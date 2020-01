Olej na zmarszczki – jaki pozwoli osiągnąć najlepsze rezultaty?

Olejki można włączyć do rutynowej pielęgnacji skóry, ale ważne jest, aby porozmawiać z dermatologiem przed ich użyciem. Wiele olejów jest dostępnych jako olejki eteryczne. Każda nowa kuracja przeciwzmarszczkowa może potrwać do trzech miesięcy. Jeśli po kilku miesiącach stosowania olejków nie zauważysz poprawy, skontaktuj się z dermatologiem. Specjalista może polecić inne produkty lub specjalistyczne zabiegi.

Jeśli chodzi o leczenie zmarszczek, opcje wydają się nieograniczone. Lepiej wybrać żel czy lekki krem ​​przeciwzmarszczkowy? Co z witaminą C lub kwasami? Ale być może szukasz bardziej naturalnych metod leczenia. Możesz rozważyć stworzenie własnego serum przeciwstarzeniowego przy pomocy olejków. Minimalizują zmarszczki i dają szereg innych korzyści:

zwiększają produkcję kolagenu

wyrównują koloryt skóry

wspomagają ogólne nawilżenie cery

zmniejszają stan zapalny

wpływają na usuwanie starych komórek skóry i mnożenie nowych

chronią skórę przed czynnikami środowiskowymi

Baza przeciwutleniająca

Być może już wiesz, że produkty bogate w przeciwutleniacze, takie jak jagody i zielone warzywa liściaste mogą pomóc w zapobieganiu chorobom przewlekłym. Wynika to z ich wpływu na wolne rodniki. Przeciwutleniacze mogą również wpływać na zmarszczki poprzez olejki eteryczne. Działają poprzez kontrolowanie aktywności wychwytywania wolnych rodników. Z kolei olejki eteryczne mogą pomóc w zapobieganiu szkodliwym skutkom codziennych obciążeń środowiskowych, takich jak zanieczyszczenia powietrza, światło słoneczne i palenie.

Olejki eteryczne należy rozcieńczyć olejem nośnikowym przed kontaktem ze skórą. W tym celu wybierz jeden z następujących olejków:

rozmarynowy

szałwiowy



cytrynowy

z dzikiej marchwi.

Wygładzenie, nawilżenie i odmłodzenie

Jeśli chodzi o drobne linie i zmarszczki, funkcja nawilżająca jest być może jedną z najważniejszych zalet olejków eterycznych. To pomaga zatrzymać wodę w skórze. Z wiekiem naturalny poziom nawilżenia spada. Gdy twoja skóra osiągnie właściwy poziom nawilżenia, z czasem powinna stać się gładsza. Utrzymanie nawilżonej skóry może również wpłynąć na lepsze usuwanie starych komórek i mnożenie nowych. Może to pomóc zmniejszyć widoczność zmarszczek. W tym celu będą dobre olejki:

z róży

sandałowy

z pelargonii

ylang-ylang

helichrysum

neroli

lawendowy



z pestek granatu.

Olej nośnikowy

Przed nałożeniem olejku eterycznego na skórę należy go rozcieńczyć olejem nośnikowym. Może on zmniejszyć intensywność olejku eterycznego, aby nie podrażniał skóry i by przedłużyła się trwałość produktu. Oleje nośnikowe mają również dodatkowe właściwości nawilżające, które są kluczowe w pielęgnacji przeciw zmarszczkom. Jakie są opcje?

jojoba

olejek z witaminy E

olej z pestek winogron

olej z pestek moreli

olej migdałowy

olej z awokado

olej arganowy.

