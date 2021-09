Co robić, by się lepiej uczyć w szkole? Ważna wskazówka dla... nauczycieli

Co sprawia, że podczas lekcji udaje się nam zapamiętać więcej istotnych informacji? Okazuje się, że niezwykle ważne jest to, w jaki sposób komunikuje się z nami nauczyciel. Badacze ze Stanów Zjednoczonych przekonują, że najlepiej pod tym względem sprawdzają się wykładowcy, którzy najwięcej gestykulują.

Uczniowie zapamiętują więcej szczegółów, jeśli nauczyciel gestykuluje

Nie każdy ma dar przekazywania wiedzy innym. Zdaniem naukowców z Kalifornii i Georgii najlepsze efekty osiągają nauczyciele, którzy podczas lekcji chętnie gestykulują i śmiało wymachują rękoma, by podkreślić to, co ich zdaniem jest warte zapamiętania przez uczniów.

Dzięki temu można łatwiej skoncentrować się na najważniejszych faktach, ugruntować zdobytą wcześniej wiedzę i lepiej zrozumieć sens przyswajanego materiału.

Jeśli chcesz kogoś czegoś nauczyć, więcej gestykuluj

Amerykanie w ramach badań przeprowadzili eksperymenty na 123 uczniach, których poproszono o skupienie się na 2 rodzajach ruchów rąk wykonywanych przez nauczyciela nagranego na video:

gestach strukturalnych – polegających na ruchach dłoni w prawo lub lewo, by zwrócić uwagę na konkretną informację;

– polegających na ruchach dłoni w prawo lub lewo, by zwrócić uwagę na konkretną informację; gestach powierzchniowych – polegających na ilustrowaniu cech fizycznych omawianego przedmiotu, np. głębokości kadłuba statku itp.

Następnie osoby biorące udział w eksperymencie przeszły serię testów sprawdzających wiedzę zdobytą podczas lekcji, której tematem przewodnim były parowce.

Okazało się, że najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie, których nauczyciele wykonywali najwięcej gestów strukturalnych. Udało się im nie tylko przyswoić więcej treści, ale także łatwiej było im zastosować w praktyce to, czego się nauczyli.

Gorsze rezultaty mieli uczniowie wysłuchujący wykładowców używających gestów strukturalnych lub nauczycieli, którzy w ogóle nie gestykulowali.

twitter

Kolejne testy potwierdziły wcześniejsze odkrycie – podczas trudniejszych lekcji wymagających przekazania jeszcze bardziej skomplikowanych informacji nauczycielom wykonującym gesty strukturalne (zwracające uwagę na to, co ich zdaniem jest najważniejsze) udało się sprawić, by ich uczniowie szybciej i dokładniej opanowali nowy materiał.

Szczegółowy opis nowych badań na ten temat opublikowano na łamach czasopisma naukowego „Applied Cognitive Psychology”.

Czytaj też:

Jaki wpływ na oceny w szkole ma noszenie okularów? Nowe wyniki badańCzytaj też:

Co jeść, by się lepiej uczyć, czyli... na czym polega „dieta geniusza”?