Kąpiele leśne. Ukoją nerwy, dodadzą energii, poprawią zdrowie

Czym są kąpiele leśne

Kąpiele leśne, od dawna znane i stosowane w Japonii, w ostatnich latach stały się modne w Europie. Choć sceptycy kręcą głowami, to zbawienne działanie lasu na organizm człowieka jest udowodnione naukowo. W Azji kształci się nawet leśnych terapeutów, bo aby w pełni wykorzystać dobroczynne i lecznicze działanie lasu , trzeba to zrobić w odpowiedni sposób.

Termin Shinrin-yoku oznacza dosłownie kąpiel w lesie. Wymyślił go 40 lat temu japoński minister rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa. Wszystko po to, aby zachęcić zestresowanych pracą Japończyków do częstszego odwiedzania lasów i korzystania z ich dobrodziejstw. W Korei Południowej terapię stosuje się jako program wsparcia w leczeniu stresu pourazowego u strażaków, a naukowcy z Finlandii zalecają każdemu co najmniej pięć godzin na łonie natury w miesiącu. Takie praktyki, według fińskich specjalistów, mają zmniejszyć stres, zmniejszyć liczbę samobójstw, zredukować problem uzależnień, przede wszystkim od alkoholu. Brytyjscy naukowcy z Uniwersytetu w Exeter z kolei dowiedli, że ludzie regularnie obcujący z naturą są szczęśliwi i mają wysoki poziom zadowolenia z życia.

Co dają kąpiele leśne

wyciszają umysł i działają kojąco na nerwy

redukują zmęczenie

pomagają regenerować się zmęczonym pracą przed ekranami oczom

wpływają pozytywnie na układ odpornościowy

poprawiają jakość snu

poprawiają nastrój

Jak kąpać się w lesie

Zaplanuj przynajmniej półgodzinny leśny spacer. Dostosuj trasę do swoich możliwości kondycyjnych. Tu nie chodzi o wyścig, zmęczenie, intensywny wysiłek fizyczny. Znajdź cichy las, z dala od ruchliwych ulic. Wyłącz telefon. Spróbuj oderwać się od codziennych myśli i skupić na lesie. Chodzi o to, aby poczuć las wszystkimi zmysłami. Leśni terapeuci mówią o tuleniu drzew, głaskaniu mchu, chodzeniu boso. O spokojnym oddychaniu, słuchaniu odgłosów i chłonięciu zapachu lasu. O wpatrywaniu się w zieleń, ale też smakowaniu lasu. Wszystko ma być spokojne i bez pośpiechu.

Jak często stosować leśną terapię

Ideałem jest pół godziny dziennie. Ale dla przeciętnego, zapracowanego mieszkańca dużego miasta może to być trudne. Zaplanuj więc weekendowy wypad do lasu i korzystaj przynajmniej przez godzinę z terapii naturą. Tak naprawdę zalecenia do leśnych kąpieli w dużej mierze odpowiadają zaleceniom związanym z codzienną dawką ruchu.

Polska ścieżka leśnych kąpieli

Ścieżkę zachęcającą do leśnych kąpieli stworzyło Nadleśnictwo Gryfino w województwie zachodniopomorskim. Leśnicy zachęcają mieszkańców, aby „wyprowadzili swoje zmysły na spacer”. Poszczególne stacje na ścieżce to instrukcje i podpowiedzi, jak korzystać z dobrodziejstw leśnych kąpieli. Ścieżka znajduje się na terenie Puszczy Bukowej, tuż obok Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej.

Czytaj też:

Bieganie z psem? To bardzo zdrowe dla ciebie i pupila!Czytaj też:

Nowotwory nie lubią, gdy... uprawiamy sport! Ćwiczenia hamują wzrost komórek rakowych