Dzięki tym 3 prostym sposobom zadbasz o zdrowie swoich jelit

Jelita pełnią wiele ważnych funkcji w ludzkim organizmie. Dzięki nim możemy przyswajać składniki odżywcze z pożywienia, wykorzystywać je i wydalać niestrawione resztki pokarmu. Liczne badania udowodniły, że zdrowie jelit przekłada się na ogólną odporność organizmu oraz kondycję psychiczną – gdyż to właśnie w jelitach produkowany jest jeden z kluczowych hormonów szczęścia. Zdrowie jelit wpływa też na wygląd naszej sylwetki, kondycję fizyczną oraz jakość życia. Dlatego tak ważne jest, by dbać o ich stan.

Jak zadbać o zdrowie jelit?

1. Zacznij codziennie przyjmować probiotyk

Dobrym początkiem troski o zdrowie jelit może być codzienna suplementacja probiotyków. Probiotyki to „dobre” bakterie i drożdże, które są podobne do tych znajdujących się w ludzkim układzie trawiennym. Mają korzystny wpływ na zdrowie, bo regulują trawienie oraz przyśpieszają ten proces. Wspomagają one rozwój dobrych bakterii w mikrobiomie jelitowym, dzięki którym możemy radzić sobie z gazami i wzdęciami oraz poprawiają ogólne trawienie. Możesz przyjmować probiotyki w różnych postaciach, w tym kapsułkach i pastylkach. Są też w niektórych produktach spożywczych takich jak jogurty i zsiadłe mleko.

2. Często przebywaj na zewnątrz

Spędzanie czasu na świeżym powietrzu może wspierać zdrowie na wiele sposobów. Wykazano, że poprawia zdrowie psychiczne i ma bezpośredni pozytywny wpływ na funkcjonowanie jelit. Lekarze twierdzą, że wspieranie więzi z naturą ma kluczowe znaczenie dla zdrowego mikrobiomu jelitowego. Dlatego staraj się wychodzić z domu przynajmniej na pół godziny dziennie. Spacer po lesie i mniej zatłoczonych miejscach jest wskazany szczególnie w czasie pandemii.

3. Dodaj więcej ruchu do rutyny dnia

Taniec, spacer czy szybki 20-minutowy trening jest świetnym sposobem na poprawę zdrowia jelit. „Regularne ćwiczenia mogą faktycznie pomóc wzmocnić przewód pokarmowy. Dzięki nim ilość krwi odprowadzanej z układu pokarmowego spada” – powiedziała ekspertka medycyny naturalnej, dr Jaime Schehr. Jednak warto traktować wysiłek fizyczny jako przyjemność, a nie przymus. W przeciwnym razie ruch może nie dawać nam radości i szybko stracimy wewnętrzną motywację.

