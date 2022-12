Cierpisz z powodu rozstania? 15 kroków do odzyskania szczęścia po zerwaniu

Eksperci serwisu „Pover of Positivity” przygotowali 15 porad, dzięki którym lepiej poradzisz sobie z rozstaniem.

1. Pozwól sobie na przeżywanie negatywnych emocji

Przeżycie „żałoby” po rozstaniu pozwala pozbyć się negatywnych emocji i rozpocząć nowe życie. Nie tłum smutku i rozpaczy, nie udawaj, że wszystko jest w porządku, jeżeli w głębi serca czujesz, że tak nie jest.

2. Zadbaj o siebie najlepiej jak potrafisz

Obniżony nastrój po rozstaniu może spowodować, że przestaniesz o siebie dbać. Nie możesz do tego dopuścić, bo twoje zdrowie jest najważniejsze! Pamiętaj o pożywnych posiłkach, dbaj o odpowiednią ilość snu, rób to, co sprawia ci przyjemność, ćwicz, aby podnieść poziom hormonów szczęścia w organizmie. I co bardzo ważne – nie zaniedbuj swojej rodziny, przyjaciół i pracy.

3. Przestań się obwiniać

Wszyscy popełniamy błędy, jednak nie każdy potrafi się na nich uczyć. Jeżeli do rozstania doszło z twojej winy, to musisz zmierzyć się z problemem, ale nie możesz pozwolić, aby poczucie winy zawładnęło twoim życiem. Co się stało, to się nie odstanie.

4. Zacznij realizować marzenia

Wykorzystaj czas po rozstaniu na spełnianie marzeń i zmianę swojego życia. Teraz jest idealny moment, aby zacząć robić rzeczy, na które wcześniej brakowało ci czasu.

5. Skup się na swoich uczuciach

Koniecznie znajdź czas, aby w ciszy i spokoju skupić się na tym, co czujesz. Nazywaj swoje emocje i nie walcz z nimi.

6. Znajdź czas na stare hobby lub poszukaj nowej pasji

Jeżeli masz jakieś hobby, to poświęć mu jak najwięcej wolnego czasu. Poszukaj również nowej pasji, dzięki której oderwiesz myśli od problemów.

7. Spędzaj czas z osobami, na których wsparcie zawsze możesz liczyć

Po rozstaniu potrzebujesz wsparcia rodziny i przyjaciół. Spędzaj czas z osobami, które roztaczają wokół siebie pozytywną energię.

8. Nie interesuj się życiem osoby, z którą się rozstałaś/łeś

Wiele osób po rozstaniu obsesyjnie „śledzi” byłego partnera lub partnerkę w mediach społecznościowych, co może prowadzić do poważnych problemów. Chcesz szybciej pozbierać się po rozstaniu? Nie rozdrapuj leczonych ran i powstrzymaj się przed szukaniem kontaktu z byłą partnerką lub partnerem.

9. Bądź dla siebie cierpliwa/wy

Cierpliwość po rozstaniu pomaga zaakceptować życiowe zmiany. Ból związany z rozstaniem z każdym tygodniem będzie mniej dokuczliwy.

10. Ucz się na błędach i wyciągaj wnioski

Nic nie dzieje się bez przyczyny. Postaraj się dostrzec korzyści wynikające z rozpadu związku, a także zastanów się, co zrobić, aby kolejny związek był udany.

11. Myśl pozytywnie

Postaraj się myśleć pozytywnie. Za jakiś czas poczujesz się znacznie lepiej i z całkiem innej perspektywy spojrzysz na zaistniałą sytuację.

12. Nie rezygnuj z bywania w miejscach, które kojarzą ci się z byłym partnerem lub partnerką

Z czasem nauczysz się budować nowe wspomnienia w miejscach kojarzonych z byłą partnerką lub partnerem. Ciesz się życiem i pamiętaj, że izolacja nie jest dobrym sposobem na życie po rozstaniu.

13. Myśl realistycznie

Realistyczne myślenie daje nadzieję i przywraca życiu utracone kolory. Skup się na tym, co masz i nie fantazjuj o przeszłości, zastanawiając się, co by było, gdyby...

14. Pomagaj innym

Jeżeli ból po rozstaniu nie słabnie, znajdź sposób, aby o nim nie myśleć. Spróbuj pomagać innym, a zapomnisz o troskach i zyskasz lepsze samopoczucie, a także energię, która doda Ci skrzydeł.

15. Zaakceptuj rozstanie i odzyskaj swój spokój

Postępując zgodnie z powyższymi wskazówkami, w końcu dojdziesz do celu, w pełni zaakceptujesz zmiany, które zaszły w twoim życiu i zauważysz, że choć rozstanie wydawało się końcem świata, jest tak naprawdę początkiem nowego życia.

