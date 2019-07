17 chorób, które możesz przywieźć z wakacji

Zatrucia pokarmowe, infekcje, przeziębienia, alergie oraz inne schorzenia bardzo często doskwierają nam podczas wakacji, jak również po powrocie do domu. Wiele z tych chorób związana jest z uciążliwymi dolegliwościami, jednak niektóre (szczególnie, jeśli podróż była egzotyczna) mogą być także niebezpieczne. Wśród najpopularniejszych chorób, które utrudniają wakacje znajduje się przeziębienie oraz zatrucie pokarmowe, a wśród najniebezpieczniejszych – malaria.

Powszechne i uciążliwe choroby wakacyjne

Najczęściej na urlopie doskwiera przeziębienie. Wiąże się to często z dużymi wahaniami temperatur (np. opalanie na słońcu, a później schładzanie w morzu lub basenie bądź pomieszczeniu klimatyzowanym). Ponadto, takie warunki sprzyjają też często pojawiającej się latem anginie. Warto podkreślić, że oprócz tego, iż choroba pojawia się nagle i objawia się silnym bólem gardła oraz gorączką, to bagatelizowana, może wiązać się z licznymi, niebezpiecznymi powikłaniami – zalicza się do nich m.in. ropień, kłębuszkowe zapalenie nerek, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. W czasie wakacji bardzo często pojawia się także zapalenie pęcherza lub cewki moczowej, których symptomy to: nagłe parcie na pęcherz, ból podczas oddawania moczu oraz pieczenie. Należy podkreślić, że w obu przypadkach sprawcami infekcji są bakterie, dlatego nie można bagatelizować tego stanu i koniecznie udać się na konsultację lekarską. Kolejną chorobą, którą można zarazić się na urlopie jest grzybica stóp. Sprzyja temu korzystanie z wspólnych natrysków, a także brak obuwia np. podczas korzystania z basenu hotelowego. W trakcie choroby skóra na stopach staje się biała, a później szara i żółta, pojawiają się pęknięcia i łuski. Aby się jej pozbyć także konieczne jest specjalistyczne leczenie. Inną chorobą, którą można „złapać” na wczasach jest świerzb, którym zaraża się przez podanie ręki, korzystanie z pościeli, ręcznika, ubrań, zabawek, toalety itd. osoby zarażonej. Objawia się swędzeniem skóry, a później jej zaczerwienieniem i ranami. Aby się go pozbyć należy udać się do lekarza, rozpocząć leczenie, a także działania, które pozbędą się go z pomieszczenia, w którym się przebywa. Turyści często muszą mierzyć się także z dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi, które wywołuje salmoneloza. Ta choroba zakaźna dostaje się do organizmu człowieka wraz z zarażonym pożywieniem, głównie mięsem drobiowym i jajami. Aby się jej pozbyć konieczna jest antybiotykoterapia.

Choroby przywożone z wakacji w odległych zakątkach świata

Jak podaje Wojskowy Instytut Medyczny (Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej) na 100 tys. turystów, którzy podróżują na wakacje do krajów tzw. Trzeciego Świata, aż 300 będzie hospitalizowanych podczas pobytu za granicą lub po powrocie do kraju, a 1100 będzie niezdolnych do pracy bezpośrednio po powrocie z urlopu. Ponadto, wśród tych turystów aż 50 będzie wymagało medycznej ewakuacji do kraju, a 1 umrze z powodu choroby lub obrażeń ciała.

Wśród groźnych chorób egzotycznych, na które nie ma szczepionki znajduje się malaria. Jest to choroba, którą przenoszą zarażone nią komary i którą można zarazić się np. w Afryce, Ameryce Południowej i Azji. Inne egzotyczne choroby, którymi można się zarazić (także w krajach bardzo turystycznych) to m.in.:

biegunka podróżnych,

dur brzuszny (Egipt, Cypr, Maroko, Grecja, Bułgaria, Chorwacja),



żółta febra,



cholera (Maroko, Tunezja, Egipt),



błonica,



tężec,



wścieklizna



oraz wirusowe zapalenie wątroby typu A (Turcja, Egipt, Maroko, Tunezja, Chorwacja) i B (Włochy, Hiszpania, Maroko, Egipt, Turcja, Grecja).



Przypadki zachorowań często są poważne i gdy są nieleczone, mogą prowadzić do trwałego kalectwa, a nawet śmierci.

Jak ustrzec się chorób na wakacjach, a także wrócić do domu w świetnym zdrowiu?

Przede wszystkim warto pamiętać, aby przed wyjazdem (szczególnie egotycznym), udać się po poradę lekarską. Może okazać się, że kraj, do którego wybierają się turyści wymaga (lub zaleca) wykonanie szczepień. Często trzeba je podać ok. 4-6 tygodni przed podróżą. Warto także pamiętać o spakowaniu apteczki podróżnej, w której znajdą się preparaty na niegroźne, ale uciążliwe choroby (np. przeziębienie). Ponadto, na miejscu należy pamiętać o zasadach higieny osobistej oraz zasadach spożywania jedzenia. Należy pić wodę butelkowaną, nie jeść surowego jedzenia, myć wodą z butelki surowe owoce i warzywa, a także jeść posiłki w dobrze prezentujących się lokalach. Nie można zapominać o myciu rąk, używaniu moskitier na terenach zagrożonych malarią oraz wybieraniu noclegów nie w wątpliwych miejscach.

