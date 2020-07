Jak przygotować się do rozwodu? Strona emocjonalna odgrywa ważną rolę

Rozwód będzie nieuchronnie jednym z najbardziej stresujących i trudnych wydarzeń, jakie zdarzają się w życiu. Daj sobie czas, aby przejść przez rozwód, podejmując bez pośpiechu ważne decyzje, które musisz podjąć. Decyzje podejmowane podczas rozwodu wpłyną na resztę życia. Jeśli chcesz, aby był skuteczny i mniej kosztowny emocjonalnie, możesz wykonać opisane niżej czynności.

Jak poradzić sobie z rozwodem?

1. Bądź przygotowany emocjonalnie. Uzyskaj potrzebne wsparcie i zadbaj o siebie. Może to być wizyta u terapeuty, regularne spotkania z przyjaciółką, medytacje online. Chodzi o to, by móc wyrzucić z siebie emocje i nauczyć się akceptować nową sytuację. Udawanie, że nic się nie dzieje, nie pomoże – z tak trudnymi sprawami trzeba stanąć świadomie, oko w oko, zachowując pozytywne nastawienie: „przejdę przez to”.

2. Ustal priorytety potrzeb swoich dzieci. Psycholog dziecięcy może ci w tym pomóc. Współpracuj z trenerami od rozwodów, aby opracować realistyczny plan rodzicielski. Staraj się, aby dobrobyt dzieci przewyższał złe emocje. Pamiętaj, że mają obojga rodziców, i walka między wami im nie pomoże. I tak mierzą się z trudną sytuacją, w której musicie im dawać dobre emocje zamiast złych.

3. Znajdź sposób na zmniejszenie konfliktu między tobą a małżonkiem. Może to pomóc w komunikacji, szczególnie podczas negocjacji prawnych. Pamiętaj, że konflikt może zaważyć zarówno na długości rozwodu, jak i kosztach emocjonalnych, które będzie trzeba ponieść. A te, wyjściowo są już bardzo wysokie.

4. Przygotuj się na spotkania. Daj sobie odpowiedni czas na wykonanie różnych przydzielonych zadań, takich jak zbieranie dokumentacji finansowej, ujawnianie wszystkich informacji finansowych i kontaktowanie się z wszelkimi niezbędnymi zewnętrznymi specjalistami (pośrednicy, firmy ubezpieczeniowe itp.). To ważne, by nie zaniedbać tak prozaicznych spraw. Opanowanie kwestii administracyjnych będzie dobrym bodźcem na trudnej drodze rozwodu. Staraj się więc zapanować nad tym, co faktycznie jest pod twoją kontrolą. W razie problemów szukaj wsparcia.

Poświęcenie czasu na to, aby jak najlepiej przejść przez rozwód, wprowadzi ciebie, małżonka i rodzinę na ścieżkę do nowego, zdrowego i stabilnego życia. Dobry rozwód oznacza, że ​​ty i twój małżonek możecie nadal komunikować się w przyjacielski sposób i z powodzeniem zajmować się dziećmi. Rozwód wymagający czasu, będzie mniej kosztowny i bardziej wydajny, przygotowując cię na lepszą przyszłość. Tak więc, jak mówi Dan Ariely: „Katastrofy są zwykle dobrym momentem, aby ponownie zbadać to, co do tej pory zrobiliśmy, jakie błędy popełniliśmy i jakie ulepszenia powinny nastąpić później”.

Czytaj także:

Rozstanie rodziców – czy można uchronić dzieci przed problemami?