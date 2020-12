Co zrobić, gdy ość utknie w gardle?

Ość w gardle to bardzo nieprzyjemny skutek uboczny biesiadowania przy wigilijnym stole i kosztowania przyrządzonych na różne sposoby ryb. Poza tym, że powoduje ból, może także prowadzić do obrzęku i stanu zapalnego gardła.

Czy to, że ość utkwiła w gardle jest bardzo niebezpieczne?

Ość staje się groźniejsza dla zdrowia i – w znacznie rzadszych przypadkach – dla życia, gdy trafi do przełyku i przebije jego ścianę, w takiej sytuacji wizyta w szpitalu jest koniecznością. Przełyk znajduje się bardzo blisko aorty, która jest główną tętnicą naszego ciała. Jej uszkodzenie może prowadzić do wykrwawienia się i zakrztuszenia krwią. Co więcej, jeśli ściana przełyku zostanie uszkodzona przez ość, zwiększa to ryzyko rozwinięcia się stanu zapalnego, który – jeśli pojawi się w okolicy aorty – w konsekwencji może wywołać sepsę. Takie przypadki zdarzają się jednak rzadko. Zazwyczaj jednak ość wbija się w dołki językowo-nagłośniowe, migdałki lub nasadę języka, a z tym można spróbować sobie poradzić samodzielnie.

Czy jeść chleb, gdy ość utkwi w gardle?

Zdecydowanie nie! Dopóki bowiem ość jest widoczna, gdy druga osoba próbuje ją dostrzec u tego, kto ją połknął, można wykonać pierwszą pomoc w domu. Połykanie polega bowiem na zaciskaniu mięśni gardła, a to powoduje, że ość może wbić się jeszcze głębiej. Gdy stanie się ona trudna do zlokalizowania i niezauważalna, a kłucie nadal będzie doskwierać, nic już się nie da zrobić samodzielnie, co oznacza konieczność udania się na dyżur do laryngologa. Pojawi się bowiem obrzęk, w którym ukryje się ość, a to uniemożliwi jej zobaczenie i usunięcie bez pomocy lekarza.

Zasada niepopijania i niejedzenia niczego po połknięciu ości dotyczy wszelkich potraw i napojów, nie tylko chleba.

Co robić, gdy ość utknie w gardle? Pierwsza pomoc

Jeśli połkniesz ość i czujesz kłucie w gardle, najpierw sprawdź, czy jest ona widoczna. Najlepiej poprosić bliską osobę, by zaświeciła w otwartą buzię latarką bądź sprawdźcie to, gdy staniesz przed oświetlonym lustrem. Zlokalizowaną już ość można spróbować wyjąć za pomocą długiej pęsety. Jeśli to się nie uda lub jeśli ość jest niewidoczna, należy udać się, jak wspomniano, po pomoc na dyżur laryngologiczny.

