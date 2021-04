Co wygląd twojej szyi mówi o twoim zdrowiu?

Stań przed lustrem i dokładnie obejrzyj swoją szyję. Subtelne wskazówki, takie jak guzki lub obrzęk mogą sygnalizować podstawowe problemy zdrowotne. Na co zwrócić uwagę? Przeczytaj listę poniżej.

Oznaki chorób pojawiające się na szyi

1. Guzek na szyi

Guzek w dolnej części szyi lub nieco z boku może być związany z chorobą tarczycy. Większość takich guzków jest łagodna, ale duży, zwany wolem, może ostatecznie utrudniać połykanie lub oddychanie. W zależności od rozmiaru guzka lekarz może zalecić obserwację, przepisać leki lub (w niektórych przypadkach) zalecić operację.

2. Powiększone węzły chłonne

Po obu stronach szyi zlokalizowane są węzły chłonne. Mogą być powiększone, jeśli twój układ odpornościowy radzi sobie z infekcją lub wirusami (np. przeziębieniem lub grypą). Jednak węzły, które są większe niż piłeczka golfowa mogą wskazywać na jeden z kilku nowotworów szyi. Obrzęk węzła, który przypomina guzek tuż pod szczęką, może być oznaką raka jamy ustnej, często związanej z HPV, powszechną infekcją przenoszoną drogą płciową. Wczesna diagnoza może poprawić rokowanie i możliwości leczenia.

3. Szorstkie wybrzuszenie

Jeśli zauważysz szorstkie wybrzuszenie wyskakujące z boku zwykle gładkiej szyi, może to oznaczać problemy z sercem. Skąd się to bierze? Przy niewydolności serca, kiedy serce nie pompuje krwi tak wydajnie, jak powinno, może to spowodować wybrzuszenie żyły szyjnej. Prawdopodobnie wcześniej pojawią się też inne oznaki niewydolności serca, jednak warto mieć świadomość takich objawów i udać się na badanie kontrolne.

4. Widoczny puls

Widoczny puls na szyi, gdy tętno jest w spoczynku, to kolejna czerwona flaga. Powinieneś wtedy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Może to wskazywać na guz tętnicy szyjnej lub inną dolegliwość. Badania profilaktyczne wykluczą podejrzenie określonych stanów chorobowych.

5. Szeroka szyja

Obwód szyi powyżej 43 cm u mężczyzn, a 41 cm u kobiet uznawany jest za wysoki czynnik ryzyka wystąpienia bezdechu sennego. Do zmierzonego obwodu trzeba dodać centymetry, jeśli występują inne zaburzenia: nadciśnienie tętnicze, chrapanie, nocne duszenie i dławienie się (plus 3-4 cm). Krótka, szeroka szyja powinna być wskazaniem do badań profilaktycznych.

