Kobiety coraz częściej inicjują rozwody. Jaka jest tego przyczyna?

Najnowsze badania opublikowane w „Current Opinion in Psychology” wskazują, że jeśli chodzi o dobór partnera, kobiety cenią sobie wciąż cechy takie jak męskość, symetria twarzy, atrakcyjność i wysoka pozycja społeczna. Okazuje się jednak, że kobiety pragną nie tylko fizycznie zdrowych i atrakcyjnych partnerów, ale również zaradnych życiowo. Preferencje dotyczące pieniędzy i zasobów mogą mieć ewolucyjne wyjaśnienie – psycholodzy tłumaczą je atawistyczną potrzebą szukania partnera, który zapewni im opiekę w czasie ciąży i wychowania dziecka.

Jakie są główne powody rozwodów inicjowanych przez kobiety?

Wśród powodów rozpadu związku psycholodzy wymieniają:

niezależność finansową kobiet, czego nie akceptują ich partnerzy,

brak partnerstwa we wzajemnych relacjach,

niedogadywanie się w kwestii podziału obowiązków domowych,

różne poglądy na temat wychowania i opieki nad dziećmi.

Co zalecają psycholodzy, żeby zażegnać kryzys w związku?

Psycholodzy przestrzegają przed przestrzeganiem stereotypowego podziału ról w związku i postrzeganiem mężczyzn wyłącznie jako żywicieli rodzin, a także sprowadzaniem kobiet jedynie do roli matki i opiekunki domowego ogniska. Wskazują, jak ważne jest:

ustalenie przez małżonków zasad opieki nad dziećmi, a w razie potrzeby skorzystanie z pomocy rodziny, dziadków czy płatnych opiekunek,

dzielenie się obowiązkami domowymi,

otwarte mówienie o swoich oczekiwaniach i preferencjach.

Psycholodzy podkreślają również, jak ważna dla rozumienia potrzeb małżonków jest wspólna rozmowa. Nie powinna ona ograniczać się wyłącznie do wymiany technicznych informacji dotyczących prowadzenia domu, spraw do załatwienia, dzieci. Małżonkowie powinni rozmawiać również o swoich relacjach, marzeniach, planach. Ważne jest również, żeby się zauważali, swój wygląd zewnętrzny, mówili o tym co im się w sobie podoba i nie wstydzili się wyrażać podziwu dla drugiej osoby. Żadna ze stron nie powinna też, zdaniem psychologów „sprawować całkowitej władzy” w związku.

