„Połowa szkół w Polsce nie zatrudnia na etacie psychologa” Z pomocą rusza znana fundacja

Program jest dedykowany polskim szkołom i ich uczniom. Zakłada uruchomienie w 2022 roku 3 kluczowych obszarów działań: finansowanie diagnozy i terapii młodzieży z niezamożnych rodzin, finansowanie działań profilaktycznych, terapeutycznych i interwencyjnych w szkołach oraz prowadzenie superwizji grupowej dla szkolnych psychologów i pedagogów. Nabór wniosków dla szkół chętnych do udziału w programie trwa do 14 marca 2022 roku.

Pomoc psychologiczna dla polskich szkół

W ramach pomocy psychologicznej od Fundacji Świętego Mikołaja, polskie szkoły, głównie w mniejszych miejscowościach, mogą otrzymać dotację na realizację działań profilaktycznych, terapeutycznych i z zakresu interwencji kryzysowej, a uczniowie z niezamożnych rodzin potrzebujący pilnej pomocy psychologa mogą otrzymać świadczenie dedykowane na opłacenie konsultacji i terapii. Blisko połowa szkół w Polsce nie zatrudnia na etacie psychologa. Liczba psychiatrów dziecięcych jest aż o połowę mniejsza, niż wskazują standardy Światowej Organizacji Zdrowia, dlatego tak istotne jest podejmowanie inicjatyw, które mogą wspierać uczniów zmagających się z różnymi problemami psychicznymi. Wśród tych najczęściej obecnie sygnalizowanych przez specjalistów należą m.in.: stany lękowe, permanentny stres, spadek nastroju i depresja, uzależnienia, a także trudności w relacjach między rówieśnikami.

Program jest odpowiedzią na niepokojące sygnały od szkół, z którymi współpracujemy. Ponad 90% nauczycieli, którzy wzięli udział w naszej diagnozie, zwróciło uwagę na problem uzależnień uczniów od urządzeń cyfrowych, 79% wskazało na narastający problemy relacji rówieśniczych, 65% na stany lękowe wśród uczniów, a 61% na rosnący problem depresji. Potrzeba dziś więc pilnych działań profilaktycznych i wspierających dzieci w kryzysie – mówi Antonina Grządkowska, koordynator programu.

Główne założenia programu

Widząc złożoność problemu zdrowia psychicznego, program Fundacji Świętego Mikołaja zakłada uruchomienie w 2022 roku 3 głównych obszarów działań:

finansowanie diagnozy i terapii młodzieży z niezamożnych rodzin

W ramach programu uczniowie w kryzysie, lub tacy którzy wymagają pilnej diagnozy, interwencji lub wsparcia mogą otrzymać finansowanie konsultacji i terapii psychologicznej lub psychiatrycznej. Sfinansowana terapia lub konsultacje mogą mieć charakter jednorazowy, kilkumiesięczny lub całoroczny, w zależności od sytuacji i potrzeb dziecka ubiegającego się o wsparcie w tym obszarze.

finansowanie działań profilaktycznych, terapeutycznych i interwencyjnych w szkołach

W ramach programu szkoły mogą otrzymać dotację na prowadzenie działań profilaktycznych, terapeutycznych i interwencyjnych. W pierwszym naborze wniosków finansujemy działania realizowane w tym roku szkolnym, czyli do 24 czerwca 2022 r. W ramach programu szkoła składa do fundacji wniosek o dotacje, który zostanie oceniony przez komisję ekspertów, następnie podpisuje z fundacją umowę dotacyjną, otrzymuje pieniądze, realizuje działania, a na końcu składa sprawozdanie.

prowadzenie superwizji grupowej dla szkolnych psychologów i pedagogów

W ramach programu szkolni psychologowie i pedagodzy będą mogli nieodpłatnie wziąć udział w sesjach superwizji grupowej. Jest to grupa pracująca najbliżej dzieci i młodzieży, a zarazem mocno przeciążona ilością pracy, stąd idea wsparcia tej grupy realizowana jako jeden z głównych filarów programu pomocy psychologicznej od fundacji.

Stypendia św. Mikołaja

Fundacja Świętego Mikołaja od 11 lat ściśle współpracuje z siecią szkół w całej Polsce, realizując różne działania na rzecz dzieci z niezamożnych rodzin, prowadząc m.in. program „Stypendia św. Mikołaja”. Przygotowanie i uruchomienie programu pomocy psychologicznej dla potrzebującej jej uczniów to nowa inicjatywa Fundacji Świętego Mikołaja. Program jest dedykowany szkołom i ich uczniom, które nawiązały z Fundacją współpracę w ramach programu „Stypendia św. Mikołaja”. Jest także otwarty i bezpłatny dla szkół, które chciałaby zainicjować takie działania i dołączyć do grona placówek szkolnych, współpracujących z fundacją. Nabór wniosków na działania realizowane w szkołach już od kwietnia tego roku, trwa do 14 marca.

Fundacja Świętego Mikołaja chce sfinansować organizacje zajęć profilaktycznych, terapeutycznych i interwencyjnych w szkołach, głównie z mniejszych miejscowości, które nie mają możliwości organizacji takich zajęć, a także opłacić terapię psychologiczną i psychiatryczną dzieciom, które pilnie jej potrzebują, a ich rodziców nie stać na poniesienie takiego wydatku. Nie wszyscy mogą na czas dostać się do publicznej przychodni. Do Fundacji spływa coraz więcej próśb o sfinansowanie terapii od współpracujących z nami szkół. Chcielibyśmy pilnie odpowiedzieć na potrzeby dzieci. – mówi Joanna Paciorek, wiceprezes Fundacji Świętego Mikołaja.

Każdy z nas, kto widzi potrzebę i zauważa skalę problemu, może także wesprzeć inicjatywę fundacji i przyłączając się do zbiórki na rzecz pomocy psychologicznej dla dzieci w kryzysie. Darowiznę można przekazać przez stronę fundacji.

Więcej informacji o programie „Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży” Fundacji Świętego Mikołaja oraz wnioski do pobrania są dostępne na stronie fundacji.

