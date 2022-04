Upławy w ciąży – jak rozpoznać, kolory, leczenie i jak ich uniknąć

Wydzielina z pochwy może mieć różny kolor, zapach oraz konsystencję. Jest zarówno zjawiskiem fizjologicznym, jak i jednym z objawów m.in. infekcji toczących się w drogach rodnych. Kobiety w ciąży powinny szybko reagować na zmiany związane z wydzieliną z pochwy, które wskazują na patologiczne upławy. Upławy w ciąży mogą wskazywać np. na zakażenie wirusowe, zakażenie bakteryjne lub infekcję mieszaną. Czasami upławy w ciąży są jednym z objawów poważnych problemów, np. wskazują na łożysko przodujące lub początek poronienia. Jak powinna wyglądać fizjologiczna wydzielina z pochwy w czasie ciąży? Kiedy zgłosić się do lekarza? Wyjaśniamy.

Upławy w ciąży, czyli co?

Terminem „upławy” określa się nieprawidłową wydzielinę z pochwy, która wskazuje na różne schorzenia dróg rodnych. Prawidłowa, fizjologiczna wydzielina z pochwy, która produkowana jest w celu jej ochrony przed infekcjami intymnymi oraz utrzymania prawidłowego nawilżenia błon śluzowych, nie ma intensywnego zapachu, jest przezroczysta, a po zaschnięciu pozostawia na bieliźnie biały lub żółty ślad, co sprawia, że często określana jest jako białe upławy. Nie jest produkowana przez organizm w bardzo dużej ilości, choć ilość fizjologicznej wydzieliny z pochwy zwiększa się w zależności od fazy cyklu menstruacyjnego.

Na skutek działania hormonów zmienia się również konsystencja wydzieliny z pochwy, która może być wodnista, kremowa lub śluzowa. Jeżeli brak jest dokuczliwych objawów, które mogą wskazywać na różne infekcje dróg rodnych, a wydzielina z pochwy w ciąży nie różni się od obserwowanej wcześniej, to najpewniej nie mamy do czynienia z objawem infekcji pochwy.

Naturalnie wydzielany śluz pochwowy nie powinien być nazywany upławami. Z upławami mamy do czynienia wówczas, gdy kolor, konsystencja, ilość lub zapach fizjologicznej wydzieliny ulegają zmianie na skutek infekcji pochwy. Upławom zwykle towarzyszą dolegliwości bólowe i pieczenie podczas oddawania moczu, a także świąd sromu. W zależności od rodzaju infekcji pochwy wydzielina zmienia swój wygląd, co jest dla ginekologa cenną wskazówką diagnostyczną. Podczas ciąży w ciele kobiety zachodzą liczne zmiany, za które odpowiedzialne są hormony. Wpływają one na ilość wydzieliny z pochwy, a także układ odpornościowy, dlatego kobiety ciężarne dość często zmagają się z infekcjami intymnymi.

Kolory upławów w ciąży

Upławy w ciąży mają różny wygląd. Na jego podstawie można wnioskować, jakie jest podłoże dolegliwości, jednak nie należy rezygnować z porady lekarskiej, bo może to doprowadzić do poważnych powikłań. Nie każda infekcja intymna zagraża ciąży, ale na skutek namnażania się patogenów może dojść np. do zakażenia układu moczowego. Organizm kobiety w ciąży broni się przed infekcjami na kilka sposobów. Jednym z nich jest wydzielanie zwiększonej ilości śluzu na początku ciąży. Przed przenikaniem bakterii, wirusów oraz drożdżaków do jamy macicy, chroni czop śluzowy, który usuwany jest tuż przed porodem.

Wyróżniamy kilka rodzajów upławów np. brązowe upławy, żółte upławy, białe upławy, a także zielone upławy i szare upławy.

Białe upławy w ciąży

Fizjologiczna wydzielina z pochwy w czasie ciąży ma kolor przezroczysty lub białawy. Początkowo może być jej dość dużo, co powoduje, że na bieliźnie można zauważyć zwiększoną ilość zaschniętego śluzu. Jeżeli wydzielina ma normalną konsystencję i naturalny zapach, a kobieta nie odczuwa żadnych dolegliwości, to nie ma do czynienia z infekcją. W ciąży białe upławy mogą również wskazywać na zakażenie grzybicze (kandydoza pochwy). W tym przypadku mamy do czynienia z upławami o serowatej konsystencji i słodkawej woni lub zapachu, który przypomina zapach drożdży. W zakażeniu grzybiczym konsystencja upławów jest bardzo charakterystyczna, dzięki czemu rozpoznanie zakażenia grzybiczego nie jest trudne. Grzybicy pochwy towarzyszy także jej świąd i pieczenie. Na skutek infekcji mogą pojawić się problemy w oddawaniu moczu, a także obrzęk i zaczerwienienie sromu.

Żółte upławy w ciąży

One także wskazują na infekcję. W tym przypadku żółta wydzielina ma bardzo nieprzyjemny zapach, co wskazuje na zakażenie bakteryjne. Żółte upławy w ciąży mogą wskazywać na zakażenie rzęsistkiem pochwowym lub chlamydią. Niekiedy żółte, śluzowo-ropne upławy w ciąży wskazują również na inne infekcje bakteryjne oraz zanikowe zapalenie pochwy. Zakażeniu bakteryjnemu towarzyszą pieczenie, ból, zaczerwienienie i obrzęk sromu, a także dyskomfort podczas oddawania moczu i uprawiania seksu.

Zielone upławy w ciąży

Na infekcję bakteryjną mogą również wskazywać zielone upławy o nieprzyjemnym zapachu. W zależności od rodzaju bakterii, które wywołały infekcję, objawem bakteryjnego zakażenia pochwy mogą być również szare upławy o zapachu ryby. Konsystencja upławów pojawiających się na skutek zakażenia bakteryjnego może być jednolita lub pienista.

Brązowe upławy w ciąży

Specyficznym rodzajem upławów w ciąży są brązowe upławy, które zawierają niewielkie ilości krwi. Pojawiają się one u niektórych kobiet na początku ciąży, świadcząc o zagnieżdżeniu się zarodka w jamie macicy. Upławy implantacyjne bywają mylone ze skąpą miesiączką. Jeżeli na późniejszym etapie ciąży pojawiają się brązowe upławy, to mogą świadczyć o problemach zdrowotnych, wskazując m.in. na początkową fazę poronienia. W przypadku poronienia oprócz brązowych upławów pojawiają się także skurcze macicy i skrzepy krwi. Jeżeli kobieta w ciąży zauważa brązowe, brunatne lub krwiste upławy, to powinna jak najszybciej skorzystać z konsultacji lekarskiej.

Pod koniec ciąży mogą pojawić się wodniste lub śluzowe upławy. Śluz świadczy o odejściu zatykającego szyjkę macicy czopu, a wodniste upławy w ciąży bywają pierwszym objawem zbliżającego się porodu. Wodniste upławy w ciąży mogą zawierać płyn owodniowy, który zaczyna się sączyć, zanim dojdzie do pęknięcia pęcherza płodowego.

Upławy w ciąży trzeba zawsze skonsultować z lekarzem…

Zmiana zabarwienia, konsystencji lub zapachu wydzieliny z pochwy zawsze jest wskazaniem do wizyty u ginekologa. W zależności od podłoża choroby, które może zostać określone nie tylko na podstawie wyglądu wydzieliny i występujących dolegliwości, ale także badania laboratoryjnego, dobierane jest odpowiednie leczenie. Najczęściej uwzględnia ono stosowanie globulek dopochwowych, które przywracają fizjologiczne pH pochwy i redukują szkodliwe drobnoustroje. Niestety, czasami konieczne może być zastosowanie silniejszych leków np. dopochwowych antybiotyków. Leczenie dobierane jest do podłoża infekcji intymnej.

Jak uniknąć infekcji intymnych w ciąży?

Aby uniknąć infekcji intymnych w ciąży, trzeba przede wszystkim przestrzegać zasad higieny intymnej, stosując przeznaczone do mycia sromu kosmetyki o właściwym pH, w których składzie powinny znaleźć się substancje łagodzące oraz pozytywnie wpływające na naturalną florę bakteryjną. Profilaktycznie można także stosować tabletki dopochwowe zawierające np. pałeczki kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus acidophilus.

