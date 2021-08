Jak odróżnić infekcję bakteryjną od wirusowej?

Infekcja bakteryjna ma inne podłoże i inny przebieg niż infekcja wirusowa. Najczęściej zaczyna się nagle i towarzyszy jej wysoka gorączka. Jak rozpoznać infekcję na tle bateryjnym i jakie podjąć wtedy kroki?

Czym jest infekcja bakteryjna?

Zakażenie bakteryjne najczęściej rozwija się szybko. Chory zaczyna skarżyć się na osłabienie organizmu i poczucie zmęczenia. Może towarzyszyć mu ból głowy lub bóle mięśniowe. Zwykle szybko pojawia się podwyższona temperatura ciała i inne objawy ze strony organizmu świadczące o tym, że układ immunologiczny walczy z infekcją.

Infekcję bakteryjną wywołują patogeny jednokomórkowe nazywany prokariontami. Aby się ich pozbyć, trzeba wdrożyć antybiotykoterapię – leczenie objawowe nie przyniesie żadnych efektów.

Jakie choroby wywołują bakterie?

Do najczęstszych chorób na tle bakteryjnym zalicza się:

zapalenia uszu

anginę ropną



bakteryjne zapalenie płuc

zakażenie dróg moczowych

Jakie choroby wywołują wirusy?

Wirusy powodują:

przeziębienie (z wodnistym katarem i lekko podwyższoną temperaturą ciała)

infekcje górnych dróg oddechowych (np. zapalenie gardła)

zapalenie oskrzeli

ospę wietrzną

odrę

świnkę

Infekcją wirusową jest również COVID-19.

Objawy infekcji na tle bakteryjnym

Do symptomów infekcji na tle bakteryjnym należą:

żółty lub zielony, ropny katar

powiększenie węzłów chłonnych

mokry kaszel



uczucie duszności przy nabieraniu głębszego oddechu

ból w klatce piersiowej

wysoka temperatura ciała (powyżej 38 stopni Celsjusza)

ból gardła

ból ucha

Różnice między infekcją wirusową a bakteryjną

Infekcja wirusowa charakteryzuje się:

łagodniejszym przebiegiem

niższą temperaturą ciała

suchym kaszlem (a nie mokrym)

bólem gardła i chrypką (ale bez zaczerwienienia mocnego gardła)

wodnistym katarem (a nie mocno zielonym)

bólami głowy

bólami mięśni

Leczenie infekcji wirusowej

Infekcja wirusowa zwykle ma łagodniejszy przebieg (wyjątkiem jest grypa, która może być bardzo gwałtowna i której towarzyszy bardzo wysoka gorączka do 40 stopni Celsjusza oraz silne bóle mięśniowo-stawowe). Chory czuje się niewyraźnie, jest osłabiony, bolą go mięśnie, głowa, gardło, może mieć lekki katar. Jeśli przeziębieniu towarzyszy podwyższona temperatura ciała to zwykle dochodzi ona maksymalnie do 38 stopni Celsjusza.

W takiej sytuacji zalecane jest leżenie w łóżku, stosowanie diety lekkostrawnej oraz leczenie objawowe. Warto wdrożyć naturalne sposoby na wzmocnienie odporności, pić dużo ciepłych napojów (np. z miodem, sokiem malinowym i imbirem, które rozgrzeją organizm i pomogą uporać się z chorobą). W razie wystąpienia gorączki można zastosować leki przeciwgorączkowe, ale zaleca się do 38 stopni Celsjusza nie zbijać gorączki i pozwolić organizmowi zwalczyć infekcję.

Najczęściej objawy ustępują po około 7 dniach. Warto w tym czasie zwolnić tempo życia i wyleżeć infekcję.

Leczenie infekcji bakteryjnej

Infekcja bakteryjna może trwać dłużej niż wirusowa. Zwykle ma ostrzejszy przebieg i rozpoczyna się nagle, np. nagle w nocy dziecko dostaje gorączki i zaczyna płakać. To może oznaczać zapalenie ucha lub inną chorobę na tle bakteryjnym.

Szybko pojawiają się również inne symptomy: żółty lub zielony katar, mokry kaszel, powiększone węzły chłonne. Kaszel może powodować dotkliwy ból w klatce piersiowej, a bólowi gardła mogą towarzyszyć objawy ze strony węzłów chłonnych (obrzęk i tkliwość).

W takiej sytuacji należy jak najszybciej wybrać się do lekarza, ponieważ infekcja bakteryjna wymaga antybiotykoterapii. Zwykle leczy się ją dłużej niż wirusową, nawet do 14 dni. Jest za to o wiele mniej zakaźna, a po podaniu antybiotyku objawy szybko zaczynają ustępować.

