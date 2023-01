3 oznaki dysfunkcji seksualnych u mężczyzn. Mogą pogorszyć kondycję psychiczną

Udane życie seksualne dla mężczyzny może mieć jeszcze większe znaczenie niż dla kobiety. Sukcesy erotyczne i satysfakcja z życia intymnego wpływają na jego samoocenę, dodają pewności siebie i karmią ego. Jakiekolwiek problemy w życiu seksualnym działają dokładnie odwrotnie, prowadząc do znacznego spadku samooceny i niższego poczucia wartości. Wpływa to nie tylko na jego życie prywatne, ale również zawodowe.

Najczęstsze dysfunkcje seksualne

Do najczęstszych dysfunkcji seksualnych należą:

zaburzenia erekcji

przedwczesny wytrysk



zaburzenia popędu seksualnego

Zaburzenia erekcji

Trudność w osiągnięciu lub utrzymaniu erekcji to jeden z najczęstszych problemów mężczyzn. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne. Na osiągnięcie erekcji i gotowości seksualnej mogą wpływać przyjmowane leki, nadciśnienie tętnicze, otyłość, palenie tytoniu. Problem może leżeć również w psychice mężczyzny – być może coś go rozprasza w czasie aktu seksualnego, może przytłacza go stres lub problemy zawodowe, od których nie potrafi się oderwać nawet w intymnej sytuacji.

W przypadku permanentnych zaburzeń wzwodu warto udać się do lekarza, który może pomóc nam rozwiązać problem farmaceutycznie. Specjalista może przepisać leki umożliwiające osiągnięcie erekcji, ale zawsze warto jest poszukać przyczyny takiego stanu rzeczy.

Przedwczesny wytrysk

Zbyt szybki wytrysk i osiągnięcie orgazmu to druga z często występujących dysfunkcji seksualnych. Zdarza się często u zestresowanych mężczyzn, może występować także u tych, którzy mają złe doświadczenia seksualne. Przyczyny przedwczesnego wytrysku mogą mieć również podłoże neurologiczne lub urologiczne, niekiedy wynikają z przyjmowanych leków.

Jeśli sytuacja przedwczesnego wytrysku trwa dłużej niż kilka miesięcy, warto udać się do specjalisty. Należy go odwiedzić także wtedy, gdy wytrysk następuje bardzo szybko po rozpoczęciu współżycia, np. w ciągu kilkunastu sekund. Seksuolog powinien pomóc nam rozwiązać problem, a jeśli przedwczesny wytrysk wynika z zaburzeń neurologicznych lub urologicznych, konieczne będzie również odwiedzenie tych dwóch specjalistów.

Zaburzenia popędu seksualnego

Brak popędu seksualnego może doprowadzić do rozpadu związku. Udana relacja intymna pomiędzy mężczyzną a kobietą zawsze zawiera w sobie pierwiastek erotyczny. Jeśli mężczyzna nagle traci zainteresowanie seksem i przestaje pożądać swojej partnerki, może być wiele przyczyn takiej sytuacji. Bardzo często odpowiadają za nią problemy psychiczne, nadmierny stres, duża ilość problemów w życiu zawodowym lub prywatnym. Czasem przyczyniają się do tego nieporozumienia między partnerami, oddalanie się od siebie lub znudzenie związkiem. Niekiedy przyczyną są zaburzenia seksualne mające podłoże w traumach lub lękach seksualnych z przeszłości.

Pomocna będzie wizyta u psychologa lub seksuologa. Przepracowanie lęków czy traum oraz uświadomienie sobie problemów toczących się w związku mogą okazać się wyzwalające i uwolnić nas od ciągłego poczucia winy, a także wskazać drogę do rozwiązania trudnej sytuacji. Rzadko kiedy takie problemy mijają samoistnie. Niepodjęcie interwencji może sprawić, że partnerzy jeszcze mocniej oddalą się od siebie, a ich związek zacznie przypominać tzw. białe małżeństwo, w którym życie seksualne nie istnieje.

Czytaj też:

Najczęstsze przyczyny problemów z potencjąCzytaj też:

Czy zaburzenia erekcji wpływają na życie zawodowe mężczyzn?