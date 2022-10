Samooczyszczanie skóry: na czym polega i jakie przynosi efekty?

Samooczyszczanie skóry – które zwykle powoduje falę nowych wyprysków wraz z łuszczeniem się skóry – jest częstym efektem ubocznym każdego nowego sposobu pielęgnacji z retinoidami, ale to nie czyni go mniej frustrującym. Poniżej wyjaśniamy wszystko, co musisz o nim wiedzieć, i jak sobie z tym poradzić bez konieczności usuwania retinolu z pielęgnacji na dobre.

Co to jest samooczyszczanie skóry?

Retinol cieszy się dobrą sławą, ponieważ wspomaga wymianę komórek, co oznacza, że wprowadza nowe, zdrowe komórki na powierzchnię skóry, aby zastąpić stare, martwe. Ale w trakcie tego procesu powoduje również wszelkiego rodzaju inne rzeczy, które ukrywają się pod skórą, co może prowadzić do nagłych wyprysków. – Samooczyszczanie skóry ma miejsce, gdy nowe składniki, takie jak retinol, sprzyjają zwiększonemu obrotowi komórkowemu, co powoduje zatykanie porów i nasilanie wyprysków. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku, gdy olej i zanieczyszczenia uwięzione głębiej pod skórą wydostają się na powierzchnię – wyjaśnia dermatolog Michele J. Farber z Schweiger Dermatology Group.

Na przykład, jeśli miałeś tylko jeden lub dwa pryszcze, kiedy zacząłeś przyjmować retinoidy, po dalszym, konsekwentnym stosowaniu, liczba ta może wzrosnąć, zanim ostatecznie odejdą na dobre. – Nie chodzi o to, że retinol powoduje większe wybuchy wyprysków, po prostu powoduje pryszcze, które szybko wychodzą na powierzchnię – wyjaśnia dermatolog dr Morgan Rabach.

Samooczyszczanie może mieć miejsce przy każdym rodzaju skóry, ale może wyglądać inaczej w zależności od tego, gdzie znajdujesz się w spektrum skóry suchej i tłustej. – Skóra na obu tych krańcach będzie bardziej skłonna do samooczyszczania, ponieważ sucha skóra jest bardziej podatna na podrażnienia, a skóra tłusta może bardziej zatykać się przy nowych produktach – mówi dr Farber.

Chociaż retinol zdecydowanie zyskuje złą opinię, jeśli chodzi o oczyszczanie skóry, nie jest jedynym winowajcą. – Wszelkie składniki, które powodują obrót komórek, mogą powodować samooczyszczenie, w tym kwasy złuszczające, takie jak alfa- i beta-hydroksykwasy – mówi dr Farber. Pomyśl: kwas glikolowy, mlekowy i salicylowy – wszystkie są powszechnymi składnikami stosowanymi w leczeniu trądziku.

Jakie kosmetyki pozwalają oczyścić skórę?

Z detoksem skóry mamy do czynienia po zastosowaniu mocnych i silnych kosmetyków, które pozwalają usunąć martwe komórki naskórka i dostarczyć skórze składników odżywczych. Są to preparaty, które zawierają silnie złuszczające substancje, najczęściej kwasy. Zaliczają się do nich kwas retinowy, kwas glikolowy, kwas migdałowy, kwasy AHA i wiele innych. Ich stosowanie pozwala złuszczyć martwe komórki naskórka, wygładzić skórę, pozbyć się niedoskonałości i przebarwień. Dodatkowo, pobudza mikrokrążenie, w wyniku czego dostają się do niej witaminy oraz substancje odżywcze.

Tego rodzaju kosmetyki o niewielkich stężeniach kupimy w aptekach, natomiast w salonach kosmetycznych będziemy mogli skorzystać z zabiegów, których efekty będą dużo silniejsze niż domowych kuracji. W wyniku peelingów i zabiegów w salonach kosmetycznych samooczyszczanie skóry będzie mocniejsze.

Efekty samooczyszczania skóry

Odpowiednia pielęgnacja skóry nie tylko pozwala oczyścić skórę i usunąć martwe komórki naskórka, ale również sprzyja odnawianiu włókien kolagenowych i likwidowaniu drobnych zmarszczek. Samooczyszczanie skóry nie tylko pozwala poprawić jej wygląd, ale również usunąć stres oksydacyjny, dostarczyć skórze więcej składników odżywczych i poprawić jej nawilżenie.

Jak wygląda samooczyszczanie skóry?

Bez względu na to, jaki składnik stoi za samooczyszczeniem, proces wygląda tak samo: mowa o zaczerwienieniu, nowych pryszczach, zaskórnikach i małych guzkach. Według dr Farbera zwykle występuje w obszarach, w których już doświadczasz wybuchu. – Samooczyszczenie zwykle następuje wkrótce po wprowadzeniu nowego składnika przy pielęgnacji skóry z trądzikiem, za to wyprysk może nastąpić w wyniku stresu, cyklu miesiączkowego lub wprowadzenia nowego produktu do pielęgnacji skóry, takiego jak makijaż, serum lub zbyt tłusty krem nawilżający – mówi dr Farber.

A jeśli rzadko masz do czynienia z pryszczami, ale nagle pojawiają się one po wprowadzeniu nowego produktu, może to wcale nie być samooczyszczenie. Pomijając obrót komórkowy, może to oznaczać, że formuła produktu po prostu nie jest odpowiednia dla twojej skóry. Zawsze warto sprawdzić listę składników, aby wiedzieć, czy zawiera takie składniki, jak olej mineralny, olej kokosowy, silikony lub lanolinę, które mogą zatykać pory, gdy retinol próbuje je oczyścić.

Jak radzić sobie z samooczyszczaniem skóry?

Chociaż samooczyszczanie może być nieuniknione, nie oznacza to, że całkowicie przejmie nad tobą kontrolę. Przede wszystkim pamiętaj, aby zacząć powoli wprowadzać retinol do swojej rutyny – raz w tygodniu stosuj formułę o niskim stężeniu, aby skóra mogła się do niej przyzwyczaić, a z czasem możesz aplikować ją częściej. Ponadto pamiętaj o nawilżeniu. – Dużym błędem jest to, że ludzie często nie nawilżają skóry, kiedy czują, że ich skóra jest tłusta – mówi dr Farber. – Nowe produkty na trądzik często wysuszają i jeśli nie dodasz kremu nawilżającego, który naprawi barierę skóry, zacznie się łuszczyć. Zaleca się użycie lekkiego, bezolejowego kremu nawilżającego, aby zachować równowagę.

Jak pielęgnować skórę twarzy po samooczyszczaniu?

Skora twarzy oczyszcza się najczęściej w wyniku stosowania kosmetyków, które pozwalają złuszczyć martwy naskórek i poprawić koloryt skóry. Zanim jednak skóra się oczyści, trzeba przetrwać etap złuszczania, który nie jest najłatwiejszy. Aby skóra była w dobrej kondycji i odsłoniła głębsze, zdrowe warstwy, musi złuszczyć się stary naskórek. Detoks skóry kwasami AHA, retinolem czy innymi kwasami, najczęściej sprawia, że skóra mocno się złuszcza, a stary naskórek odchodzi płatami. Po wykonaniu peelingu w gabinecie kosmetycznym skóra jest mocno zaczerwieniona. Później odchodzi płatami, co jest oznaką złuszczania. Po takim zabiegu nie należy wystawiać się na promienie słoneczne, nie można również robić makijażu. Zalecane jest stosowanie kremów regenerujących i mocno nawilżających, które pozwalają przetrwać ciężki czas złuszczania i stymulują cerę do regeneracji. Dobrze też sięgnąć po serum intensywnie nawilżające, które regeneruje skórę i zwalcza wypryski.

Gdy skóra się złuszczy, niedoskonałości i przebarwienia znikają. Jest to czas, w którym warto sięgnąć po preparat odżywczy, który zawiera witaminy i substancje poprawiające kondycję skóry. Po takim zabiegu cera może stać się wyraźnie zdrowsza i bardziej elastyczna. Peelingi sprawiają, że nie tylko wypryski znikają, ale również zmarszczki stają się mniej widoczne. Regularne stosowanie takich zabiegów może odmłodzić wizualnie skórę.

Jak oczyścić skórę od wewnątrz?

Aby oczyścić skórę od wewnątrz, należy odpowiednio ją nawadniać. Konieczne jest przede wszystkim picie dużej ilości wody, a także sięgnięcie po napary ziołowe. Skórę twarzy mogą pomóc oczyścić zioła takie jak pokrzywa czy skrzyp polny.

Postaraj się również zmienić dietę. Warto zrezygnować z jedzenia wysoko przetworzonych produktów, a także tych, które bogate są w cukier i substancje słodzące. Zdecydowanie korzystniej dla skóry jest zastąpić je świeżymi owocami i warzywami, które pozwalają dostarczyć jej witaminy i minerały. W wyniku zmiany dieta skóra staje się bardziej elastyczna i jędrniejsza. Cukier niszczy włókna kolagenowe, a warzywa pozwalają oczyścić skórę z toksyn. Warto zatem dokonać zmian w codziennym jadłospisie.

Oprócz tego zaleca się zrezygnowanie z niektórych zabiegów pielęgnacyjnych. Gorące kąpiele mocno wysuszają skórę i sprawiają, że wymaga ona intensywniejszego nawilżenia. Choć tak przyjemne, nie są najzdrowsze dla organizmu i dla ciała. Jeśli już zdecydujemy się na zrobienie takiej kąpieli, pamiętajmy o stosowaniu kremów, które pozwolą uniknąć podrażnień i przywrócą nawilżenie skórze.

