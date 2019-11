Czy antybiotyki podnoszą ryzyko choroby Parkinsona?

Odkrycia naukowców ze Szpitala Uniwersyteckiego w Helsinkach w Finlandii sugerują, że może upłynąć nawet 15 lat między ekspozycją na antybiotyk a pojawieniem się jakichkolwiek objawów choroby Parkinsona. Najsilniejsze związki dotyczyły makrolidów i linkozamidów. Lekarze przepisują te antybiotyki w postaci doustnej w celu zwalczania zakażeń bakteryjnych. Odkrycie to wynika z wcześniejszych badań, które wykazały, że skład drobnoustrojów jelitowych osób z chorobą Parkinsona często zmienia się z niewiadomych przyczyn.

Ponadto zmiany często poprzedzały wystąpienie objawów choroby Parkinsona. Wcześniejsze badania wykazały, że zmiany w jelitach typowe dla choroby Parkinsona mogą wystąpić 2 dekady przed diagnozą. Osoby z chorobami jelit, takimi jak zespół jelita drażliwego, zaparcia i choroby zapalne jelit są bardziej narażone na chorobę Parkinsona.

„Związek między ekspozycją na antybiotyk a chorobą Parkinsona jest zgodny z obecnym poglądem, że u znacznej części pacjentów patologia choroby Parkinsona może pochodzić z jelit i jest prawdopodobnie związana ze zmianami mikrobiologicznymi, może pojawić się wiele lat przed wystąpieniem typowych objawów ruchowych Parkinsona” – mówi starszy badacz autor dr Filip Scheperjans, neurolog ze Szpitala Uniwersyteckiego w Helsinkach. „Odkrycie może mieć również wpływ na praktyki przepisywania antybiotyków w przyszłości” – dodaje.

Czytaj także:

Choroba Parkinsona przebiega inaczej u kobiet, niż u mężczyzn

Choroba Parkinsona i jelita

Choroba Parkinsona jest stanem, który zabija komórki dopaminy w istocie czarnej. Jest to część mózgu kontrolująca ruch. Uszkodzenie to powoduje objawy, w tym sztywnienie, drżenie i problemy z równowagą, które są powszechne w chorobie Parkinsona. U osób z chorobą Parkinsona mogą również wystąpić inne objawy, takie jak depresja, zmiany nastroju, zaburzenia snu, problemy skórne, zaparcia i trudności w oddawaniu moczu. Objawy choroby Parkinsona zwykle rozwijają się latami i mogą się różnić u różnych osób. Według Fundacji Parkinsona na całym świecie około 10 milionów ludzi ma chorobę Parkinsona.

Coraz więcej badań znajduje powiązania między zmianami mikroflory jelitowej a chorobami mózgu, takimi jak stwardnienie rozsiane, autyzm, schizofrenia, depresja i choroba Parkinsona. Jednak wciąż trwa debata na temat tego, czy zmiany mikrobiomów jelitowych rzeczywiście powodują te problemy, czy tylko im towarzyszą.

Czytaj także:

Jak niebezpieczne bakterie komunikują się, aby uniknąć antybiotyków?

Pierwsze badanie powiązania między antybiotykami i chorobą Parkinsona

W swoim artykule naukowym dr Scheperjans i współpracownicy zauważają, że zmiany mikrobów jelitowych następowały we wczesnej fazie choroby Parkinsona oraz że antybiotyki mogą mieć długoterminowy wpływ na populacje drobnoustrojów. Jednak do czasu tego badania nikt tak naprawdę nie sprawdził, czy istnieje bezpośredni związek między ekspozycją na antybiotyk a ryzykiem choroby Parkinsona. Aby wyeliminować tę lukę, przeprowadzili badanie kliniczne z wykorzystaniem ogólnokrajowych danych medycznych z Finlandii.

Na podstawie rejestrów krajowych zespół zidentyfikował osoby, u których zdiagnozowano chorobę Parkinsona w latach 1998-2014. Korzystali także z krajowych baz w celu pozyskiwania danych dotyczących indywidualnych zakupów doustnych antybiotyków w latach 1993-2014. Następnie zastosowali metody statystyczne, aby wyszukać powiązania między wcześniejszą ekspozycją na doustny antybiotyk a chorobą Parkinsona.

W analizie porównano ekspozycję na antybiotyk u 13976 osób, u których zdiagnozowano chorobę Parkinsona, z grupą kontrolną liczącą 40697 osób, które nie miały takiej diagnozy. Porównywał tylko osoby z chorobą Parkinsona z kontrolą tej samej płci, wieku i miejsca zamieszkania. Zespół sklasyfikował także ekspozycję na antybiotyki według dawki, składu chemicznego, mechanizmu działania i zakresu działania przeciwdrobnoustrojowego.

Dalsze badania muszą potwierdzić dotychczasowe ustalenia

Wyniki sugerują, że ekspozycja na makrolidy i linkozamidy miała najsilniejsze powiązania z ryzykiem choroby Parkinsona. Analiza ujawniła również powiązania z podwyższonym ryzykiem choroby Parkinsona w przypadku leków anaerobowych i tetracyklin do 15 lat przed diagnozą. Istnieją również koneksje z sulfonamidami, trimetoprimem i lekami przeciwgrzybiczymi – do 5 lat przed diagnozą. Naukowcy potrzebują dalszych badań w celu potwierdzenia tych ustaleń. Jeśli dojdą do tych samych wniosków, zwiększone ryzyko choroby Parkinsona może dołączyć do listy potencjalnych zagrożeń, które lekarze będą musieli wziąć pod uwagę przy przepisywaniu antybiotyków.

„Oprócz problemu oporności na antybiotyki, przepisywanie środków przeciwdrobnoustrojowych powinno również uwzględniać ich potencjalnie długotrwały wpływ na mikrobiom jelitowy i rozwój niektórych chorób” – podsumował dr Filip Scheperjans.

Czytaj także:

6 mitów na temat antybiotyków