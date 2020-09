Możesz być chory, a o tym nie wiedzieć? 10 oznak takiego stanu

Czy wiesz, że mogłeś chorować jako dziecko i nigdy nie otrzymać potrzebnej pomocy lub diagnozy tej „niewidzialnej” choroby, którą masz? Ile razy twoi rodzice mówili ci, żebyś nie narzekał, gdy nie czułeś się dobrze? Ile razy skarżyłeś się na ból głowy lub brzucha, choć według rodziców były spowodowane zmęczeniem lub zjedzeniem zbyt dużej ilości cukierków?

Rodzice nie wiedzą wszystkiego. Robią wszystko, co w ich mocy, aby zrobić to, co dla ciebie najlepsze, ale niestety często nie dokonują właściwych wyborów. Małemu dziecku trudno jest porozumiewać się z osobą dorosłą na temat swoich potrzeb.

Być może nie miałeś odpowiednich słów, aby wyrazić, jak się czułeś, lub lekarz nie mógł określić, co dzieje się w twoim ciele. Możliwe, że walczyłeś z „niewidzialną” chorobą, ale ponieważ nie zawsze było to widoczne dla otaczających cię osób, nigdy nie otrzymałeś diagnozy. Wiedziałeś tylko, że czułeś się inaczej niż inne dzieci.

Choroba, o której nie wiesz, mogła zacząć się w dzieciństwie

Być może jako dorosły zdajesz sobie sprawę, że twoja przewlekła choroba zaczęła się w dzieciństwie i patrząc wstecz, wszystko wydaje się mieć sens. Czy rozpoznajesz którykolwiek z tych objawów z czasów młodości?