Twoje dziecko jest gnębione przez rówieśników? Może mieć poważny problem, gdy dorośnie

Wcześniejsze badania wykazały, że zastraszanie przez znajomych i rodzeństwo ma wpływ na zdrowie psychiczne w okresie dojrzewania, jednak badacze prof. Dieter Wolke i dr Slava Dantchev dopiero teraz odkryli, że dzieci, które były szykanowane przez rodzeństwo i przyjaciół są bardziej narażone na samookaleczenia.

Zastraszanie a samobójstwa

W artykule opublikowanym w czasopiśmie „Frontiers in Psychiatry” naukowcy wskazują, że zastraszanie przez rodzeństwo pozostawia za sobą długi cień w kwestii samookaleczeń, prób samobójczych i depresji nawet w wieku 24 lat.

Korzystając z badania „Children of the 90s” wykazali, że dzieci, które były szykanowane przez rodzeństwo, miały więcej problemów ze zdrowiem psychicznym w wieku dorosłym. Jeśli były zastraszane przez rówieśników np. w szkole, ryzyko to jeszcze bardziej wzrosło. Uczestnicy zostali poproszeni o zgłoszenie doświadczanej przemocy, gdy mieli 12 lat, a informacje o depresji, stanach lękowych, myślach samobójczych i samookaleczeniach zostały zweryfikowane w wieku 24 lat.

Spośród 3881 badanych młodych ludzi stwierdzono, że 31,2 procent doświadczyło szykanowania przez rodzeństwo. Z tych, którzy zarówno stali się ofiarami, jak i szykanowanym rodzeństwem, u 15,1 procent zdiagnozowano depresję kliniczną, 35,7 procent doświadczyło myśli samobójczych, 16,1 procent dokonało samookaleczenia, a kolejne 4,9 procent okaleczało się z zamiarem popełnienia samobójstwa.

Wszystko zaczyna się w domu?

Ci, którzy doświadczyli szykanowania przez rodzeństwo i którym dokuczali rówieśnicy byli obarczeni dwukrotnie większym ryzykiem rozwinięcia depresji klinicznej i rozważali samobójstwo.

Dr Slava Dantchev z University of Warwick i University of Vienna powiedziała: „To pierwsze badanie, które wykazało, że zastraszanie przez rodzeństwo ma negatywny wpływ na zdrowie psychiczne w wieku dorosłym, kiedy rodzeństwo nie mieszka już razem. Osoby zastraszane w domu są również bardziej narażone na zastraszanie przez rówieśników i nie potrafią znaleźć dla siebie miejsca w domu ani w szkole. To jeszcze bardziej zwiększa ich męki i wpływa na ich zdrowie psychiczne”.

Profesor Dieter Wolke z Wydziału Psychologii Uniwersytetu w Warwick komentuje: „Ponieważ zastraszanie przez rodzeństwo często zaczyna się, gdy dzieci są małe, ważne będzie kształcenie i pomoc rodzicom w radzeniu sobie i ograniczaniu wzajemnego zastraszania dzieci we wczesnym dzieciństwie. Jest to obszar, który został całkowicie przeoczony w temacie ochrony zdrowia psychicznego i wsparcia od rodziców”.

