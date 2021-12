Ile ważne jest e-skierowanie do specjalisty i na badania?

E-skierowanie to elektroniczny dokument, który wystawia internista, pediatra lub lekarz rodzinny. Upoważnia on do wizyty u specjalisty (np. laryngologa) i jest konieczny, by zapisać się na konsultację bezpłatną w ramach NFZ. Ile czasu jest ważny i co trzeba wiedzieć o tej formie skierowania, by właściwie z niej skorzystać?

Czym jest e-skierowanie?

E-skierowanie to skierowanie do specjalisty wystawione w formie elektronicznej. O tym, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wystawił skierowanie, pacjent informowany jest za pośrednictwem SMS-a. Dokument otrzymuje też na adres mailowy, jest on również widoczny na jego internetowym koncie pacjenta.

Dzięki skierowaniu można zapisać na konsultację do lekarzy różnych specjalizacji. Bez tego dokumentu wizyta bezpłatna w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia nie jest możliwa. Natomiast jeśli chcemy skorzystać z wizyty u specjalisty w prywatnej klinice, za którą musimy zapłacić, nie potrzebujemy skierowania.

Co trzeba wiedzieć o e-skierowaniu?

Obecnie w Polsce, aby skorzystać z wizyty u specjalisty lub leczenia szpitalnego, trzeba mieć e-skierowanie. Na tego rodzaju usługi medyczne nie obowiązują skierowania w wersji papierowej i od 08.01.2021 lekarz już ich nie wystawia. Nie oznacza to jednak, ze skierowania papierowe zostały całkiem wycofane – obowiązują na innego rodzaju świadczenia medyczne. To ważna różnica, którą warto zapamiętać.

Na co jest potrzebne e-skierowanie?

Skierowanie w formie elektronicznej jest niezbędne, by skorzystać z:

wizyty u specjalisty , np . laryngologa

, np laryngologa leczenia szpitalnego

szczegółowej diagnostyki, np. tomografii komputerowej

Kiedy obowiązuje skierowanie papierowe?

Skierowanie w formie papierowej z kolei wciąż uprawnia do skorzystania z:

rehabilitacji



kuracji w sanatorium

leczenia w szpitalu psychiatrycznym

Co daje pacjentowi e-skierowanie?

Skierowanie elektroniczne wiele ułatwia, ponieważ pacjent nie musi specjalnie jechać do konkretnej placówki medycznej, w której skorzysta z wizyty u specjalisty, by dostarczyć oryginał skierowania w wersji papierowej. Jeszcze do niedawna, gdy obowiązywały dokumenty w formie papierowej, miał taki obowiązek. Bez dostarczenia oryginału wizyta ani zabieg medyczny nie mogły się odbyć.

Ile jest ważne jest e-skierowanie?

Skierowanie w wersji elektronicznej jest ważne bezterminowo. To oznacza, że na podstawie tego dokumentu można zapisać się do lekarza zarówno za miesiąc, jak i za pół roku. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ kolejki do lekarzy specjalistów są bardzo długie i zazwyczaj na wizytę trzeba czekać przynajmniej kilka miesięcy.

E-skierowanie na badania

Aby skorzystać z badań endoskopowych układu pokarmowego czy diagnostyki obrazowej (np. rezonansu magnetycznego) trzeba otrzymać od lekarza e-skierowanie. W takiej sytuacji jest ono także ważne bezterminowo. Wystarczy znaleźć placówkę medyczną, która świadczy usługę, jaka nas interesuje, i zapisać się na badanie. Placówka ta powinna mieć podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

E-skierowanie do specjalisty

Skierowanie w wersji elektronicznej do specjalisty (np. kardiologa czy ortopedy) także jest ważne bezterminowo. Obowiązuje dokładnie ta sama procedura, co w przypadku zapisania się na badanie.

Jak skorzystać z e-skierowania?

Aby skorzystać z e-skierowania, trzeba zapisać się na wizytę u specjalisty lub na leczenie szpitalne w jednej placówce medycznej. To oznacza, że nie można skorzystać z jednego skierowania, by zarejestrować się na wizytę w kilku placówkach medycznych. Jeżeli chcemy zmienić placówkę bo np. udało nam się znaleźć miejsce, w którym termin oczekiwania na wizytę jest krótszy, musimy zrezygnować z usługi w pierwszym miejscu. Można to zrobić telefonicznie albo osobiście.

Czytaj też:

Jak długo ważna jest e-recepta? Okazuje się, że niekoniecznie 30 dni