja prowadzi do obniżenia fizjologicznych markerów stresu w różnych populacjach. Medytacja szczególnie skutecznie obniża poziom kortyzolu, ciśnienia i tętna.

2. Znajdź sobie hobby

Nowe. Może to oznaczać zarówno naukę języków czy gry na instrumencie, ale też wspólne gotowanie z dziećmi. Hobby jest pomocne w walce ze stresem, ponieważ pozwala zapomnieć o codzienności, skupić się na innych problemach, nie tych z tyłu głowy, ale na tych trochę przyjemniejszych, np. dotyczących tego, ile dodać mąki do ciasta, by wyszło.

3. Codziennie zaplanuj przerwę na ruch lub ćwiczenia

Regularne ćwiczenia wzmacniają układ odpornościowy, zwiększają poziom endorfin, a zmniejszają kortyzolu i adrenaliny. Szczególnie skuteczne będą ćwiczenia aerobowe – wystarczy je wykonywać trzy razy w tygodniu po 30 minut, by pozwolić wątrobie i mięśniom na usunięcie glukozy z krwiobiegu i poprawę metabolizmu. Wykorzystuj na ruch dosłownie każdą chwilę, możesz jednocześnie chodzić i rozmawiać, a nawet gotować. MaryAnn Browning, założycielka jednej z sieci fitness twierdzi, że jest w stanie pokonać dziennie 23000 kroków tylko podczas rozmów z innymi osobami.

4. Jedz więcej żywności, która zmniejsza poziom stresu

Łosoś, pstrąg, makrela, anchois, sardynki, śledzie są bogatym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, pomagających lepiej znosić stres. Podobne działanie mają pokarmy bogate w witaminę C, takie jak czerwona i zielona papryka, pomarańcze, kiwi, grejpfrut oraz żywność sfermentowana: kiszona kapusta, jogurty, kefiry, kombucha.

5. Unikaj restrykcyjnych diet

Zmniejszanie poziomu przyjmowanych dziennie kalorii także może spowodować wzrost poziomu kortyzolu we krwi.. Ważne jest także, aby spożywać odpowiednią ilość węglowodanów, pobudzających mózg do produkcji uspokajającej serotoniny. Unikaj również długich przerw w jedzeniu, ponieważ powodują spadek poziomu cukru we krwi i większą drażliwość.

6. Ogranicz spożywanie kofeiny

Kofeina to kolejny ze składników, zwiększający poziom kortyzolu w organizmie. Jeśli jednak bardzo lubisz kawę, obserwuj, jak reagujesz po jej wypiciu: jeśli stres się nie zwiększa, być może nie musisz z niej rezygnować.

7. Zadbaj o sen

Brak snu może być powodem stresu, a z drugiej strony z powodu stresu może być trudno zasnąć. Jednak dążenie do spania od 7 do 9 godzin na dobę jest kluczowe dla zdrowia psychicznego i fizycznego, ponieważ pozwala obniżyć poziom kortyzolu, odciążyć nadnercza. Jeśli nie możesz zasnąć wieczorem, spróbuj zrobić sobie dodatkowe dwie drzemki po 30 minut - raz rano, raz po południu.

8. Wypróbuj jogę

Badania wykazały, że joga zmniejsza poziom ciśnienia i kortyzolu. Warto więc skorzystać np. z jednej z wielu dostępnych w internecie opcji ćwiczenia jogi. Wystarczy 5 minut przed snem.

9. Rozważ akupunkturę

Uczucie spokoju i lepszy sen to tylko niektóre z korzyści, na jakie wskazują pacjenci i pacjentki dr Caroline Messer, endokrynolożki z Nowego Jorku. Gdy inne metody nie działają, lekarka poleca im właśnie wizytę u akupunkturzysty.

10. Znajdź czas, by wyjść na zewnątrz

Według American Heart Association spędzanie czasu na łonie natury obniża poziom stresu, poprawia nastrój, zwiększa poczucie szczęścia.

11. Posłuchaj muzyki

Słuchanie ulubionych utworów zmniejsza poziom stresu, o czym wiele osób wie nawet bez powoływania się na badania naukowe. Energiczna muzyka poprawia nastrój, a wyciszająca pozwala się zrelaksować.

12. Szukaj wsparcia, nawiązuj więzi

Człowiek jest istotą społeczną, a przebywanie pomiędzy ludźmi (których się lubi) zmniejsza poziom stresu. W czasach pandemii o spotkania trudniej, jednak nawet rozmowa telefoniczna czy poprzez Zoom z przyjacielem czy rodziną będą zdecydowanie pomocne.

