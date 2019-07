Biegunka podróżnych – kiedy występuje i jak sobie z nią radzić?

Biegunka podróżnych jest poważnym stanem chorobowym, występującym wśród turystów podróżujących do egzotycznych krajów, a także do miejsc, gdzie panują złe warunki sanitarne. Jest szczególnie niebezpieczna w przypadku małych dzieci do 3. roku życia, ponieważ może doprowadzić do ciężkiego odwodnienia, które wymaga hospitalizacji.

Biegunka podróżnych – charakterystyka i przyczyny

Biegunka podróżnych występuje na skutek silnego zakażenia układu pokarmowego (najczęściej bakteriami). Spożywanie pokarmów i napojów, zawierających przeróżne zanieczyszczenia może prowadzić do wystąpienia nagłych objawów żołądkowo-jelitowych. Zakażenie najczęściej powodują bakterie z grupy E.coli, występują w miejscach, gdzie panują fatalne warunki sanitarne:

brak dostępu do czystej, bieżącej wody,



brak odpowiedniej higieny,



niewłaściwa obróbka termiczna produktów,



wykorzystywanie zanieczyszczonej wody.



Organizmy tubylców na ogół są przyzwyczajone do nadmiaru chorobotwórczych drobnoustrojów, jednak inni ludzie mogą odchorować nawet zjedzenie niemytego owocu prosto ze straganu. Należy zachować szczególną ostrożność, wyjeżdżając do:

Afryki,



Indii,



Ameryki Łacińskiej,



Azji Południowo-Wschodniej.



Skrupulatne przestrzeganie zasad higieny powinno jednak obowiązywać wszędzie, niezależnie gdzie się udajemy. Zatrucie pokarmowe, biegunką podróżnych włącznie, nie jest czymś, czego chcielibyśmy doświadczyć podczas urlopu.

Biegunka podróżnych – objawy

Biegunka podróżnych może rozwinąć się w dowolnym momencie trwania wycieczki, a nawet po powrocie. Objawy, które powinny wzbudzić niepokój to:

bóle brzucha,



wzdęcia,



mdłości i wymioty,



podwyższona temperatura lub gorączka,



wodniste stolce,



stolce z domieszką krwi,



intensywna biegunka.



Biegunka podróżnych może mieć bardzo intensywny przebieg i prowadzić do szybkiego odwodnienia. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku małych dzieci, osób w podeszłym wieku i z różnych powodów osłabionych. Zdarza się, że konieczna jest wizyta u lekarza, a nawet, w przypadku poważnego odwodnienia, hospitalizacja. Na ogół jednak objawy same mijają po kilku dniach. Jeśli tak się nie dzieje lub dolegliwości się nasilać, należy wykonać szczegółowe badania w kierunku chorób zakaźnych i pasożytniczych.

Biegunka podróżnych – leczenie

Leczenie objawowe polega na przyjmowaniu elektrolitów, glukozy oraz leków hamujących biegunkę. Przede wszystkim jednak trzeba pamiętać o nawodnieniu, które jest kluczowe. Lekarz może włączyć także leczenie przeciwbakteryjne.

Biegunka podróżnych – profilaktyka

Przede wszystkim należy skrupulatnie przestrzegać zasad higieny i unikać miejsc, które już na pierwszy rzut oka wzbudzają nasze obawy. Ponadto należy zawsze pić zamkniętą, butelkowaną wodę. Warto też przed wyjazdem wykonać kilka szczepień, np. przeciwko cholerze czy zapaleniu wątroby typu A.

