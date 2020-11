Środki do higieny intymnej to nie tylko tampony i podpaski, ale też kubeczki i majtki

Środki do higieny intymnej skutecznie pomagają kobietom w czasie menstruacji zachować taką aktywność, jak we wszystkie inne dni miesiąca. Na rynku dostępnych jest wiele różnych produktów przeznaczonych do stosowania właśnie podczas okresu: już nie tylko tampony i podpaski, ale także kubeczki menstruacyjne, a nawet majtki menstruacyjne. Jak się w tej wielości wyboru odnaleźć?

Środki do higieny intymnej: podpaski

To właśnie po podpaski zazwyczaj sięgają dziewczynki menstruujące po raz pierwszy, a wiele kobiet przy tym pierwszym wyborze pozostaje. Podpaska jest łatwiejsza w użytkowaniu niż tampon – nie zawiera żadnych aplikatorów, sznureczków, wystarczy przykleić ją do majtek. Obecnie do wyboru jest wiele różnych rodzajów podpasek: cienkich, grubszych, ze skrzydełkami, bez skrzydełek, na noc. Używając podpaski można też w łatwy sposób kontrolować obfitość krwi miesiączkowej i ewentualną konieczność wymienienia tego środka do higieny intymnej – wszystko widać „gołym okiem”. Co więcej, w podpaskach krew absorbowana jest na wewnątrz, więc w żaden sposób nie narażają one ścianek pochwy na podrażnienia i wysuszenie.

Dostępne na rynku podpaski zarówno z bawełny, czasem organicznej, jak i ze sztucznych absorbentów. Organiczna bawełna jest dla skóry znacznie delikatniejsza niż materiały syntetyczne, takie jak sztuczny jedwab, poliester czy rayon, dlatego u żadnej kobiety nie powinny spowodować reakcji alergicznej. Co jednak ważne, jak wykazały badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu im. Claude'a Bernarda w Lyonie, produkty organiczne nie minimalizują ryzyka zachorowania na zespół wstrząsu toksycznego (TSS, tak dotyczy on nie tylko użytkowania tamponów, ale i podpasek). Przyczyną występowania TSS nie jest bowiem materiał, z jakiego wykonano środki do higieny intymnej, a to, że bakterie mają dzięki nim dostęp do powietrza, które sprzyja ich namnażaniu.

Bawełna naturalna ma jednak nad innymi materiałami przewagę – do jej uprawiania nie używa się, jak często w przypadku tradycyjnej bawełny, herbicydów i pestycydów, barwników czy sztucznych aromatów.

Czytaj też:

Co krew miesiączkowa może powiedzieć o stanie twojego zdrowia?

Środki do higieny intymnej: tampony

Tampony to drugi spośród najpopularniejszych środków do higieny intymnej. Dla wielu kobiet stanowi wygodniejszą alternatywę wobec podpasek – uważają, że tampony są bardziej higieniczne, ponieważ wszystko ukrywają wewnątrz. Użytkowanie tamponów budzi jednak wątpliwości ze względu na wspomniany wcześniej zespół wstrząsu toksycznego, ponieważ to one w dużej mierze odpowiadają za jego występowanie. TSS wywoływany jest bakterią gronkowca złocistego, która bytuje m. in, w błonie śluzowej nosa, gardła, pochwy, znajdziemy ją również na skórze. Jednak nie wszystkie z tych bakterii produkują gen TSST-1, odpowiedzialny właśnie za wystąpienie TSS. Niestety, w czasie miesiączki tak właśnie się dzieje – TSST-1 zaczyna być wytwarzany na skutek zmian hormonalnych zachodzących w tym czasie w organizmie, jak również przez zwiększone pH i obecność tlenu w środowisku pochwy, które jest na co dzień beztlenowe. Warto jednak pamiętać, że – wbrew często powtarzanym tezom – TSS nie pojawia się często, a wręcz bardzo rzadko – ten spowodowany menstruacją (bo mogą być również inne powody) stanowi 0,69 procent przyczyn zespołu wstrząsu toksycznego u kobiet. Ponadto, jego pojawieniu się może zapobiec odpowiednia higiena intymna – średnio tampony należy wymieniać nie rzadziej niż co 8 godzin, choć wszystko zależy od intensywności krwawienia. W pierwszych dniach miesiączki mogą być potrzebne wymiany co 4 godziny bądź nawet częściej.

Środki do higieny intymnej: kubeczki menstruacyjne

O ile do stosowania podpasek i tamponów kobiety są przyzwyczajone, o tyle kubeczek menstruacyjny, który dostępny jest w sprzedaży od kilku lat, nadal budzi wątpliwości jego potencjalnych użytkowniczek. To pierwszy spośród środków do higieny intymnej produkt wielorazowego użytku. Z jednego można korzystać nawet kilka lat, co sprawia, że jest ekologiczny i ekonomiczny. Jednak kwestią, przez którą wiele kobiet się na kubeczek menstruacyjny nie decyduje, jest sposób jego użytkowania. Wkłada się go do pochwy pierścieniem, czyli szerzą częścią do góry. Jego aplikacja przypomina wkładanie tamponu. Początkowo nosząc ten rodzaj środka do higieny intymnej można czuć się niekomfortowo na skutek niewłaściwego włożenia (co zawsze można poprawić) bądź wybrania za małego/za dużego rozmiaru. Na stronach sklepów, w których można kupić kubeczki menstruacyjne, są dokładnie opisane ich rozmiary i sposoby ich doboru.

Należy pamiętać, że kubeczek menstruacyjny musi być dezynfekowany. Dezynfekcję należy przeprowadzić od razu po zakupie, a także na początku i pod koniec miesiączki – nie trzeba go dezynfekować każdego dnia, ale przemywać po każdym użyciu – owszem. Dezynfekcja powinna odbywać się za pomocą oblania kubeczka wrzątkiem – można do tego używać osobnego garneczka w domu.

Kubeczki menstruacyjne mogą stanowić alternatywę wobec podpasek i tamponów dla osób, u których te środki do higieny intymnej powodują podrażnienia. Kubeczki są wykonane z silikonu medycznego, który ogranicza możliwość wystąpienia reakcji alergicznych.

Środki do higieny intymnej: majtki menstruacyjne

Majtki menstruacyjne to najnowszy ze środków do higieny intymnej i kolejna bardziej ekologiczna alternatywa wobec podpasek i tamponów. Majtki menstruacyjne wyglądają tak jak tradycyjne, a ich chłonność odpowiada tej, którą mają 2 czy 3 tampony – można w nich chodzić nieprzerwanie nawet do 12 godzin, choć oczywiście wszystko zależy od konkretnej kobiety, obfitości krwawienia. Osoba w majtkach menstruacyjnych nie czuje ani wilgoci, ani nieprzyjemnego zapachu. Zabezpieczono je również przed przeciekaniem, wykonano z materiału odprowadzającego wilgoć. Po każdym użyciu ten środek do higieny intymnej należy wypłukać w wodzie lub w pralce w temperaturze 30℃. Nie należy ich suszyć w suszarce mechanicznej. Majtki menstruacyjne dostępne są w Polsce w niektórych sklepach z bielizną. Ich cena wynosi od około 100 zł w górę.

Środki do higieny intymnej: ubóstwo menstruacyjne

Niestety nie wszystkie kobiety mogą korzystać z bogatego wyboru środków do higieny intymnej – według danych WHO, biorąc pod uwagę skalę świata, 500 milionów przedstawicielek płci żeńskiej zmaga się z ubóstwem menstruacyjnym, a 130 milionów dziewczynek opuszcza w czasie menstruacji lekcje, ponieważ nie ma dostępu do żadnego ze środków do higieny intymnej. Problem dotyczy także Polek – nawet 1 na 6 uczennic nie ma pieniędzy na tampony czy podpaski. W wielu krajach czyni się starania, by ubóstwu menstruacyjnemu zapobiegać. Np. premierka Nowej Zelandii Jacinda Ardern zadbała o to, by dziewczęta we wszystkich szkołach w tym państwie miały bezpłatny dostęp do środków do higieny intymnej. W Indiach mężczyzna – Arunachalam Muruganantham wynalazł specjalną maszynę, która w tani sposób pozwala produkować bawełniane podpaski. Udostępnia ją za darmo najbiedniejszym kobietom w swoim (i nie tylko) kraju, a jego historię można obejrzeć w dokumencie „Okresowa rewolucja”, dostępnym na Netflixie. W Polsce działają natomiast zainicjowane przez uczennice i starsze kobiety Akcja Menstruacja i Różowa Skrzyneczka, które dostarczają środki do higieny intymnej do szkół czy domów dziecka. Utrzymują się przede wszystkim z darowizn.

Czytaj też:

Bolesne miesiączki? Ginekolog podpowiada, jak sobie pomóc