Jak często kąpać dziecko? Wielu rodziców popełnia ten błąd

„Częste mycie skraca życie”. Czy w tej mądrości ludowej tkwi prawda, którą można potwierdzić wiedzą naukową? Jak częste kąpiele wpływają na odporność dzieci? Jak dbać o higienę najmłodszych? O tym rozmawiały pediatra Aneta Górska-Kot oraz Ewa Szaniawska, mama dorosłych dzieci i babcia 4 wnuków.

Bierzesz prysznic dzień w dzień? Może niepotrzebnie

Większość ludzi bierze prysznic w przekonaniu, że zmniejszy to ryzyko zachorowania, ale w rzeczywistości robi niewiele więcej niż tylko usuwa nieprzyjemny zapach z powierzchni ciała. Zdaniem dr Elaine Larson z Columbia University, zbyt częste kąpiele mogą zmniejszyć nawilżenie skóry, powodując jej wysuszenie i pękanie, co umożliwia przenikanie drobnoustrojów. Dr Brandon Mitchell z George Washington University dodaje, że niektóre substancje dodawane do kosmetyków, których używamy do mycia ciała, mogą zakłócać pracę „dobrych” bakterii, znajdujących się na powierzchni naszej skóry. Niektóre z nich są naprawdę niezbędne i chronią nas przez infekcjami. Kompletne wyjałowienie sprzyja zakażeniom.

Według dr Mitchella wystarczy się myć 1–2 razy w tygodniu. W rozmowie z „TIME” wyjaśnił, że na ludzkim ciele znajduje się specjalna warstwa hydrolipidowa, chroniąca przed wysuszeniem, pękaniem i przenikaniem patogenów. Jego zdaniem, na codzienną kąpiel mogą pozwolić sobie tylko ci, których skóra jest zdrowa i dobrze nawodniona. W przeciwnym wypadku można sobie bardzo zaszkodzić. Co więcej, w trakcie mycia należy skupić się na tych obszarach, które wydzielają najwięcej nieprzyjemnego zapachu, jak pachy czy stopy. Warto też skupić się przede wszystkim na dokładnym myciu rąk, a także regularnym praniu odzieży, ponieważ to na niej znajduje się mnóstwo zanieczyszczeń i chorobotwórczych drobnoustrojów, a także martwe komórki.

Czytaj także:

Odporność na odrę po porodzie. Ile czasu niemowlę jest chronione?