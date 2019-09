Jak wymodelować twarz dietą? Kilka tricków, dzięki którym będziesz wyglądać jak gwiazda!

Dieta może istotnie wpłynąć nie tylko na stan zdrowia, ale także wygląd. Tyczy się to także twarzy, co jest istotne zwłaszcza dlatego, że to właśnie ona często determinuje pierwsze wrażenie. Istnieje kilka patentów na drobne zmiany w codziennym odżywianiu, które pomogą korzystnie wpłynąć na twoje lico.

Czytaj także:

Ile trzeba schudnąć, żeby było widać na twarzy?

Zrezygnuj z alkoholu

Nadmierne spożywanie alkoholu przyczynia się do odwodnienia, może zatem skłonić organizm do zatrzymania wody, także na twarzy, przez co staje się ona opuchnięta. Alkohol może również przyczyniać się do przyrostu masy ciała. Zawiera puste kalorie i nie dostarcza cennych składników odżywczych. Spożywanie pustych kalorii zwiększa całkowite dzienne spożycie kalorii, a to sprzyja przybieraniu na wadze.

Ponadto niektóre badania sugerują, że alkohol może niekorzystnie wpływać na hormony, które też mogą zmieniać nasz wygląd.

Pij więcej wody

Picie szklanki wody przed posiłkiem może pomóc szybciej odczuwać sytość, a dzięki temu zmniejszyć całkowitą liczbę przyswajanych kalorii i prowadzić do stopniowej utraty wagi.

Zgodnie z przeglądem dotyczącym nawodnienia i utraty masy ciała z 2016 r. picie wody sprzyja także lipolizie. Proces ten zachodzi, gdy organizm rozkłada zapasy tłuszczu na kwasy tłuszczowe, które może wykorzystać jako energię, co z kolei poprawia utratę wagi.

Czytaj także:

Jak wyszczuplić twarz? Chirurg plastyk opowiada o najlepszych zabiegach

Wyeliminuj niezdrowe produkty z diety

Diety bogate w przetworzoną żywność i rafinowane węglowodany zwiększają ryzyko przytycia, również na twarzy. Przetworzona żywność zawiera zwykle więcej kalorii, soli i cukru niż jej bardziej naturalne odpowiedniki. Rafinowane węglowodany wchodzą w skład wysoko przetworzonych produktów na bazie zbóż. Podczas przetwarzania te pokarmy tracą błonnik i składniki odżywcze. W rezultacie mają dużo pustych kalorii.

Rafinowane węglowodany powodują również gwałtowne wzrosty poziomu cukru we krwi, co może przyczyniać się do przejadania.

Ogranicz sól

Diety bogate w sól powodują zatrzymywanie wody w organizmie. Zatrzymywanie wody z kolei przyczynia się do powstawania obrzęków w różnych częściach ciała, w tym na twarzy. Może to wpłynąć niekorzystnie na jej wygląd.

Osoby podatne na zatrzymywanie płynów powinny unikać żywności o wysokiej zawartości soli. Obejmuje to większość przetworzonych posiłków i przekąsek. Przygotowywanie posiłków i drobnych mieszaczy głodu w domu daje zdecydowanie większą kontrolę nad ilością soli w codziennej diecie.

Gdy ciało przestanie gromadzić nadmiar wody, twarz powinna stać się ponownie szczuplejsza.

Czytaj także:

Endermologia: masaż najlepszym sposobem na miejscową otyłość, cellulit i… zmarszczki!