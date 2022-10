Dlaczego budzimy się w nocy? Przyczyn może być wiele

Nocne budzenie może znacznie pogarszać samopoczucie i przyczyniać się do spotęgowania stresu. Gdy wiemy, że czeka nas intensywny lub trudny dzień, a w nocy budzimy się kilka razy, możemy być równie sfrustrowani jak osoby, które mają problem z tym, żeby w ogóle zapaść w sen. Jakie mogą być przyczyny nocnych pobudek i jak im zaradzić?

Dlaczego budzimy się w nocy?

Do wybudzania się ze snu mogą przyczynić się nieodpowiednie warunki panujące w sypialni. Jeśli robi się zbyt duszno lub zbyt gorąco, nasz organizm nie może właściwie wypocząć. Mimo że eksperci zalecają, by temperatura w sypialni nie przekraczała 19 stopni Celsjusza, dla niektórych osób może to być zbyt mało. Jeśli nie ubierzemy się odpowiednio, a zbyt cienko, możemy marznąć, co również przyczyni się do tego, że będziemy częściej budzić się w nocy. Dobrym rozwiązaniem jest... założenie skarpetek do spania. Ciepłe stopy sprawiają, że organizm nie zużywa energii na wyrównanie temperatury ciała, dzięki czemu śpi głębiej i mocniej się regeneruje, a my nie wybudzamy się tak często.

Wybudzanie w nocy a stres

Nocne pobudki mogą wynikać także z nadmiernego stresu. Jeśli w naszym życiu jest go sporo, przeżywamy właśnie trudny czas w pracy, rodzinie czy w związku, możemy mieć problemy ze snem. Wszystkie napięcia i niepokoje kumulują się w organizmie, a nierozładowane przyczyniają się nie tylko do pogorszenia snu, ale i do powstawania w organizmie stanów zapalnych.

Aby rozładować stres, dobrze jest skorzystać ze sprawdzonych sposobów. Świetne efekty przynoszą: medytacja, sport, spacery czy wyciszające hobby (np. malowanie lub rękodzieło). Warto o to zadbać i regularnie uprawiać jakąś aktywność fizyczną lub robić coś dla siebie, co sprawi, że nasza głowa się uspokoi, a myśli przestaną biec w tak szalonym tempie. Przyczyni się to nie tylko do poprawy naszego snu, ale również ogólnego samopoczucia.

Budzenie w nocy a nerwica

Jednostki szczególnie wrażliwe, emocjonalne i reagujące na wszystkie stresujące wydarzenia, mogą mieć szczególne problemy ze snem. Niekiedy nocne wybudzanie i trudności z ponownym zaśnięciem mogą być objawem nerwicy. W takiej sytuacji najlepiej jest przyjrzeć się sobie uważniej i skorzystać z porady psychologa. Być może potrzebna będzie terapia, która pomoże nam opanować lęki i nauczy nas, jak sobie z nimi radzić. Dopiero gdy pozbędziemy się przyczyny problemów, będziemy mogli spać spokojnie i głęboko.

