Jak radzić sobie z depresją?

Czasami każdy z nas odczuwa smutek i zniechęcenie. Ale jeśli depresja zakłóca twoje normalne, codzienne życie i funkcjonowanie, dostępne są różne środki pomocy. Leki przeciwdepresyjne i terapie to niektóre z metod leczenia, które mogą pomóc.

Problemy ze zdrowiem fizycznym często wpływają na zdrowie psychiczne. Dotyczy to zwłaszcza szkodliwego wpływu chorób przewlekłych, w tym chorób serca – chociaż zazwyczaj nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Szacuje się, że ludzie, którzy zmagają się z chorobami serca i układu krążenia są dwa lub trzy razy bardziej narażeni na zachorowanie na depresję.

Dr Jim Bolton, przewodniczący Liaison Psychiatry w Royal College of Psychiatrists, mówi, że czasami wszyscy czujemy się słabo, ale jest to normalna reakcja na trudne doświadczenia i zwykle wracamy do siebie po pewnym czasie – jednym zajmuje to mniej czasu, innym więcej, jednak efekt jest ten sam i jest dobry. Depresja jest inna. – Jest to choroba, która trwa dłużej, często nawet, gdy stres, który ją powoduje, uległ poprawie – mówi.

Objawy depresji obejmują utratę zainteresowania życiem, trudności w cieszeniu się różnymi rzeczami, chęć odcięcia się od ludzi i świata, utratę apetytu, pogorszenie jakości snu lub uczucie beznadziejności.

Oprócz leczenia Dr Bolton zaleca unikanie alkoholu,zdrowe odżywianie i regularne ćwiczenia. – Często pomocne jest rozmawianie z kimś, komu ufamy, o tym, jak się czujemy – mówi. – Trudno jest mieć nadzieję, kiedy czujesz się przygnębiony, ale pamiętaj, że wyzdrowiejesz. A jeśli szukasz pomocy i otrzymujesz leczenie, stanie się to szybciej.

Czytaj także:

10 sposobów na pokonanie samotności w starszym wiekuCzytaj także:

Jak poradzić sobie z diagnozą ciężkiej choroby?Czytaj także:

„Diagnoza obciążona ogromną stygmatyzacją”. Seksuolog Michał Sawicki mówi o problemach osób z HIV