Ważna pomoc dla uchodźców wojennych. Telefon zaufania 116 111 teraz także po ukraińsku i rosyjsku

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 działa w Polsce od 13 lat. Teraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, we współpracy z Fundacją Orange, uruchamia dyżury w języku ukraińskim i rosyjskim. Jak podkreśla FDDS w swoim komunikacie, dla wielu młodych ludzi, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po wybuchu wojny, rozmowa w ojczystym języku z psychologiem może być dużą pomocą w oswajaniu nowej i czasami trudnej do zrozumienia rzeczywistości i w radzeniu sobie z tęsknotą za bliskimi. O smutkach, radościach, obawach i nadziejach będą z dziećmi rozmawiały psycholożki, które także przyjechały tu z ich rodzimego kraju. Psycholożki z Ukrainy czekają na rozmowy z dziećmi od poniedziałku do piątku między 14.00 a 18.00.

Dotrzeć z informacją do uchodźców z Ukrainy

FDDS podkreśla, że teraz ważnym zadaniem jest dotarcie do dzieci i młodzieży z Ukrainy z informacją, że mogą liczyć na fachową pomoc, a dzwoniąc na numer 116 111 lub pisząc w ojczystym języku za pośrednictwem strony 116111.pl (również została przetłumaczona na oba języki) mają zapewnioną anonimowość. – Chcemy, by wiadomość o dyżurach w języku ukraińskim i rosyjskim dotarła do dzieci różnymi kanałami. By dowiedziały się, że mogą na nas liczyć – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska FDDS.

– Mamy świadomość, że dla wielu z nich korzystanie z tego rodzaju wsparcia może być w jakiś sposób wstydliwe lub po prostu nowe. Ważne jest informowanie o tej możliwości, ale także oswajanie z taką formą sięgania po pomoc, jako naturalną – dodaje dr Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange.

Materiały w językach ukraińskim i rosyjskim zostały rozdystrybuowane wśród organizacji pozarządowych wspierających dzieci, które przybyły z Ukrainy, a we wrześniu zostaną też rozesłane do szkół.

Kim są ukraińskie konsultantki numeru 116 111?

Jak podkreśla FDDS, stworzenie zespołu konsultantek, które będą pracować z dziećmi z Ukrainy, było dużym wyzwaniem – potrzeba wsparcia dzieci była pilna, sytuacja kandydatek do pracy często dynamicznie się zmieniała (np. wraz ze zmianą ich miejsca zamieszkania po wybuchu wojny), a cały proces rekrutacji nie odbywał się w języku polskim. Fundacji zależało na tym, aby zatrudnić osoby, które mają wykształcenie psychologiczne lub pokrewne, doświadczenie pracy z ludźmi i umiejętność prowadzenia rozmowy psychologicznej. Brano pod uwagę gotowość kandydatek do pracy również w języku rosyjskim (dla niektórych dzieci z Ukrainy to rosyjski jest pierwszym językiem) i do nauki polskiego. Ostatecznie przy telefonie 116 111 będzie dyżurować pięć nowych konsultantek, które podobnie jak te pracujące od lat, przeszły fachowe szkolenia i uczestniczyły w warsztatach.

Dla kogo jest telefon zaufania 116 111?

Na numer 116 111 można zadzwonić w każdej sprawie: można podzielić się smutkami, radością, zadzwonić z problemem, albo po prostu – żeby z kimś porozmawiać.

– Dzieci często opowiadają nam o rzeczach, których nikomu innemu nie mówiły i nie powiedzą. Naszym zadaniem jest wysłuchanie dziecka, akceptująca, wspierająca obecność, normalizowanie tego, co ono przeżywa, i potencjalnie zastanowienie się razem z nim nad tym, co może i jest gotowe zrobić. Duże znaczenie ma dla nas budowanie poczucia sprawstwa i poszukiwanie zasobów, które dziecko ma w sobie i w swoim środowisku – tłumaczy Monika Orkan-Łęcka, konsultantka 116 111.

Tylko w 2022 roku (od stycznia do maja) zespół 116 111 odebrał 25 358 połączeń, odpowiedział na 4 299 wiadomości i 423 razy interweniował w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka.

Czytaj też:

Rząd rusza z promocją szczepień dla uchodźców. Jest porozumienie z UNICEF