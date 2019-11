Rozwiązywanie problemów podczas snu? Teraz to możliwe

W snach fragmenty rzeczywistości, wyobraźni i pamięci mieszają się w różne scenariusze, które nie mają sensu po przebudzeniu. Wydaje się, że ma to coś wspólnego z porządkowaniem pamięci i np. nauka przed snem jest dobrym sposobem na zapamiętanie informacji. Kiedy ludzie decydują się „przespać” trudną decyzję, dzieje się tak dlatego, że wiedzą, że istnieje szansa, że ​​obudzą się z wyraźniejszym spojrzeniem na problem. Teraz po raz pierwszy naukowcy byli w stanie wykorzystać sen do rozwiązywania problemów.

Czytaj także:

9 godzin snu to dla ciebie za mało? Naukowcy mają złe wieści

Hipoteza badaczy

„Wiadome jest, że ludzie powtarzają lub utrwalają wspomnienia podczas snu, wzmacniając je i reorganizując” – mówi pierwsza autor badania Kristen Sanders z wydziału psychologii na Northwestern University w Evanston w stanie Illinois. Hipoteza zbadana w badaniu Sanders rozpoczęła się od uznania, że ​​rozwiązanie trudnego problemu może pomóc w konstruowaniu nowych kombinacji znanych elementów w poszukiwaniu nieznanego wcześniej wzorca, który przynosi rozwiązanie.

Naukowcy rozważali, czy może istnieć strategia rozwiązywania problemów podobna do reorganizacji pamięci podczas snu. Aby zweryfikować swoje podejrzenia potrzebowali sposobu, jak skierować umysły śpiących na określone problemy bez ich budzenia.

Wcześniejsze badania wykazały, że ten naturalny proces można wzmocnić, odtwarzając dźwięki związane z ćwiczeniem informacji.

„Rozwiązywanie problemów jest częścią codziennego życia każdego człowieka. Podczas gdy w naszych badaniach stosujemy skomplikowane łamigłówki, leżące u ich podstaw procesy poznawcze mogą odnosić się do rozwiązywania każdego problemu, na którym ktoś utknął lub dopadła go blokada przez niewłaściwe podejście” – mówi Sanders.

Czytaj także:

Cierpisz na bezsenność? Twoje dzieci mogą mieć ten sam problem

Pomocne były też dźwięki

Naukowcy starali się dowiedzieć, czy 57 uczestników może rozwiązać zagadki podczas snu. Zespół przedstawił uczestnikom zestaw łamigłówek wieczorem przed snem. Każdej łamigłówce towarzyszył unikalny dźwięk. Uczestnicy poszli spać, a niektóre zagadki pozostały nierozwiązane. Gdy każdy uczestnik spał, badacze odtwarzali dźwięki przyporządkowane połowie nierozwiązanych zagadek na tyle głośno, aby można je było usłyszeć bez przerwy w śnie. Pomysł polegał na przywróceniu tych zagadek do umysłu śpiącego w celu dalszej eksploracji.

Rano, po „przespaniu” pozostałych łamigłówek uczestnicy byli w stanie przepracować ich więcej. Byli w stanie rozwiązać 31,7 proc. zagadek wywoływanych przez dźwięki podczas snu, co dało 55 proc. poprawy w porównaniu z 20,5 proc. zagadek bez akompaniamentu, które udało im się rozwiązać.

Technika może odnosić się do każdego problemu, o którym dana osoba ma wszystkie niezbędne informacje, a nie jest w stanie znaleźć rozwiązania. Starszy autor badania prof. Mark Beeman mówi: „Na przykład, bez względu na to, ile śpię, nie odkryję nagle czarnych dziur ani nie znajdę lekarstwa na rzadką chorobę, ponieważ nie mam niezbędnej podstawowej wiedzy. To badanie dostarcza jeszcze więcej dowodów, że przetwarzanie informacji podczas snu jest pomocne w ciągu dnia”.

Czytaj także:

Chcesz być zdrowy? Musisz dobrze spać

Chcesz dobrze się wyspać? Sprawdź te herbatki