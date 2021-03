Petting: czym jest i jakie są techniki uprawiania pettingu?

Petting to rodzaj intymnych pieszczot dwojga partnerów, który może zapewnić taką samą satysfakcję jak współżycie. Pomaga poznać ciało partnera, nauczyć się jego stref erogennych i zbliżyć parę do siebie. To bardzo czuła i subtelna forma aktywności seksualnej, która rozbudza wszystkie zmysły. Na czym dokładnie polega petting i jakie są metody uprawiania go?

Co to jest petting?

Petting to seks bez penetracji, forma pieszczot, która zapewnia partnerom przyjemność, doprowadzając ich do orgazmu. Pomaga rozładować napięcie seksualne i osiągnąć podniecenie osobom, które potrzebują do tego czasu.

Petting polega na czułym i delikatnym dotyku, pobudzaniu stref erogennych, co zaspokaja seksualny apetyt pary. Wyzwala również namiętność, otwiera na nowe doświadczenia i urozmaica życie seksualne. To seks bez seksu – w czasie pettingu nie dochodzi do aktu seksualnego, czyli nie odbywa się penetracja.

Petting a ciąża

Ryzyko zajścia w ciążę w czasie pettingu jest niewielkie – ale wciąż jest. Nie dochodzi do współżycia, penis nie zostaje wprowadzony do pochwy. Teoretycznie nie ma więc ryzyka, by nasienie mogło się tam dostać. Niektórzy jednak uważają, że plemniki mogą zostać przeniesione do dróg rodnych w inny sposób, np. na ręku. Szansa na zajście w ciążę w ten sposób jest jednak nieduża.

Techniki uprawiania pettingu

Petting polega na stymulacji stref erogennych i rozbudzeniu zmysłów. Każda para powinna znaleźć swoje najbardziej czułe miejsca i pobudzać je dotykiem, zapewniając sobie przyjemność. Petting może trwać bardzo długo, ponieważ jest to subtelna forma pieszczot, w czasie której zapewnia się drugiej osobie dużo czułości.

Nie da się określić konkretnych technik uprawiania pettingu. Każda para ma swoje ulubione rodzaje pieszczot i wie, jaka stymulacja zaspokaja ich i prowadzi do osiągnięcia satysfakcji. Petting powinien jednak polegać na przedłużaniu gry wstępnej i stopniowym pozbywaniu się ubrań. Istnieje kilka zasad:

pieszczoty rozpoczyna się od stymulacji najbardziej odsłoniętych stref erogennych (np. karku, uszu, ramion)

stopniowo przechodzi się do innych stref ciała – wykonuje masaż pleców, piersi

na samym końcu stymuluje się narządy płciowe (pobudza się dłonią czy językiem pochwę i penisa)

Petting pomaga scalić związek?

Petting powinien dostarczać przyjemność obu stronom. Partnerzy muszą więc wiedzieć, jak daleko mogą się posunąć w czasie pettingu i muszą czuć się w tym bezpiecznie.

Ze względu na to, że jest to bardzo powolna i czułą forma pieszczot, petting może bardzo zbliżyć do siebie parę. Partnerzy mogą w pełni otworzyć się na siebie i realizować swoje seksualne fantazje, co przekłada się na wzrost poczucia satysfakcji z ich związku.

Na co uważać w trakcie pettingu?

Podczas pettingu partnerzy powinni zachować nad sobą kontrolę, by nie doprowadzić do seksu. Mogą go jednak improwizować, ocierając się o swoje narządy płciowe.

Ważne jest nieprzekraczanie granic drugiej osoby. Petting powinien satysfakcjonować partnerów, nie zmuszać ich do aktywności seksualnej, na którą nie mają ochoty.

