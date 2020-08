Twój przyjaciel zachowuje się w ten sposób? Uważaj, to wampir energetyczny

Skoncentrowane na sobie, wymagające ciągłej uwagi i podziwu, biorące na litość i odbierające radość życia wampiry energetyczne niewiele różnią się od bohaterów popularnych horrorów. Choć wyglądem nie przypominają Draculi, to warto trzymać się od nich z daleka. Dowiedz się, po czym poznać, że masz do czynienia z pożeraczem życiowej energii.

Jak rozpoznać wampira energetycznego?

Energetyczny wampir nie ma ostrych kłów i nie nosi peleryny; nie sypia też w trumnie i na pewno nie obroni nas przed nim czosnek, krucyfiks, święcona woda lub osikowy kołek. Wampir energetyczny to osoba, która całą uwagę otoczenia koncentruje na sobie. Z tego względu krąg jej znajomych i przyjaciół stopniowo się zawęża. Jeżeli wampir energetyczny trafi na osobę empatyczną i z natury chętną do pomocy, szybko „wyssie” z niej energię życiową do ostatniej kropli.

Wampir energetyczny to osoba, w której towarzystwie stopniowo opadamy z sił. Szybko zapominamy o dobrym nastroju, przyjemnościach oraz planach na przyszłość. Pożeracz życiowej energii to często skrajny malkontent, osoba skoncentrowana jedynie na swoich potrzebach oraz dążąca do obrzydzenia życia innym.

W towarzystwie energetycznego wampira zapominamy o swoich marzeniach, czujemy się gorsi i przede wszystkim tracimy na cokolwiek ochotę. Nie chce się nam pracować, spędzać aktywnie czasu i nie mamy ochoty na relaks. Ogromnym problemem jest zamieszkiwanie z taką osobą pod jednym dachem.

Wampir energetyczny – cechy

Wampir energetyczny zachowuje się w charakterystyczny sposób. Jest osobą, na którą nigdy nie można liczyć, choć on sam oczekuje od nas ciągłej uwagi i pomocy. Może to być pomoc w codziennych obowiązkach lub oczekiwanie, że zawsze będziemy gotowi go wysłuchać i oddać mu trochę naszej energii.

Wampiry energetyczne nie zawsze działają świadomie, jednak zdarzają się też przypadki, że „wysysanie” energii z innych osób staje się sposobem na życie i jest świadomym działaniem, które ma na celu podnieść poczucie wartości pożeracza energii.

Charakterystyczne działanie wampirów energetycznych obejmuje m.in.:

ciągłe branie na litość,



wyładowywanie na innych swojej frustracji,



brak chęci rozwiązania swoich (często nieistniejących) problemów i niesłuchanie dobrych rad,



skłonność do kłótni i obarczania innych swoimi problemami oraz życiowymi porażkami,



stosowanie szantażu emocjonalnego,



ciągłą krytykę innych,



przekładanie swoich potrzeb nad potrzeby innych,



skrajny egoizm,



obrzydzanie innym życia,



skrajny pesymizm,



ciągłą potrzebę otrzymywania wsparcia,



dążenie do odseparowania swojej ofiary od otoczenia,



chęć kierowania życiem innych i skupiania ich uwagi na własnych potrzebach,



brak akceptacji osób, które nie spełniają konkretnych oczekiwań,



wzbudzanie wyrzutów sumienia, gdy nie działamy tak, jak wampir tego oczekuje.

Jak bronić się przed energetycznym wampirem?

Z pozoru sprawa wydaje się prosta – najlepiej uciekać jak najdalej od wampira energetycznego, jednak w praktyce może stanowić to duży problem. Wiele zależy od tego, jakie relacje łączą nas z osobą, która jest wampirem energetycznym. Tłumaczenia na niewiele się zdają, sprzeciw jest powodem do kłótni, a unikanie kontaktów z taką osobą może zakończyć się niemal napastliwym zabieganiem o naszą uwagę.

Aby bronić się przed wampirem energetycznym, trzeba przede wszystkim uświadomić sobie, że mamy do czynienia z toksyczną osobą. Wówczas możemy zacząć działać. Najlepiej przestać wdawać się w zbędne dyskusje i dać do zrozumienia, że nasze pokłady cierpliwości są na wyczerpaniu. W momencie, gdy wampir energetyczny czuje, że wyzwalamy się z jego sideł, zaczyna odpuszczać, jednak jest to zwykle działanie na zwłokę. W tym momencie nie możemy dopuścić do sytuacji, w której znowu wpadniemy w zastawione sidła. Jasne wytyczanie granic to początek końca relacji z energetycznym wampirem. Jeżeli jest nim bliska nam osoba np. członek rodziny najlepszym wyjściem jest wspólna terapia, która pomoże przywrócić prawidłowe relacje. Gdy wampirem jest osoba, z której towarzystwa możemy zrezygnować – trzeba uciekać jak najdalej! W relacjach zawodowych zachowania wampirów energetycznych często ma związek z mobbingiem – wówczas skuteczną bronią jest skorzystanie z pomocy prawnika.

