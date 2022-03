Zapalenie płuc bez wysokiej gorączki? Bezobjawowe zapalenie płuc

Zapalenie płuc to powszechna choroba. Infekcje dolnych dróg oddechowych zdarzają się dość często u dzieci oraz osób w podeszłym wieku, choć nie jest to regułą, bo mogą przytrafić się każdemu z nas. Najczęściej są powikłaniem po „przechodzonej” grypie i nieprawidłowo leczonym zapaleniu oskrzeli; zdarza się też, że zapalenie płuc jest związane z przejściem wyniszczających chorób, które osłabiają odporność oraz poważnych urazów, których skutkiem jest długotrwałe unieruchomienie.

Nie wszystkie rodzaje zapalenia płuc wymagają leczenia w warunkach szpitalnych. Jest to uzależnione od przebiegu choroby oraz stanu pacjenta.

Zapalenie płuc bez gorączki zdarza się coraz częściej

Gorączka świadczy o tym, że w naszym organizmie dzieje się coś niepokojącego. Szczególnie często pojawia się w okresie jesienno-zimowym i jest jednym z pierwszych objawów grypy oraz przeziębienia. Wysoka gorączka towarzyszy zwykle infekcjom bakteryjnym, które mogą być powikłaniem nieleczonych infekcji wirusowych. W przypadku powodowanych przez wirusy przeziębień zwykle występuje stan podgorączkowy, choć niektóre osoby nawet na z pozoru niegroźne infekcje mogą reagować gorączką. Zdarzają się też sytuacje odwrotne, kiedy poważnym schorzeniom nie towarzyszy podniesiona ciepłota ciała, a należy do nich właśnie bezobjawowe zapalenie płuc. W takiej sytuacji może wystąpić jedynie część typowych objawów choroby, np. uczucie duszności, obniżenie kondycji, złe samopoczucie czy lekki kaszel.

Zapalenie płuc bezobjawowe – skąd się bierze i kiedy je podejrzewać?

Zapalenie płuc bezobjawowe często dotyczy dzieci. Może nastąpić na skutek niedoleczonej infekcji wirusowej, np. zapalenia oskrzeli, może też być konsekwencją niewłaściwego leczenia przeziębienia.

Niekiedy nie towarzyszą im żadne inne objawy. Tym, na co powinni zwrócić uwagę rodzice, jest uczucie rozbicia i osłabienia u dziecka. Jeśli maluch zaczyna wręcz się przewracać, nie chce się bawić, jest markotny i wyraźnie osłabiony, należy jak najszybciej skonsultować się z pediatrą. Mimo że nie ma kataru czy gorączki, może mieć zapalenie płuc. Właściwa i szybka diagnoza jest konieczna, by wdrożyć odpowiednie leczenie.

Rodzice starszych dzieci powinni też zwrócić uwagę na to, czy ich dzieci nie zaczęły szybko się męczyć. Ruchliwe i pełne energii maluchy mogą nagle odmawiać wychodzenia na plac zabaw albo rezygnować z ulubionych form aktywności. Skarżą się przy tym na uczucie zmęczenia czy duszności w klatce piersiowej. To mogą być pierwsze objawy zapalenia płuc, dlatego nie należy ich bagatelizować. Konieczna jest wizyta u pediatry, a nierzadko badanie radiologiczne klatki piersiowej.

Jak rozpoznać bezobjawowe zapalenie płuc?

Aby rozpoznać bezobjawowe zapalenie płuc, konieczne jest dokładne osłuchanie klatki piersiowej, a także radiologiczne badanie klatki piersiowej. Rentgen płuc pozwala ocenić zmiany płucne i w porę wykryć chorobę.

W wielu przypadkach nie da się jej wykryć w inny sposób. Przy tego rodzaju choroby nie muszą występować typowe objawy zapalenia płuc, a jedynie złe samopoczucie czy niezbyt nasilony kaszel.

Zwykłe zapalenie płuc a bezobjawowe – czym się różni?

Zapalenie płuc to choroba, która wpływa na funkcjonowanie układu oddechowego. Może mieć podłoże zarówno bakteryjne, jak i wirusowe. Dużo częściej zdarza się zapalenie płuc o podłożu bakteryjnym niż wirusowym – nawet w 70 procentach przypadkach. Zapalenie płuc bakteryjne wywołuje też więcej objawów, m.in. gorączkę, złe samopoczucie, mokry kaszel, świszczący oddech. Pacjent szybko staje się bardzo osłabiony, może mieć problemy z poruszaniem się i wstaniem łóżka. Taka choroba dolnych dróg oddechowych bardzo osłabia.

Zapalenie płuc o podłożu wirusowym może być zdradliwe. Nie muszą towarzyszyć mu typowe objawy choroby takie jak gorączka czy mokry kaszel. Często występuje jedynie część objawów infekcji, a chory skarży się na złe samopoczucie, ucisk w klatce piersiowej albo kaszel. W takiej sytuacji konieczna jest wizyta u lekarza, a nierzadko wykonanie RTG klatki piersiowej.

Bezobjawowe zapalenie płuc często występuje u dzieci, zwłaszcza tych najmniejszych, których układ odpornościowy nie pracuje jeszcze prawidłowo. Jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ może wywołać szereg powikłań w organizmie.

Bezobjawowe zapalenie płuc objawy

Bezobjawowe zapalenie płuc często dotyczy dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych, które nie mają jeszcze w pełni wykształconych systemów obronnych organizmu. Często jest mylące, ponieważ nie muszą mu towarzyszyć żadne objawy infekcji.

Zapalenia płuc u dzieci zdarzają się często. Mogą rozwinąć się na skutek zakażenia przy porodzie bakterią streptococcus pneumoniae. W takiej sytuacji może dojść do rozwoju zapalenia płuc o podłożu bakteryjnym. W leczeniu stosuje się antybiotyki i niestety oznacza to hospitalizację. Warto jednak podkreślić, że antybiotykoterapia pozwala na pełne wyleczenie dziecka.

U niemowląt może wystąpić także wirusowe zapalenie płuc. Może zdarzyć się tak, że objawy są słabo nasilone. Dziecko raz czy dwa kaszlnie, zmartwiony rodzic uda się do pediatry, a tam się okaże, że dziecko cierpi na zapalenie płuc. Ważna jest baczna obserwacja rodziców, a także mądra kontrola pediatryczna, która nie zlekceważy takich objawów. W przypadku maluchów konieczne jest szybkie wykonanie zdjęcia RTG, które pozwoli ocenić stan płuc i wdrożyć antybiotykoterapię. Leczenie antybiotykami niemowląt odbywa się zawsze w warunkach szpitalnych.

Zapalenie płuc bez gorączki i bez kaszlu?

Może wydawać się to dziwne, ale zapalenie płuc może przebiegać bez gorączki i kaszlu, czyli typowych symptomów choroby. Zdarza się, że jedynym sygnałem, świadczącym o tym, że coś złego dzieje się w organizmie, jest ciągłe uczucie zmęczenia. Mogą wystąpić też problemy z samopoczuciem albo nagłe napady kaszlu, którym nie towarzyszy katar czy gorączka. Przyczyną choroby może być zakażenie wirusowe.

W takiej sytuacji wiele zależy od mądrego rozpoznania choroby. Wizyta u lekarza jest konieczna i pozwala wykryć chorobę. Niekiedy samo osłuchanie pacjenta nie wystarcza i konieczne jest wykonanie badania radiologicznego klatki piersiowej. Pozwala ono ocenić stan płuc.

Postępowanie przy bezobjawowym zapaleniu płuc

Bezobjawowe zapalenie płuc staje się coraz częstsze i może dotyczyć nawet 2% pacjentów, którzy uskarżają się na objawy grypopodobne i towarzyszące im złe samopoczucie oraz osłabienie. W jaki sposób rozpoznać zapalenie płuc? Kluczowe w tym przypadku jest wykonanie badania osłuchowego oraz prześwietlenia płuc, a także badań laboratoryjnych, które pomogą określić, jakie drobnoustroje zaatakowały organizm. W przypadku ataku wirusów zwykle nie występuje wysoki poziom markerów stanu zapalnego; jeżeli infekcja spowodowana jest przez bakterie, to zarówno OB, jak i CRP mogą być znacznie podwyższone.

Leczenie bezobjawowego zapalenia płuc

Należy leczyć bezobjawowe zapalenie płuc. Problem polega na tym, że bezobjawowe zapalenie płuc może być trudne do zdiagnozowania, ponieważ nie wywołuje charakterystycznych objawów zapalenia płuc. Jeśli chorobę wywołały bakterie, konieczna jest antybiotykoterapia. W przypadku osób ogólnie zdrowych antybiotyki przyjmuje się w domu. W przypadku dzieci i osób starszych, chorujących przewlekle, nierzadko konieczna jest hospitalizacja.

Do łagodzenia napadów kaszlu stosuje się inhalacje z soli fizjologicznej lub soli hipertonicznej, syropy, które rozrzedzają wydzielinę w drogach oddechowych, ułatwiają jej odkrztuszanie i zmniejszają napady kaszlu. Konieczne jest intensywne nawadnianie i przyjmowanie płynnych pokarmów. Świetnie sprawdzają się gorące zupy, np. rosół, które dodają energii.

Przyczyny zapalenia płuc

Zapalenie płuc może być spowodowane zarówno przez bakterie, jak i przez wirusy. W drugim przypadku często przebiega łagodniej i to właśnie w czasie wirusowej infekcji dolnych dróg oddechowych mogą pojawić się problemy z szybkim zdiagnozowaniem choroby. Zdarzają się także przypadku tzw. zachłystowego zapalenia płuc, które występuje u osób cierpiących na refluks żołądkowo-przełykowy; ten rodzaj zapalenia płuc może być także powikłaniem np. po podtopieniu.

Przyczyną choroby mogą być też niedobory odporności, zaburzenia odżywiania czy niedoleczone infekcje, np. wirus grypy lub zapalenie oskrzeli. Na skutek niewyleżenia choroby może wystąpić stan zapalny płuc lub pęcherzyków płucnych. W takiej sytuacji choroba wymaga wykonania tomografii komputerowej i pilnego leczenia.

Jedną z częstych przyczyn zapalenia płuc jest nieleczone przeziębienie, niewyleżana grypa oraz inne infekcje dróg oddechowych, które staramy się „wyleczyć”, nie rezygnując z codziennie wykonywanych obowiązków, co jest ogromnym błędem i może zakończyć się też innymi powikłaniami np. zapaleniem mięśnia sercowego. W przypadku każdej choroby należy dać organizmowi odpocząć i zwyczajnie zwolnić tempo. Rezygnacja z obowiązków zawodowych, a także domowych jest konieczna, by organizm mógł się zregenerować. Chorobę trzeba wyleżeć, co dziś dla wielu osób wydaje się luksusem. Nicnierobienie pozwala jednak organizmowi zwalczyć infekcję i odbudować odporność.

Zapalenie płuc objawy

W przypadku, gdy choroba przebiega w sposób standardowy, typowe objawy zapalenia płuc to gorączka, kaszel, uczucie ciężkości w klatce piersiowej, odkrztuszanie dużej ilości wydzieliny (czasami podbarwionej na kolor różowy), dreszcze oraz ogólne złe samopoczucie. Bezobjawowe zapalenie płuc może przebiegać całkiem inaczej, czyli bez gorączki, kaszlu, dreszczy i innych, typowych objawów infekcji dolnych dróg oddechowych.

Do wizyty u lekarza i podejrzewania bezobjawowego zapalenia płuc powinny skłonić poniższe objawy:

uczucie zmęczenia bez wyraźnej przyczyny,

szybkie mącznie się podczas niewielkiego wysiłku,

problemy z oddychaniem,

uczucie ciężkości w okolicy tkanki piersiowej,

ból w klatce piersiowej podczas oddychania i pokasływania,

wyraźnie słyszalne świsty i furczenia podczas wdechu i wydechu,

duszności nawet o niewielkim nasileniu,

pokasływanie lub nasilony kaszel podczas wysiłku

odkrztuszanie ropnej plwociny

oraz typowe objawy przeziębienia, które utrzymują się przez dłuższy czas

zaburzenia świadomości.

Zapalenie płuc może przypominać też lekkie przeziębienie, które charakteryzuje gorsze samopoczucie.

W przypadku zaobserwowania powyższych objawów, trzeba jak najszybciej zgłosić się do lekarza, który postawi właściwą diagnozę, bo przyczyną odczuwalnych dolegliwości mogą być także inne, bardzo poważne schorzenia.

Leczenie zapalenia płuc

Leczenie zapalenia płuc polega na antybiotykoterapii. Chory może przyjmować również leki przeciwbólowe, jeśli napady kaszlu powodują ból w klatce piersiowej. Zaleca się także inhalacje, nawadnianie oraz dietę lekkostrawną, która sprzyja powrotowi do zdrowia.

W przypadku cięższych stanów zapalnych leczenie może być konieczne w warunkach szpitalnych. W tej sytuacji choremu również podaje się antybiotyki, nierzadko dożylnie.

Rekonwalescencja przy zapaleniu płuc

Zapalenie płuc wymaga wyleżenia choroby. Oprócz przyjmowania leków i nawadniania, konieczny jest spoczynkowy tryb życia. Jest to choroba, która odbiera siły i wymaga wypoczynku.

Po ustąpieniu stanu zapalnego i wyleczeniu płuc, jeszcze przez kilka tygodni organizm jest osłabiony. Kaszel może dalej się utrzymywać, ale nie należy się nim martwić. Jest to kaszel pochorobowy, który najczęściej mija w ciągu kilku tygodni od przejścia infekcji.

Bardzo ważne jest, by po tak ciężkiej chorobie, jaką jest zapalenie płuc, nie rzucać się od razu w wir pracy. Konieczne jest powolne wdrażanie się do codzienności, ponieważ osłabiony chorobą organizm może ponownie złapać jakąś infekcję. Warto brać probiotyki, które pomagają odbudować mikroflorę jelitową po antybiotykoterapii i wspomóc organizm w powrocie do formy.

Powikłania i skutki

Nieleczone zapalenie płuc jest bardzo niebezpieczne i może doprowadzić do wielu groźnych powikłań. Może dojść do pojawienia się płynu w opłucnej, ropnia płuca czy wysiękowego zapalenia opłucnej. Zdarzają się również sytuacje, w których dochodzi do zwapnienia płuc.

W przypadku bakteryjnego zapalenia płuc skutkiem może być przedostanie się bakterii do krwi i wdanie się zakażenia ogólnego. Konsekwencją może być nawet niewydolność serca, narządów i zgon.

