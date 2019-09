Masz te objawy? Możesz zbliżać się do załamania nerwowego

Ludzki organizm ma ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o rodzenie sobie z codziennym napięciem oraz stresem. W niektórych sytuacjach życiowych nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z problemami lub nagromadzonymi przez długie miesiące negatywnymi emocjami, co może spowodować załamanie nerwowe. Jakie objawy wskazują na to, że mamy do czynienia z kryzysem psychicznym?

Przyczyny załamania nerwowego

Życie w ciągłym biegu, konieczność borykania się (często samotnego) z różnymi problemami w życiu zawodowym i prywatnym, frustracja, stres, niespełnienie, ograniczenia życiowe spowodowane np. sytuacją finansową lub rodzinną, choroba, brak wsparcia rodziny i przyjaciół oraz sytuacje traumatyczne to jedne z najczęstszych przyczyn załamania nerwowego, które może być poprzedzone występowaniem objawów mogących wskazywać na nerwicę lub depresję.

Zanim nastąpi kryzys psychiczny…

Załamanie nerwowe to sytuacja nagła, której możemy uniknąć, reagując na sygnały wysyłane nasz organizm. Są one „wołaniem o pomoc” i mogą pojawiać się na długo przed kryzysem psychicznym. Jednym z takich objawów są napady paniki, które mogą pojawiać się w sytuacjach dla nas niekomfortowych np. przed wyjściem do pracy, w miejscach publicznych oraz kiedy zaczyna przerastać nas jakaś sytuacja, np. pogorszenie stanu zdrowia bliskich nam osób, pojawiające się kłopoty finansowe itp.

Pierwsze symptomy problemów z psychiką mogą także manifestować się w nieswoisty sposób, np. nagłym przyśpieszeniem akcji serca, poceniem się, szumami usznymi, problemami ze snem, bólem brzucha, drżeniem rąk, dusznościami, uczuciem, że za chwilę zemdlejemy, napadami płaczu, napadami złości, które są nieadekwatne do zaistniałej sytuacji itp. Wbrew pozorom rozładowanie negatywnych emocji np. poprzez płacz jest korzystne dla naszego zdrowia psychicznego, bo pozwala uniknąć nawarstwiania się problemów, co ma miejsce w przypadku osób tłumiących emocje.

Niektóre osoby na przeciążenie psychiczne oraz problemy reagują wycofaniem, rezygnacją z codziennego życia, unikaniem kontaktu z rodziną i przyjaciółmi, osłabieniem motywacji do jakiegokolwiek działania, a także postępującym zniechęceniem do życia. W tym przypadku często zauważa się skłonność do rozładowywania napięcia poprzez picie alkoholu lub sięganie po inne używki, które jedynie pogarszają stan psychiczny i mogą doprowadzić do zachowań autodestrukcyjnych. Objawem poprzedzającym załamanie nerwowe może też być negatywne myślenie, pojawianie się myśli samobójczych i unikanie konfrontacji z rzeczywistością.

Objawy załamania nerwowego

Typowe objawy załamania nerwowego to zestaw symptomów dotyczących naszego samopoczucia fizycznego i psychicznego. Jak już zostało wspomniane, kryzys psychiczny pojawia się nagle w wyniku nagromadzenia stresów oraz wyjątkowo silnego, traumatycznego lub szczególnie bolesnego dla nas przeżycia, jakim może być np. śmierć bliskiej osoby, poważna choroba, wypadek, nagła utrata pracy i brak środków do życia. Tak naprawdę do załamania nerwowego może doprowadzić bardzo wiele czynników i są one zależne od wrażliwości danej osoby, bo to nasza kondycja psychiczna decyduje o tym, czy jesteśmy narażani na wystąpienie kryzysu psychicznego.

Załamanie nerwowe może objawiać się zarówno nagłą apatią oraz wycofaniem społecznym i pozorować np. objawy depresji, jak i przybierać odwrotną postać, czyli manifestować się napadami złości, agresji, podenerwowaniem, palaczem oraz typowymi objawami neurologicznymi, które wymagają zastosowania silnych leków uspokajających. Ta postać załamania nerwowego występuje często w wyniku np. przeżycia wypadku, otrzymania wiadomości o śmierci bliskiej osoby lub innej, nagłej i wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej.

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

W momencie, gdy pojawiają się załamanie nerwowe, trzeba koniecznie poszukać pomocy specjalisty. W sytuacji kryzysowej można skorzystać z całodobowego dyżuru telefonicznego specjalistów z Fundacji ITAKA. Pomoc można uzyskać pod numerem telefonu 800 70 2222 – połączenie jest bezpłatne.