Ból nerek po alkoholu – czy to możliwe?

Nerki to niezwykle ważny narząd, który odpowiedzialny jest za filtrowanie krwi i odprowadzanie zanieczyszczeń z organizmu. W większości przypadków ból nerek po wypiciu alkoholu świadczy o odwodnieniu organizmu, które sprzyja odkładaniu się w nerkach piasku oraz większych złogów, czyli kamieni nerkowych.

Problem z nerkami

Nerki należą do narządów, które pełnią ważną funkcję detoksykacyjną. Odprowadzają one z organizmu szkodliwe produkty przemiany materii oraz dostarczane m.in. wraz ze spożywanym alkoholem toksyny. Niezdiagnozowane i nieleczone choroby nerek mogą doprowadzić do ostrego zatrucia organizmu, które jest stanem zagrażającym zdrowiu oraz życiu. Problemy z nerkami mogą przez wiele lat nie powodować niemal żadnego dyskomfortu, dlatego powinniśmy systematycznie (przynajmniej raz do roku) wykonać badanie moczu.

Diagnostyka chorób nerek nie jest skomplikowana. Wykryte w badaniu moczu nieprawidłowości są wskazaniem m.in. do wykonania badania USG nerek, które pozwala zdiagnozować np. kamicę nerkową.

Jak bolą nerki?

Ból nerek można pomylić z bólem kręgosłupa, który dokucza wielu osobom m.in. z powodu długiego przebywania w jednej, wymuszonej pozycji. Istnieje jednak kilka skutecznych sposobów na to, aby odróżnić typowy ból pleców od bólu, który powodują schorzenia nerek. Ważne: ból nerek początkowo nie musi być dotkliwy i trudny do wytrzymania. Nasilenie dolegliwości występuje najczęściej, gdy choroba zacznie się rozwijać, prowadząc m.in. do rozległego stanu zapalnego lub ataku kolki nerkowej.

Ból w prawym boku lub ból w lewym boku, który promieniuje spod łopatki do kręgosłupa bądź podbrzusza, to typowe objawy schorzeń nerek. Początkowo nerki mogą powodować jedynie mrowienie pleców lub delikatny, kłujący ból, który mylnie brany jest za nerwoból. Jeżeli ból nerek pojawia się nagle, to najczęściej mamy do czynienia z atakiem kolki nerkowej. Charakterystycznym objawem problemów z nerkami jest pulsujący ból, który promieniuje do pachwiny i podbrzusza. W przypadku kobiet chore nerki mogą powodować ból promieniujący do okolicy sromu.

Jeżeli choroba postępuje, to pojawiają się dodatkowe dolegliwości np.:

bolesne parcie na pęcherz,



ból i pieczenie podczas oddawania moczu,



ból podbrzusza,



skąpomocz,



zmiana zapachu i barwy moczu,



gorączka,



stan podgorączkowy,



objawy grypopodobne,



osłabienie,



nudności i wymioty.

Ból nerek po wypiciu alkoholu

Ból nerek po wypiciu alkoholu związany jest przede wszystkim z odwodnieniem organizmu. Zarówno jednorazowy epizod przyjęcia dużej dawki alkoholu, jak i przewlekłe spożywanie niewielkich ilości trunków wyskokowych powodują odwodnienie. Skutkuje to m.in. odkładaniem się złogów w nerkach, których przemieszczanie się w obrębie układu moczowego powoduje dotkliwy ból.

Ból nerek po alkoholu może być spowodowany nie tylko utratą niezbędnych do życia płynów. Dolegliwości bólowe powoduje też zatrucie alkoholem, które objawia się silnym kacem. Ból w tym przypadku związany jest z nadmiernym obciążeniem nerek, które nie radzą sobie z oczyszczaniem krwi z toksyn.

Ważne: piwo nie jest panaceum na choroby nerek! Choć niewielkie ilości piwa mogą pomóc w oczyszczaniu nerek z piasku, to codzienne picie alkoholu prowadzi przede wszystkim do nasilenia objawów chorobowych i wyniszcza organizm.

Podsumowując, ból nerek po alkoholu może przytrafić się każdemu, jednak najczęściej dotyczy osób, które spożywają alkohol w nadmiernej ilości oraz cierpią na choroby nerek. Jeżeli po wypiciu alkoholu pojawia się ból pleców, ból brzucha oraz dodatkowe dolegliwości np. problemy z oddawaniem moczu, trzeba niezwłocznie skonsultować się z lekarzem i wykonać niezbędne badania.

