Jak łatwiej rozmawiać w maseczce? Poznaj porady specjalistki od wygłaszania przemówień

Jak rozmawiać w maseczce? No to pytanie odpowiedziała CNN Cheryl Chambers, instruktorka komunikacji i główna specjalistka ds. przemówień i debat na Mississippi State University. Już na samym wstępie ekspertka podkreśliła, że oczywiście przestrzeganie zasady DDM – dystans-dezynfekcja-maseczka jest bardzo ważne, ale może mieć negatywny wpływ na twoje interakcje z innymi ludźmi. Przecież spacerując alejkami w supermarkecie, gdy widzisz znajomą osobę nierzadko od razu się uśmiechasz, dopiero po chwili orientując się, że ona tego – przez maseczkę właśnie – nie widzi. Podobnie z rozładowywaniem zakupów po powrocie ze sklepu – dostrzegasz sąsiadkę na podjeździe jej domu i mówisz coś do niej. Gdy nie odpowiada, stwierdzasz, że to pewnie przez maseczkę nie mogła cię usłyszeć. Maseczki bez wątpienia zakłóciły więc komunikację społeczną, ale na szczęście składa się na nią więcej elementów.

Jak rozmawiać w maseczce? Nie zapominaj o oczach

Jedynym, co wystaje nam spod maseczki, są oczy. Rozmawiając z kimś warto więc spojrzeć mu właśnie w nie, co często łatwiej jednak powiedzieć niż zrobić. Poprzez kontakt wzrokowy można czuć się skrępowanym, wymaga on też skupienia, a badania wykazują, że zazwyczaj po upływie 3 sekund osoby patrzące sobie w oczy zaczynają czuć się niekomfortowo. Mimo to warto spróbować, ponieważ nawiązanie kontaktu wzrokowego wzbudza w drugiej osobie zaufanie do ciebie, nawiązujecie też przez to więź. Podobno też ludzie, które patrzą w oczy innym wydają się swoim rozmówcom bardziej inteligentni.

Jak rozmawiać w maseczce? Body language

Nie bez znaczenia jest również język ciała. Jeśli ktoś jest szczęśliwy, przybiera wyprostowaną postawę, unosi głowę do góry. Osoby smutne garbią się i opuszczają głowę. Z kolei ci, którzy przeżywają złość, napinają całe ciało. Nauczenie się tych podstawowych reakcji może pomóc opanować dezorientację, niepewność, jaką niesie za sobą rozmawianie z kimś w maseczce. Zwróć też uwagę na to, jak twoje ciało zachowuje się, gdy rozmawiasz z innymi: jeśli słuchasz kogoś z zainteresowaniem, odwracasz w jego stronę głowę, potakujesz. Z kolei, gdy będziesz chciał dać znać rozmówcy, że chcesz zacząć mówić, wyprostuj się i unieś palec do góry. Co ciekawe, naśladowanie ruchów i postawy innej osoby może wzbudzić jej sympatię do ciebie.

Jak rozmawiać w maseczce? Siła głosu

Nie zapomnij o wpływie swojego głosu. Chodzi nie tylko o to, co mówisz, ale i jak to robisz. Oprócz samych słów do przekazania wiadomości człowiek używa odpowiedniej głośności i tonu głosu, robi półpauzy albo – gdy jest niepewny – stosuje wypełniacze, np. „hmm”, „yyy”. Mówienie szeptem może oznaczać smutek lub niepewność, a krzyk – gniew i intensywność. Jeśli spróbujesz wymówić jedno zdanie, np. „Widziałem cię tam” raz cicho, raz głośno, raz krzycząc, zauważysz, że w każdej z tych wersji można je inaczej zinterpretować, np. jako oskarżenie, stwierdzenie, podejrzenie.

Badania wykazują, że maski wcale nie zmieniają znacząco głosu, mimo to można odnieść wrażenie, że mowa jest tłumiona. Cheryl Chambers zamiast zmiany głośności mówienia proponuje postawić raczej na wyraźniejsze wypowiadanie słów. Zmiana tonu może się bowiem wiązać z innym zrozumieniem komunikatu przez rozmówcę niż było to zamierzeniem mówiącego.

Co jeszcze może pomóc? Tak drobna sprawa, jak odgarnięcie włosów do tylu, by dodatkowo nie tłumiły wypowiadanych słów, a także znalezienie możliwie jak najcichszego miejsca do rozmowy. Kiedy ktoś nie będzie mógł cię zrozumieć, przeformułuj zdanie, użyj innych słów, wypowiedz je wolniej. Zadawaj możliwie jak najkrótsze pytania, np. zamiast „Chcesz iść do parku?” lepiej powiedzieć: „Gdzie chcesz iść?”.

