Gorączka reumatyczna: choroba całego organizmu. Jakie są jej objawy?

Gorączka reumatyczna to wieloukładowa choroba, która może objąć cały organizm. Czasem mylnie uważa się ją za chorobę tropikalną, ale to nieprawda. Gorączka reumatyczna może wystąpić u każdego, ale w Europie zdarza się dość rzadko. Jakie są przyczyny choroby?

Gorączka reumatyczna – co to za choroba?

Gorączka reumatyczna to choroba autoimmunologiczna, która rozwija się jako powikłanie zakażenia paciorkowcem migdałków i gardła. Może dotyczyć wielu narządów i objąć cały organizm. Niesie ze sobą poważne powikłania, m.in. wady serca czy uszkodzenia układu nerwowego.

Na gorączkę reumatyczną najczęściej chorują dzieci w wieku 7-15 lat, bo to one głównie cierpią na choroby migdałków i gardła. Do wystąpienia choroby może przyczynić się również angina, która ma podłoże bakteryjne.

Objawy gorączki

Objawy choroby pojawiają się po wyleczeniu infekcji gardła. Około 2-3 tygodnie po ustąpieniu objawów stanu zapalnego pojawia się ostry rzut gorączki reumatycznej. Organizm wytwarza wtedy przeciwciała, którymi atakuje własne narządy, m.in. serce czy stawy.

Choroba objawia się wysoką gorączką, silnymi bólami stawów, mięśni, dusznościami, kaszlem, bólami w klatce piersiowej. Może powodować również poważne stany zapalne serca, doprowadzić do niewydolności serca, spowodować zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego, zaburzenia chodzenia, pląsawicę, lęki, zaburzenia psychiczne. Do innych objawów gorączki reumatycznej zalicza się również symptomy skórne takie jak rumień czy guzki podskórne.

Gorączka a zapalenie stawów

Najczęściej diagnozuje się bóle stawów, którym towarzyszy bardzo silny ból i obrzęk. Choroba zwykle w pierwszej kolejności atakuje stawy kończyn dolnych (głównie kolana), ale nie ma gwarancji, że pominie kończyny górne. Pocieszeniem dla chorych jest fakt, że równie szybko jak się zaczyna, tak szybko się kończy. Bóle i gorączka mijają po około 3 tygodniach samoistnie, nie zostawiając po sobie uszkodzeń.

Jeśli nie pojawiają się żadne dolegliwości ze strony układu sercowo-naczyniowego lekarze przyjmują, że choroba miała łagodny przebieg. Niestety, gorączka reumatyczna lubi nawracać, a każdy kolejny rzut choroby niesie ryzyko wystąpienia powikłań.

Gorączka a zapalenie serca

U ponad połowy pacjentów chorych na gorączkę reumatyczną, dochodzi do zapalenia serca. To bardzo groźna sytuacja, która rzutuje na przyszły stan zdrowia, a czasem i życia pacjenta. Choroba może doprowadzić do niewydolności krążeniowej, zmian w obrazie serca, uszkodzeń w obrębie zastawki mitralnej. Może spowodować także zapalenie osierdzia.

Diagnostyka choroby

Nie istnieje badanie, które pozwoliłoby jednoznacznie zdiagnozować gorączkę reumatyczną. W związku z tym diagnozę stawia się metodą eliminacji innych schorzeń. Jako naczelny dowód przemawiający za gorączką, uważa się przebytą wcześniej infekcję gardła czy zapalenie migdałków o podłożu paciorkowcowym.

Lekarze zwracają również uwagę na wystąpienie charakterystycznych objawów choroby takich jak bóle stawów, zmiany w pracy serca, zapalenia mięśnia sercowego, pląsawica.

Leczenie wieloukładowego stanu zapalnego

Choroba ma postać rzutów, dlatego leczenie trwa najczęściej latami. W czasie ostrego rzutu gorączki reumatycznej pacjentowi zaleca się przyjmowanie preparatów z grupy kortykosteroidów. W fazach łagodniejszych podaje się penicylinę.

Profilaktyka

Aby zapobiec wystąpieniu gorączki reumatycznej, należy uważnie obserwować przebieg każdej infekcji gardła i anginy o podłożu bakteryjnym. Konieczne jest przyjmowanie antybiotyków, oszczędzający tryb życia i stosowanie się do wszystkich zaleceń lekarskich.

