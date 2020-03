Choroba zwyrodnieniowa stawów może zwiększać ryzyko śmierci. Z jakiego powodu?

Badanie ukazujące się w czasopiśmie RMD Open wykazało, że osoby z chorobą zwyrodnieniową stawów (OA) częściej niż inne osoby umierają przedwcześnie. Kiedy naukowcy biorący udział w badaniu zastanawiali się, jakie czynniki mogą temu zapobiec, stwierdzili, że brak regularnego chodzenia był kluczową kwestią.

Zapalenie kości i stawów

Według Centers for Disease Control and Prevention (CDC), OA jest rodzajem zapalenia stawów, które wpływa głównie na stawy bioder, dłoni i kolan.

OA rozwija się, gdy chrząstka między stawami kostnymi zużywa się, co następnie wpływa na same kości. Typowe objawy OA to ból, ból, sztywność i obrzęk w dotkniętych stawach, co może utrudniać mobilność bez znacznego wsparcia. Nie ma lekarstwa na OA, więc leczenie zwykle koncentruje się na łagodzeniu objawów i poprawie jakości życia danej osoby.

W związku z tym kluczowym odkryciem badania jest to, że klinicyści powinni nadać priorytet utrzymywaniu aktywności osób cierpiących na OA w celu zmniejszenia ryzyka śmierci.

Aktywność fizyczna w chorobie zwyrodnieniowej stawów

Autorzy zauważają, że wcześniejsze badania wykazały związek między niepełnosprawnością chodzenia a śmiertelnością. Aktywność przynosi znaczne korzyści zdrowotne i pomaga ciału zwalczać różne choroby, które mogą powodować śmierć.

Chociaż lekarze zazwyczaj nie uważają, że OA zagraża życiu, badanie wyraźnie pokazuje, że znaczna liczba ludzi umrze w wyniku tego stanu. Dlatego zachęcanie tych osób do chodzenia tak regularnie, jak pozwala na to ich zdrowie, jest kluczowym sposobem walki z tym ryzykiem.

