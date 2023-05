Wysysa energię i żeruje na emocjach. Sprawdź, jak rozpoznać „wampira energetycznego”

Po czym można rozpoznać takiego „wampira energetycznego”? Poniżej przedstawiamy listę kilku cech. Dzięki niej łatwiej wykryjesz tego typu osoby w swoim najbliższym otoczeniu.

„Wampir energetyczny” nie bierze odpowiedzialności za swoje działania i często dramatyzuje

„Wampir energetyczny” obarcza innych winą za skutki swoich niewłaściwych decyzji. Przerzuca na nich odpowiedzialność za swoje błędy, niepowodzenia i potknięcia. Działa przy tym w „białych rękawiczkach”. Dyskretnie i dyplomatycznie. Tak, by trudno było mu cokolwiek udowodnić. Szybko owija sobie przyjaciół, znajomych i rodzinę wokół palca. Jest mistrzem we wzbudzaniu współczucia. Często dramatyzuje, wyolbrzymia napotykane kłopoty i stawia siebie w pozycji ofiary, Nigdy nie rozwiązuje sam swoich problemów samodzielnie. Zawsze ktoś go w tym, prędzej czy później, wyręcza.

Przykładowa wypowiedź: „Nic nie zrobiłem. To on zaczął się złościć. Dlaczego to ja zawsze muszę obrywać? Nie zasługuję na to”.

„Wampir energetyczny” umniejsza problemy innych i zawsze stawia na swoim

„Wampir energetyczny” lubi być w centrum uwagi. Swoje problemy zawsze stawia na pierwszym miejscu. „Obce” kłopoty w zasadzie go nie obchodzą. Wykorzystują je, by zaspokoić swoje potrzeby emocjonalne i wykreować siebie na kogoś, komu wsparcie bardziej się należy. „Wampir energetyczny” zawsze będzie w gorszej bądź lepszej sytuacji niż druga strona. Tylko on wie, co znaczy cierpieć lub odnosić sukcesy. Inni nie mają o tym zielonego pojęcia.

Przykłady wypowiedzi:

„Wiem, że dużo pracujesz, ale to jeszcze nic. Ja to dopiero muszę się narobić na tej budowie”.

„Gratuluję awansu. Ja w Twoim wieku już dawno byłem na kierowniczym stanowisku”.

„Wampir energetyczny” wpędza innych w poczucie winy. Krytykuje i zastrasza

„Wampir energetyczny” lubi wpędzać innych w poczucie winy. Wykorzystuje tę technikę, gdy nie udaje mu się osiągnąć swoich celów w inny sposób. Często ucieka się również do zastraszania. Dzięki temu łatwiej mu wykorzystać potencjalną „ofiarę”.

Przykłady wypowiedzi „wampira energetycznego”:

„Gdybyś był moim prawdziwym przyjacielem, to byś mi pomógł”

„Nie poradzę sobie bez twojego wsparcia. Nie masz serca. Jeśli mi nie pomożesz, to źle się skończy”

