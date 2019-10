Rak trzustki zabija po cichu. Jakie badania warto wykonać?

Rak trzustki zaliczany jest do grupy wyjątkowo agresywnych i trudnych w leczeniu nowotworów. Przez długi czas nie daje on żadnych objawów lub są one na tyle nietypowe, że diagnostyka pojawiających się dolegliwości prowadzona jest w całkiem innym kierunku. Co sprzyja rozwojowi raka trzustki? Jakie badania profilaktyczne pomagają wykryć go we wczesnym stadium?

Nowotwory trzustki zaczynają dotykać coraz więcej osób. Nie są one już diagnozowane jedynie u osób w średnim lub podeszłym wieku, ale także u osób młodych, co jest wyjątkowo niepokojącym zjawiskiem. Trzustka choruje i zabija po cichu, co jest dodatkowym zagrożeniem, więc zapominając o profilaktyce, narażamy się na przedwczesną, szybką śmierć z powodu rozwoju jednego z najtrudniejszych w leczeniu nowotworów. Przyczyny raka trzustki Przyczyny raka trzustki nie zostały nadal dokładnie poznane. Uważa się, że jednym z czynników ryzyka rozwoju tego nowotworu jest stosowanie diety bogatej w tłuszcze zwierzęce oraz węglowodany. Negatywny wpływ na zdrowie trzustki ma także palenie papierosów, picie alkoholu oraz bagatelizowanie dolegliwości związanych z wrzodami żołądka. Ryzyko zachorowania na raka trzustki zwiększa występowanie tej choroby w rodzinie, zwłaszcza u osób, które nie ukończyły jeszcze 45.roku życia oraz genetyczna skłonność do występowania innych schorzeń trzustki np. przewlekłego zapalenia tego gruczołu. Lekarze alarmują, że jednym z najbardziej ryzykownych nałogów, które prowadzą do wystąpienia odznaczających się wysoką śmiertelnością nowotworów, jest picie alkoholu (także w niewielkich ilościach, ale przez długi czas) oraz palenie tytoniu. Wypalanie zaledwie kilku papierosów dziennie może zwiększyć ryzyko rozwoju raka trzustki dwukrotnie. Nasza dieta także ma wpływ na zdrowie trzustki i może zwiększać ryzyko rozwoju nowotworu; w szczególności niebezpieczne jest spożywanie bogatych w węglowodany produktów wysoko przetworzonych, fast-foodów, dużej ilości tłustego mięsa oraz niewłaściwe przygotowywanie posiłków, czyli smażenie na dużej ilości oleju lub tłuszczu zwierzęcego np. smalcu. Profilaktyka raka trzustki Raka trzustki można uniknąć; można też zminimalizować ryzyko jego rozwoju w przypadku osób z genetyczną skłonnością do występowania nowotworów trzustki. Ważne jest przede wszystkim przestrzegane zasad zdrowego trybu życia oraz sukcesywne sprawdzanie swojego stanu zdrowia. Prowadzony tryb życia w przypadku osób narażonych na rozwój raka trzustki musi uwzględniać bezwzględną rezygnację z palenia papierosów, ograniczenie do minimum spożywanego alkoholu lub jego całkowitą eliminację (w szczególności u osób, które sięgają po napoje wyskokowe każdego dnia, bo okazjonalne spożycie nawet większej ilości alkoholu jest mniej szkodliwe od codziennego przyjmowania jego niewielkich dawek) oraz podstawowe i dodatkowe badania profilaktyczne. Chora trzustka nie daje wyraźnych objawów, dlatego profilaktyka jest niezwykle ważna. Dzięki systematycznie wykonywanym badaniom możliwe jest wykrycie choroby we wczesnym stadium i szybkie wdrożenie leczenia, więc nie warto odwlekać wizyty u lekarza. W celu wykrycia nieprawidłowości w funkcjonowaniu trzustki, trzeba wykonać podstawowe badania, m.in. morfologię krwi i test obciążenia glukozą, które pozwalają zyskać wstępną wiedzę na temat ogólnego stanu zdrowia. Jeżeli wyniki badań ujawnią np. stan zapalny lub anemię, konieczna może być poszerzona diagnostyka, czyli wykonanie USG jamy brzusznej i tomografii komputerowej jamy brzusznej. W przypadku wykrycia niebezpiecznych zmian lekarz może zlecić wykonanie badania endoskopowego lub specjalistycznego badania krwi w kierunku określenia obecności markerów nowotworowych typowych dla raka trzustki. Podsumowując, coraz więcej osób choruje na raka trzustki, a większość z nich umiera w ciągu kilku miesięcy od zdiagnozowania choroby. Jedynym sposobem na zmniejszenie ryzyka zachorowania na nowotwór trzustki jest profilaktyka obejmująca tryb życia oraz coroczne wykonywanie badań, które mają na celu ocenę stanu naszego zdrowia. Warto pamiętać, że można wykonać także testy genetyczne, które pozwolą wykryć mutacje genów i określić ryzyko zachorowania na nowotwór.