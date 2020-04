Zmagasz się z opuchlizną na twarzy? Ta prosta metoda pozwoli ci uporać się z problemem

Ile razy już słyszałeś (lub czytałeś) „nie dotykaj twarzy”? Cóż, dzięki bardzo czystym dłoniom i nawilżającej maseczce nakładanej na czystą skórę tak czy inaczej dotykamy naszych twarzy. Korzystając z techniki masażu limfatycznego zajmujemy się obrzękami, cieniami, a nawet potencjalnie częstością pojawiania się wyprysków. Technika jest prosta i łatwo ją przeprowadzić wyłącznie korzystając z produktów, które masz w domu.

Ten masaż jest jednym z naszych nowych ulubionych sposobów na regenerację skóry, aby ponownie była w doskonałej formie. Dzięki dodaniu maski w płacie wypełnionej wyciągiem z rumianku zabieg zapewnia skórze dodatkowe nawilżenie i potężną dawkę przeciwutleniaczy. Jednak dla tych, którzy po prostu nie są gotowi na masaż twarzy, kilka kropli serum botanicznego i dziesięć minut masażu z użyciem wibrującego wałka podobnie pobudza i ujędrnia, a także jest całkiem przyjemne.

Prawie każda osoba, która chce zadbać właściwie o twarz, czasem wykonuje masaż limfatyczny. To jeden z lepszych sposobów zmniejszenia obrzęków, wyeliminowania cieni pod oczami i zmniejszenia częstotliwości wyprysków. Działa w przypadku każdej osoby, niezależnie od tego, czy twoja skóra jest sucha, tłusta czy mieszana. Jest to łatwe, a co najważniejsze, zajmuje mniej niż dziesięć minut. Możesz to zrobić rano lub wieczorem – ilekroć chcesz.

Masaż limfatyczny w mniej niż 10 minut

1. Załóż maskę w arkuszu. To świetny sposób na użycie dowolnej maski w płacie. Możesz to zrobić również bez niej, ale... zwykła maska ​​nie zadziała – jest zbyt śliska i nie zapewni ci potrzebnego napięcia. Składniki, które są tutaj kluczowe, to kojący rumianek i aloes – one również pomagają zwalczyć opuchniętą, zmęczoną skórę.

2. Delikatnie dociśnij tuż pod uszami. Umieść palce wskazujące i środkowe w miękkim wcięciu za kością szczęki. Delikatnie, ale stanowczo naciskaj i lekko pocieraj palcami, a następnie wykonuj ruch w kształcie litery J. Nie wolno po prostu pocierać powierzchni skóry, ale też nie obciążaj naczyń limfatycznych. Kontynuuj ten wzór J trzy razy.

3. Przejdź do brody. Przesuń się na środek szyi, w pobliże tętnic i powtórz ten sam ruch. Zrób to samo u podstawy szyi, około 2 cm nad obojczykiem. Używając palca wskazującego, środkowego i serdecznego, wmasuj wzór J trzy razy w podbródek, poniżej ust oraz po prawej i lewej stronie dolnej połowy podbródka. Przesuń palce wzdłuż linii żuchwy, poniżej kącików ust i pocieraj tam, a następnie wykonuj ten ruch na drugim końcu linii żuchwy, w kierunku mięśni, w których wielu z nas ma niepotrzebne napięcie.

4. Nie zapomnij o obszarze pod oczami. Palcami wskazującym i środkowym masuj wzór J wokół oczodołów, od boków nosa do miejsca tuż poniżej zewnętrznych kącików oczu. Zakończ w miejscu, w którym kości policzkowe spotykają się z zewnętrznymi kącikami oczu. Jeśli masz opuchnięte oczy, szczególnie rano, ten ruch powinien znacząco poprawić stan worków pod oczami.

5. Masuj boki twarzy. Którędy spływa limfa z okolicy twoich opuchniętych oczu? Po bokach twarzy. Aby przenieść ten nadmiar płynu przez naczynia limfatyczne, masuj boki twarzy, od czubków uszu, przez środkowe części uszu, aż do dolnej części uszu, gdzie zaczyna się linia szczęki. Następnie ponownie przejedź szyję.

6. Umieść palce tuż nad brwiami. Potrzyj trzy razy brwi, a następnie poruszaj się wzdłuż czoła, masując pośrodku, a następnie kończąc na skroniach. Pomoże to usunąć zastój, który może wpłynąć na opuchliznę na czole. Odblokuj odpływ limfy jak wyżej, masując od uszu aż po szyję. Ważne, by pamiętać o szyi, ponieważ nadmiar płynu ostatecznie spływa wzdłuż niej do twoich tkanek.

7. Jeśli nie masz sposobności, by przeprowadzić zabieg z użyciem maski, zastosuj swoje ulubione wygładzające skórę serum lub olejek do twarzy, a następnie dziesięć minut masuj skórę z pomocą wibrującego wałka do twarzy.

