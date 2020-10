Powikłania po niebezpiecznej aborcji. Jak leczyć i zapobiegać?

Krwawienie z pochwy, ból brzucha, zakażenie... to tylko kilka z możliwych powikłań aborcji, która nie została wykonana w profesjonalnych warunkach. W celu zapobiegania tego typu sytuacjom WHO postuluje wszechstronną edukację seksualną i dostęp do bezpiecznej, legalnej aborcji.

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia aborcja jest niebezpieczna, jeśli jest przeprowadzana albo przez osobę pozbawioną niezbędnych umiejętności, albo w środowisku, które nie spełnia minimalnych standardów medycznych. W następstwie niebezpiecznej aborcji kobiety mogą doświadczyć szeregu szkód, które wpływają na jakość ich życia i samopoczucie, a nawet komplikacji zagrażających życiu. Powikłania po niebezpiecznej aborcji Głównymi powikłaniami zagrażającymi życiu, wynikającymi z najmniej bezpiecznych aborcji, są krwotoki, infekcje oraz uszkodzenie dróg rodnych i narządów wewnętrznych. Niebezpieczne aborcje wykonywane w najmniej bezpiecznych warunkach mogą prowadzić do komplikacji, takich jak: niepełna aborcja

krwotoki

zakażenie

perforacja macicy

uszkodzenie dróg rodnych i narządów wewnętrznych Jak objawia się nieprawidłowo wykonany zabieg aborcji? Krytyczne oznaki i objawy powikłań, które wymagają natychmiastowej uwagi, obejmują: krwawienie z pochwy

ból brzucha

zakażenie

wstrząs (zapaść układu krążenia). Niekiedy trudno jest zdiagnozować powikłania związane z niebezpieczną aborcją. Na przykład kobieta w ciąży pozamacicznej może mieć objawy podobne do objawów niepełnej aborcji. Dlatego ważne jest, aby personel medyczny mógł zorganizować transport do placówki, w której można postawić ostateczną diagnozę i szybko zapewnić odpowiednią opiekę. Leczenie powikłań po aborcji Powikłania wynikające z niebezpiecznych aborcji i ich leczenia obejmują: Krwotok: szybkie tamowanie po dużej utracie krwi ma kluczowe znaczenie, ponieważ opóźnienia mogą być śmiertelne.

Infekcja: leczenie antybiotykami wraz z usunięciem wszelkich pozostałych tkanek ciążowych z macicy tak szybko, jak to możliwe.

Uraz narządów płciowych lub narządów wewnętrznych: jeśli istnieje podejrzenie, konieczne jest wczesne skierowanie na odpowiedni oddział. Dostęp do leczenia powikłań po aborcji Standardem medyczny jest zapewnienie opieki medyczną każdej kobiecie, która doznała powikłań związanych z aborcją, niezależnie od podstawy prawnej aborcji. Jednak w niektórych przypadkach leczenie powikłań aborcyjnych następuje pod warunkiem podania przez kobietę informacji o osobie, która dokonała nielegalnej aborcji. WHO alarmuje, że praktyka ściągania zeznań od kobiet szukających pomocy medycznej w nagłych wypadkach w wyniku nielegalnej aborcji stanowi zagrożenie dla życia kobiet. Prawny wymóg zgłaszania przez lekarzy i inny personel medyczny przypadków kobiet, które poddały się aborcji, opóźnia opiekę i zwiększa zagrożenie dla zdrowia i życia kobiet. Jak zapobiegać niebezpiecznej aborcji? Niebezpiecznej aborcji zapobiega: wszechstronna edukacja seksualna

stosowanie skutecznej antykoncepcji, w tym antykoncepcji awaryjnej

zapewnienie bezpiecznej, legalnej aborcji Czytaj też:

