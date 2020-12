Spacer to świetna okazja do odchudzania. Trzymaj się tylko tych 3 zasad

Regularne spacery poprawiają kondycję i doskonale wpływają na sylwetkę. Można spacerować w dowolnym miejscu i czasie, samemu lub z przyjacielem – również tym czworonożnym. Jednak niezmiennie powinno się pamiętać o trzech zasadach, które wpływają na jego efektywność w zakresie odchudzania.

Jak spalić więcej kalorii podczas spaceru?

1. Ruszaj ramionami

Chociaż chodzenie obejmuje głównie ruch nogami, dodatkowe zaangażowanie ramion może zwiększyć intensywność spalania kalorii. Ruszenie rękami wzmocni mięśnie i stawy, a dodatkowo szybciej rozgrzeje organizm w czasie zimnej pogody. Aby ruszenie ramionami weszło w nawyk, zainwestuj w kijki do nordic walking.

2. Utrzymuj szybkie tempo

Jak spalić większą ilość kalorii? Po prostu podkręć tempo spaceru. Intensywne tempo nie tylko spala więcej kalorii, ale wpływa korzystnie na cały organizm. W razie zmęczenia postaw na interwały. Na przykład idź przez 30 sekund w szybszym tempie, a następnie zwolnij do tempa odpoczynku na ok. 90 sekund i wykonuj te sekwencje naprzemiennie. Możesz także spróbować chodzić w rytm energicznej piosenki, wykonując szybsze ruchy podczas refrenu.

3. Wykorzystaj schody

Chodzenie po schodach jest trudniejsze niż po płaskim terenie, ponieważ wymaga zaangażowania różnych grup mięśni. Jak zwracają uwagę eksperci, zabieg ten może prawie podwoić ilość spalanych kalorii w porównaniu do zwykłego spaceru. W bardziej naturalnych okolicznościach przyrody wybieraj wejście na wzgórze. To wymaga większej siły w nogach i stanowi większe wyzwanie dla układu sercowo-naczyniowego. Schodzenie w dół ma też swoje zalety: ćwiczy stawy w zakresie hamowania. Jest to funkcja, której brakuje ludziom z wiekiem, przez co doznają wielu upadków.

